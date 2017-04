Wassberg viser frem en kanon i grunnlaget

Ove Wassberg varmer Queenswood. Torsdag kommer de ut i V65-2. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En meget hektisk torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Färjestad åpner dagen med et herlig V4-spill kl.12.20. Deretter blir det en internasjonal V5-omgang på Jarlsberg kl.13.40. Om kvelden er det igjen V65 fra Bergen, og V65-1 starter kl.18.50. Åby avrunder torsdagen med V64 kl.19.25.

Til helgen er det Leangen som knaller til med en fantastisk V75-omgang! Kurt Leirvåg er på hugget fra favorittbanen, og hans tips kommer i løpet av fredagen. V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Søndag er det Grand Slam V75 fra Solvalla, og det er en omgang vi gleder oss stort til. V75-1 braker løs kl.15.50.

Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

I Bergen sist ble det veldig lettløst, og vi serverte den "dypeste" vinneren på sølvfat til våre kunder. Topp info ble nemlig gitt på Spik Truls (3-valg), og det var vår tipsener!

Nå jakter vi NY opptur i Bergen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Aslan Olympic – Har vist mer enn nok i Danmark til å ligge dette feltet på rygg. Har dog bitvis slitt litt med aksjonen, og den skal bli spennende å følge i dagens varming. Kan ikke få et billigere løp enn dette, og den skal stå først i debuten på sin nye hjemmebane. Bak denne er løpet småskummelt, og en bred gardering trenger ikke å være dumt.

Dagens banker 1:

V65-2 : 5 Queenswood – Er den nye stjernen på Stall Wassberg, og du verden hvor denne har imponert. Var knallgod i V75’en sist, og den vant veldig enkelt. Viste tredje sist at den også tåler å bli brukt underveis, og den var enorm i nederlaget mot kanonen Seaside Illusion. Her får Queenswood normalt tidlig tet, og siden skal dette løpet være over. Er dagens soleklare banker.

Dagens banker 2:

V65-3 : 9 Arthurian Hanover – Blir vår andre banker for dagen. Er totalt overlegen på kapasitet i dette monteløpet, og glem ikke at den viste 10,2/1100m under sal på Jarlsberg i fjor. Norges beste rytter, Siv Emilie Løvvold, tar den lange turen, og det gjør hun selvfølgelig pga at hun tror hardt på seier. Vi kan ikke spekulere mot denne formhesten, og også denne bankeren føles veldig trygg.

V65-4 : 13 Gam Jarl – Kan være det store sjokket i dagens V65-omgang. Glem ikke at den radet opp med sterke prestasjoner i november/desember, og i løpet fjerde sist var den for eksempel meget bra etter galopp. Da møtte den hester som Frøyu Trym/Kilerauen osv. Går ned mange klasser nå, den er nybehandlet, og rapportene på den etter pause er fine. Får kusken til styringen så dukker den opp helt der fremme. OBS!

V65-5 : 4 Tomdin ØK – Helskummelt løp, og vi tar faktisk med alle syv på bongen. Ideen venter vi enda på, og motstandsmessig blir den ikke skremt av disse. Var ikke på topp i monteløpet sist, men den har vært OK med vogn i løpene før der. Her er det ikke akkurat de store formbombene i mot, og Svein Ove Wassberg liker vi alltid å støtte oss til i oppgjør som dette. PASSES!

V65-6 : 1 Hopeful Tooma – Ble herdet mot tøff motstand i stayerløp i fjor, men den har ikke vært like bra i år. Dog likte vi den skarpt for Joakim Rasmussen nest sist, og den var knallgod til seier da. Mulig at den ikke vil gjøre sitt beste for Ove lengre, og da er jo det mildt sagt spennende at Joakim igjen får sjansen her. Blir den ikke fast så duger den mot disse, og den kan slå til som et frekt objekt.