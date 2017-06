Viking fikser seier på hjemmebane

Geir Gudmestad og Ask Viking. Søndag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en herlig søndag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Klampenborg er først ut med lunsjgalopp kl.12.45. Deretter venter en knallfin Grand Slam-omgang innen V75-spillet, og det er Axevalla som står for løpene. V75-1 starter kl.15.50. Forus avrunder uken med en strålende internasjonal V65-omgang kl.18.50.



Forus byr på en ganske åpen, og spennende V65-omgang denne søndagen. Spesielt V65-2 er det VIDÅPENT, og der blir vi alt annet enn overrasket om sjokket kommer. I en bankerfattig omgang tar vi en sjanse, og går på Ask Viking (V65-3) som trener sterkt etter skade. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 5 Lille Jerkeld - Har Stall Wassberg gjort en meget solid jobb med, og den var knallgod til seier i sitt siste løp. Leverer den på sitt beste, ja, da vinner den dette løpet fra dødens. Er dog litt sårbar ut i fra hvilken bane det er, og den er derfor ikke helt til å stole på. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke.

V65-2 : 12 Miss Italiano T.Y. – VIDÅPENT med en rekke mulige seierskandidater. Vi prøver oss med et sjokk først på ranken, og er denne i nærheten av sitt beste, ja, da kjemper den med garanti om seieren. Var knallgod etter en lengre pause i fjor (11.09.2016), og da vant den på 16,5/2140ma. Kommer ut etter en tilsvarende pause nå, og Refsland pleier å ha de i orden når han starter. SKAL PASSES!

V65-3 : 5 Ask Viking – Er en auksjonsdyring som ikke har innfridd enda. Dog har den avslørt kapasitet, og i fjor banket den blant annet meget gode Troll Svenn (19.02.2016). Kommer nå ut etter å ha vært gaffelbåndskadet, det er meget gode rapporter på den, og Geir Gudmestad varsler om ambisjoner direkte. Her er det fryktelig billig i mot, og vi går for den som dagens sjansebanker i en krevende omgang.

V65-4 : 8 Tripsson ØK – Har et latterlig lavt grunnlag på konto, og det skal bli spennende å se den igjen etter pause. Rapportene på den er sterke, og motstandsmessig ser dette veldig riktig ut på forhånd. Har møtt mye bedre hester enn dette tidligere, og vi vet at man ranket denne ganske likt med svært gode Spydo ØK når den stod i Stavanger. Kan være en klink vinner direkte, og den må bare prøves.

V65-5 : 1 Comecatchme C.J. – Er en frekk banker for de som vil gå tynt. Var riktignok ikke helt på topp etter en liten pause sist, men før det har den radet opp med sterke prestasjoner. Tredje sist ble den for eksempel kun plukket ned av elitehesten Punk. Etter strykninger ligger MYE til rette for at Comecatchme C.J. får gjøre som den vil i tet, og da blir den alt annet enn enkel å plukke ned. MÅ BARE SPILLES!

V65-6 : 1 Spenda Muscle – Feelingen her sier 1 eller 5. En av de får tet, og da skal de på tillegget få svette for å plukke ned såpass gode hester. Spenda Muscle er variabel på volte, men med en startrask kusk kan det bli tet. Har gjort knallfine løp på slutten, og nå sist var den positiv bak meget gode Wayne Brogård. Nest sist var den tapper på en meget god tid i V75, og dette er en traver i toppform. Skal stå først! 5 Ursula D. – Gikk bra i kulissene etter galopp sist, og den varslet form direkte etter pause. Fra andre omvendt i volten prøver nok Buer seg på tet, og fra den posisjonen er mulighetene fine. Motbudet.