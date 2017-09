Øvrevoll med fenomenal V65-omgang

Mestro Dos Magos (her med Nelson de Souza på ryggen) er den ene av Nettavisens to V65-bankere på Øvrevoll i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen med stormskritt. Det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. Søndagen er det i tillegg internasjonal V75.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Åmål, før Drammen travbane overtar med V5-lunsj. Til kvelden er det to norske baner som byr på V65. På Bergen travpark er det en fin omgang som venter og på Øvrevoll er det en sedvanlig meget spennende V65-omgang som venter.

Solid V4-klaff Bro Park tirsdag 5. september

8. valget og storoutsideren 11 Oh Mambo Boy var med på fem hester i V4-1, på det aller minste V4-forslaget på Nettavisen som hadde innleveringspris på kun 150 kr. V4-forslaget satt som det skulle og betalte tilbake meget flotte 3 069 kroner.

Store penger igjen?

7 av 14 ganger i år er det blitt jackpot eller kassa i V65 på Øvrevoll i år. Halvparten av løpsdagene hvor null eller en klarer seks rette forteller at V65 på Øvrevoll ikke er noen lett affære. På forhånd er det i morgen årets vanskeligste runde i våre øyne. Jevne og ganske store felter gjør spillejobben krevende. Vi lanserer derfor to bankere i V65 i kveld.

Neuroth nå

V65-4/V4-2 er et jevnt sprintløp. Men vi falt for 3 Mestre dos Magos. Sist startet han med Pascolina da Costa på ryggen. Hun red et fint løp, men det var hennes første ritt på over tre år. Nå sitter Jan-Erik Neuroth opp, og hvis han finner de rette lukene, tror vi på seier. 3 Mestre dos Magos i V65-4 blir vår første V65-banker.

Har noe å slekte på

I V65-5/DD-1 er 7 Kallavaduvil et kanskje litt overraskende objekt. Men formen peker helt klart rett vei. Sist ble hun tredje bak to hester som er et par klasser bedre enn torsdagens motstand. Kallavaduvil er søster til Fleckenzen, som vant seks løp i fjor høst. Han var også litt sen i utviklingen, men kom voldsomt da han først fant ut av det. Vi spiller frekt og lanserer 7 Kallavaduvil som vår andre V65-banker i kveld i V65-5 og spiller også hesten banker i DD-spillet.



I V65-3/V4-1 blir vårt lås de velkjente sprinterne 1 Calcaterre og 5 Pretty Perfect. Begge elsker underlag og distanse, og de har også alltid en sterk spurt på lager.

