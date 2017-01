Vrien V65-omgang på Biri

Jørn Morten Kvikstad er aktuell på Biri fredag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

Dagens desiderte høydepunkt skjer i kveld, og det er SUPERJACKPOT i V64-spillet med hele 1.625.343 ekstra i sekserpotten! Her skal det imidlertid dreie seg om en svært åpen/vrien V65-omgang på Biri. Dette har vært en særdeles utfordrende omgang å jobbe med, og det burde være duket for flotte kroner til de med seks riktige!

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 8 Smedtora – Likte vi etter pause sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Feilet i den siste svingen når Mikkelborg kjørte oppi foranliggende hest. Tapte en del, men kom sterkt tilbake, og hadde bra fart over mål. Da var den ute mot veldig gode hopper, og tøffere motstand enn her. Har muligens gått enda mer frem med det løpet i kroppen, og den skal selvfølgelig med på alt av seriøse bonger. 3 Sigmunn – Kommer ut i regi Ola Engevold, det er OK rapporter på den etter skade, og den er overlegen på kapasitet. Skal dog få et snilt løp første gangen ut, og den trenger da litt flyt tilslutt om den skal bli ropt opp. Bør følges i varming, men den skal uansett på bongen.

V65-2 : 3 Annie’s Boy – Er en lovende hest som avslørte kapasitet ved flere anledninger i fjor. Er BETYDELIG bedre enn grunnlaget sitt, og den har MYE å hente i år om den får holde seg hel. Rapportene på den etter pause er fine, og feilfritt snakker vi om en stor sjanse. 12 CC Sugar – Er noe for de som vil fiske litt på dypet. Den feilet i en trang situasjon sist, og den tapte mye. Kom sterkt tilbake før den feilet igjen på oppløpet. Vi hadde 13,9/800m på klokken, og den er god nok her om den bare skikker seg. Skal med om den store favoritten garderes.

V65-3 : 3 Kringlers Vilja – Her er det lav klasse, og VRIENT. Det smarteste i slike løp er å bruke ET KRYSS, og det er det er KRYSSET som har bokstaven A. Hesten vi prøver oss med er god nok i massevis i omgivelser som dette, og feilfritt dreier det seg normalt om en vinner. Kommer ut i ny regi, og rapportene på den er fine direkte. Settes først på ranken, men her er en bred gardering å anbefale.

V65-4 : 2 Step Down – Er i en helt egen klasse i dette løpet om formen er på plass etter et avbrekk. Det er snakk om en fryktelig bra hest dette, og den pleier å prestere etter pause. Rapportene på den er helt OK, og vi velger å gå for den direkte. Her er det nemlig ikke spesielt hardt i mot...

Banker på de litt mindre bongene:

V65-5 : 11 Tivo – Er en utrolig spesiell herremann, og den har det med å ta seg noen ordentlige pauser underveis i løpene, for så å komme voldsomt tilbake! På sitt beste har den helt overlegne fartsressurser i grunnlaget, og da blåser den rundt en gjeng som dette. En ny bane kan også hjelpe på, og den skal bli uhyre spennende å følge etter en liten pause. Er en banker for de som virkelig vil ta en sjanse!

V65-6 : 5 Skjetnejerva – Kom ut etter pause sist, og vi likte det vi fikk se da. Blåste rundt feltet ned mot siste sving, stakk til seg flere lengder, men feiler så fra seg en første/andreplass 50m fra mål. Det løpet i kroppen har uansett gjort godt, motstanden i finalen skremmer ikke, og vi roper et stort varsko!