Øvrevoll byr opp til fest på nasjonaldagen

Icecapada t.v. (som her vinner sammen med Elione Chaves på Øvrevoll i fjor) blir stor favoritt i V65-3 på Øvrevoll 17. mai. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

17. mai og julaften og 1. juledag er de tre eneste dagene i løpet av året det ikke kjøres travløp i Norge. Men galoppen har sin store festdag på 17. mai med storstevne på Øvrevoll. Det er både V65 og V4 på menyen og V65-løpene starter kl 15.50. V4-løpene som utgjør de tre siste V65-løpene samt ett eget løp starter kl 17.00. Og siden det er onsdag, så betyr at det heller ikke er V64-omgang i Sverige, det er V86-onsdag og disse spiller som kjent ikke vi nordmenn til. Men V4-lunsj er det som vanlig og det er Jägersro galoppbane som er vertskap onsdag. Og her er spillefristen som vanlig kl 12.20.

Nettavisens galoppeksperter har som alltid gjort en grundig jobb til løpene på Øvrevoll, der de virkelig tok for seg sist torsdag.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

Vrien V65

I en meget vanskelig V65-omgang setter vi vår lit til 4 Icecapada i V65-3. Hoppa blir stor favoritt, og mange mener at hun i år bør ta tittelen som Skandinavias beste hoppe. Fireåringer som 8 Elektra Art, 7 Lady Marma og 3 Angel Love kan være tøffe i mot, men med grovt regnet 1.5 millioner rader å vurdere, er vi nødt til å ha en banker. Vi må faktisk gå klart tynnere enn vi liker i flere avdelinger.

I V65-4/V4-1 har vi god tro på formsterke Per-Anders Gråberg som rir 6 Danny K og denne bankerspilles på det minste V65-forslaget. Men 12 Delacroix og 11 The Kid er tøffe utfordrere og blir med på de større V65-forslagene.

V4 har som nevnt tre løp likt med V65. Topphester som 6 Ragazzo og 7 Coprah ut mot meget sterk motstand i V4-4. Litt kort for Coprah, perfekt for Ragazzo. Men sistnevnte var mye skadet i fjor og ble operert i oktober.