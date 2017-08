Øvrevoll-galopp med Martini i hovedrollen

Martini vant sammen med Anna Pilroth på Øvrevoll forrige torsdag og har flott vinnersjanse også i kveld i V65-2. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En heidundrende torsdag står for tur med doble jackpotter her hjemme i V65-spillet til kvelden. Torsdagen innledes med V4-trav fra Eskilstuna og deretter er det duket for en utfordrende V5-lunsj i Drammen. Til kvelden byr Klosterskogen på 230 435 kr ekstra i sekserpotten i en herlig V65-omgang. På Øvrevoll settes spillerne på nye prøver i en meget utfordrende V65-omgang og også der er det ekstra jackpotkroner å spille om. 90 759 kr ekstra ligger i sekserpotten på landets eneste galoppbane.

Vurderinger til Øvrevoll av Birger og Morten:

Torsdagens V65-runde er ikke av den enkle sorten. Det er det i og for seg nesten aldri på Øvrevoll. Men med to åpne 15-hesters løp og et like vrient 10-hesters oppgjør til slutt i V-65, må vi gå litt tynt tidlig. Vi tror på en stor utbetaling. Om det er noen hundre som henger med etter tre løp, vil mange få problemer mot slutten.

Bankeren vinner igjen

I V65-2 blir 3 Martini favoritt. Det virker som en riktig favoritt og nevnte 3 Martini i V65-2 blir da også vår V65-banker. Martini vant enkelt sist torsdag og ikke har fått tillegg for seieren.

I V65-1 vil mange gå på 3 Two Shots of Happy og 5 Monza. Men det er konkurrenter som bare har ett løp i kroppen, og det er rom for stor forbedring hos flere av dem og vi tar med alle seks startende på det største V65-forslaget.

Frisk DD-banker

Vi må by på en luring og har havnet på 15 Roman Princess i V65-5/DD-1. Sist misset hun starten helt, men var kun slått med fem lengder. Normalt er hun bedre med i løpet, og med en dyktig lærling med tre kilo lettelse tror vi det kan gå hele veien og lanserer hesten som en frekk DD-banker.

