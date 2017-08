Vidåpen V65-omgang til kvelds

Torbjörn Jansson er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med systemfullklaff på Klosterskogen 10. august!

Våre flate bonger fanget dessverre ikke opp supersmellen Lord Bexley (10-valg), men på systemet (fire andeler a Kr.1 000) var samtlige hester med i det løpet, og dermed var det duket for en herlig fullklaff. Utbetalingen ble meget fine Kr.26 439,-



V64-opptur på Jägersro 8. august

Vi kom ikke i mål på systemet vårt (manglet en utgang), men på den største flate bongen til untertegnede (fire andeler a Kr.500) ble det fullklaff. Her kunne man hente ut Kr.7 813,-. Det ble også en fin opptur for de som kjøpte seg en andel i våre V4-bonger på samme bane. Bongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 997,-



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Disse lørdagskveldene med V65 er alltid spennende, og det er kanskje den omgangen i uken som spillere flest jobber minst med. Vi legger dog ALLTID ned flere timer med løpene, og vi plukker rett så det ut herlige gullkorn! 29. juli gjorde vi rent bord i V65-spillet, og da ble innfridde følgende objekter : Victoria EK, Explosive Merlot, Cingvar TT, Madam Hill, og Demokritos F. Den lille bongen til Kr.224 satt vi igjen med syv hester i finalen... Der kom det dessverre en mye spilt hest, og vi måtte derfor nøye oss med en utbetaling på Kr.1 451,-.



Sist lørdag var det igjen FEST, men denne gangen i V4-spillet! Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...

Til Gävle byr vi på bankeren samt en outsider:

Dagens banker:

V65-6 : 10 Lucky Dice – Blir vårt halmstrå i en VIDÅPEN OMGANG. Vant enkelt etter en tøff åpning sist, og den var tilbake på sitt beste. Har vunnet fem av tolv løp i år, og det er en av få hester i dette feltet som har vist litt vinnerskalle i 2017. Linda Sedström kjørte den sist, og får en ny sjanse nå. BANKER.

Dagens outsider:

V65-3 : 1 Viamo Carjan – Nytt ganske jevnt løp uten de helt store kanonene. Vår ide har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er på riktig vei. Stanget i ryggene med MASSE krefter igjen over mål sist, og inntrykket var veldig bra. Er god ut når den blir laddet med, den er sikret et fint opplegg, og skal passes!