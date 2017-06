Vorspiel med Blekkan

Seiersmaskinen Remix blir kveldens største V65-favoritt på Leangen sammen med Jomar Blekkan. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Det er en fantastisk travhelg i vente med V75 både lørdag og søndag. Lørdag er det Gulljackpot i V75-spillet på Leangen. Gulljackpot innebærer at Rikstoto dobler førstepremiepotten. Leangen byr på strålende sport og flotte V75-løp. Søndag har Kalmar sin tradisjonelle V75 midtsommer-kjøring og denne avvikles alltid på en søndag. Det er altså den ordinære svenske V75-omgangen vi nordmenn får delta i. Det er i tillegg jackpotomgang og over 18 millioner SEK ekstra i sjuerpotten og omsetningen kommer trolig til å passere 100 mill SEK.

Før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag som innledes med V65-ettermiddag i Årjäng. Og siden det er helligdag i Sverige i dag, er det start for V64-løpene fra Hagmyren allerede kl 13.40. Fredag kveld innleder Leangen sin store midtsommerhelg, og det er 10 løp på menyen i kveld med både V65, V4 og V5 på plakaten. NM for travtrenere innledes i kveld.

Leangen hadde sin siste travkjøring før denne helgen, med V65-omgang mandag 12. juni. Da ble det fullklaff på det meste for mine tips. Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.7 Kampala Kid i V65-2, 3 Erga Fanten i V65-3 og ikke minst 3 Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter. 42 andelslag inn med seks rette - ca 4 000 kr i snitt på hvert av dem. I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

Det er meget fine spilleløp på Leangen i kveld og slett ikke utenkelig med solid utbetaling i V65-spillet. Som så mange ganger før på Leangen, blir Jomar Blekkan min bankerkusk.

Taper ikke feilfritt

Det handler om 8 Remix i V65-5/DD-1. Den meget kapable Järvsöfaks-sønnen har gjort seks starter i år og vunnet fire av dem. Var helt nede på sterke 24.3/1640 meter i sitt siste seiersløp og tåler som kjent å bli brukt underveis. Det er stadig litt galopprisiko for denne sjuåringen, men han har sett rimelig stabil ut i år. Jeg tror på seier og bankerspiller 8 Remix i V65-5, og bankerspiller også hesten i DD-spillet. I tillegg bankerspiller jeg 8 Remix på de to minste V5-forslagene.

Solberg med flotte NM-sjanser

NM for travtrenere innledes i kveld og fire av V65-løpene inngår i NM. Tom Erik Solberg har truffet bra med trekningen og kusker to av mine heteste objekter i kveld.

Kan lede hele veien igjen

I V65-4 setter han seg opp bak 1 Sweet Hangover som lyste i seiersløpet sist. Sammen med Jomar Blekkan lenset hoppa unna i tet og vant meget enkelt etter en siste 500 i 12-fart. Det er litt bedre motstand i kveld, men 1 Sweet Hangover er mitt førstevalg i V65-4.

Karrierebeste sist

1 Fernando er en hest jeg alltid har likt, men i år har det virkelig løsnet for denne vallaken. Etter å ha vunnet på Leangen både fjerde sist og nest sist, valgte eierkretsen å ta den lange turen til Bergen og V75 i den siste starten. I meget tøffe omgivelser og etter å ha blitt brukt underveis, ble Fernando tredje på 14.0/2140 meter. Etter min mening var det Fernandos beste løp i karrieren. I V65-5 har 1 Fernando innerspor bak startbilen og hesten er kvikk i vei. Sammen med offensive Tom Erik Solberg lukter det tet hele veien her og de frekke prøver et bankerspill på denne i kveld. Jeg nøyer meg med bankerspill på det minste V65-forslaget.

Dalen med spennende oppsitt

I V65-2/V4-4 blir 6 Martelle C.J. ganske klar favoritt, men for meg er 4 Little Red Corvette det klare førstevalget. På kapasitet er jeg rimelig overbevist på at dette er løpets beste hest, og sindige og dyktige Dag-Sveinung Dalen burde passe perfekt på denne. Holder Little Red Corvette seg på beina, er det solid vinnersjanse og de som ikke velger å bruke Remix som V65-banker, har et frekt alternativ i 4 Little Red Corvette i V65-2/V4-4.

Seieren kan komme i kveld

Thomas Mjøen (som jeg hadde en lang prat med i går), hadde brukbar tro på sin egen 6 Villmira i V65-3, men fryktet at baksporhestene 10 Svalner, 11 Theodor eller 12 Kjærs Emil blir for sterke. Villmira vant både tredje sist og nest sist på hjemmebanen, men begge seiersløpene har kommet i rene hoppeløp. 10 Svalner er mitt soleklare objekt i V65-3 og får bare trener og kusk Odd Arne Kjøsnes denne inn i matchen fra bakspor, er Svalner en hest som holder farten til mål. Årets første seier kan være et faktum for 10 Svalner i kveld.

Alle skal med

Det er mulig det er i overkant å krysse for samtlige sju startende i eliteløpet for varmblodshester i V65-1, men jeg gjør det. Ikke minst siden det er sprint. 1 Pilgrims Power og 7 Caprino B.R. blir blant de minste betrodde i dette løpet, men dette er begge hester som kan flytte beina over 1640 meter. 4 Pebbe Simoni og 3 Valley Ivan kommer til å dra på seg flesteparten av kryssene, men det er ikke walk-over for noen av dem.