Wassberg har bankeren i en lekker V65-omgang

Ove Wassberg og Very Esterel. Torsdag kommer de ut på Bergen Travpark. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Karlshamn: Vi jakter ny suksess i lunsjen til Karlshamn

V5 Bjerke: Perfekt oppgave for V5-bankeren

V65 Øvrevoll: En fantastisk V65-jackpot venter på Øvrevoll

Oddstips 1: Haugesund må henge i tauene

Oddstips 2: Norrköping har krasjlandet

Tippekupongen: Norge må levere varene

En strålende torsdag venter for vi som er glad i å spille på både trav og galopp. Moroa starter opp kl.12.20, og her venter en ny V4-omgang fra Karlshamn. Kl.13.40 er det Bjerke sin tur, og her venter en høyinteressant V5-omgang. Bergen Travpark byr så på en deilig V65-omgang kl.18.50. Dagens høydepunkt skjer på Øvrevoll kl.19.25, og her er det altså jackpot i V65-spillet med over 360 000 ekstra i sekserpotten.

Lerum med V75-suksess 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tipsene til Bergen Travpark pleier å sitte meget bra, og også i år har vi opplevd flere solide høydepunkter til banen mellom de syv fjell. 18. mai klinket vi feks til med 7,7%eren Showmethevictory som en ordentlig delikatessevinner, og vårt V65-forslag på Kr.900 betalte ut flotte Kr.23 044,-. Størst gevinst tok vi i V5-spillet den 26. januar hvor bongen på Kr.960 betalte ut enorme Kr.154 431,-.



På torsdag er vi svært sugen på en ny solid opptur, og det er en herlig V65-omgang som venter denne torsdagen! Sjekk ut følgende:

V65-1 : 2 Aslan Olympic – Var smellbra etter pause sist, og det ble en enkel seier fra dødens når den verste opponenten feilet. Gikk 13,6 s 800m, og den kom til mål med krefter igjen. Med tilsvarende takter her så snakker vi om en vinner. Har dog vært noe variabel tidligere, og vi tør derfor ikke å gå all in.

V65-2 : 2 Valle Max – Fikk maks mot gode hester sist, og tiden må sees som en medhengtid. Har vært hissig bak bilen i Bergen, og det har blitt galopp begge gangene bak bilen nedover startsiden. Er best, men vi stoler ikke på denne bak bilen. 9 Teddy Jenta – Var ikke på topp sist, men dette er en hoppe, og de har «lov» å svinge litt i prestasjonene når varmen er kommet. Torsdag er det Svein Ove Wassberg opp i jolla, og motstandsmessig kan den ikke få en bedre oppgave. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 5 Ramsjerven – Kan være litt spennende. Har nemlig ikke vært mye dårligere enn Lille Jerkeld i samløp når den var i form, og nå vet vi at den trener bra etter en lengre pause. Tas med som et helfrekt bud mot Lille Jerkeld.

V65-4 : 4 Eglise Boko – Er MYE bedre enn raden, og med nydelige betingelser på torsdag er den spillbar. Nest sist havnet den etter hvert i dødens på 12 Fellini BR, og feilet da som slått som fjerde kort før mål. Hadde gått rundt 16,7/2100ma uten denne galoppen. Nå sist ble det galopp igjen, og den har rett og slett ikke taklet dette med å gå skoløs. Torsdag blir det derfor en annen balanse, og da skal den normalt være stabil. Er ute som et 5/6 valg i «Fagbladene», men går alt riktig for seg, og Eglise Boko er på sitt beste, ja, da tror vi det dreier seg om en vinner…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 7 Very Esterel – Er den beste V65-bankeren denne torsdagen. Den har utviklet seg ordentlig fint hos Ove, og her skal det enda være en del å gå på. Nå sist forsvant den i fra til en lekende lett seier, og da hadde vi 11,6 s 400m uten at det var bunn. Her ladder nok Ove fremover direkte, og skulle noen svare, ja, så tror vi uansett at den knuser de fra dødens. Virker helt overlegen i grunnlaget i Bergen, og vi må bare banke!

V65-6 : 7 Super Strong – Sikter man nok på Derby med (om den er meldt), og da sier det seg selv at den skal ta seg av et løp som dette. Sitter normalt tidlig i tet, og er den i nærheten av sitt beste så må vi bare tro på seier. For de som jakter en skrell, ja, de skal passe 3 Tristan Dalimo. Viste en kolossal forbedring mellom et par galopper sist, er grunnkapabel, og den gjør seg ikke bort i en feilfri utgave. Kan detonere en bombe om Super Strong ikke er på topp.