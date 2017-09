Wiig har V65-bankeren

Rune Wiig og Jag Photo. Tirsdag kommer de ut på Forus. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En HØYINTERESSANT uke er kommet i gang, og her er det utrolig mye å glede seg til. Det blir superonsdag på Bjerke, og her fordeles bonuspotten på Kr.866 715 til alle med 7-rette. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Av andre høydepunkter vil vi nevne at det på lørdag er det JACKPOT i V65-spillet til Harstad, og det ligger Kr.414 584 ekstra i sekserpotten. Søndag er det JACKPOT i V65-spillet til Momarken, og herlige Kr.663 239 ekstra i sekserpotten. På søndag er det også duket for en strålende V75-omgang fra Solvalla, og her kjøres det blant annet Svenskt Travkriterium.

Det er Forus som står for den norske V65-omgangen tirsdag, og det er en spennende omgang vi har foran oss. Flere godbiter er nemlig jobbet frem, og dette gleder vi oss til. Rune Wiig kjører dagens banker, og nå må vel det være duket for 6 Jag Photo? Sjekk ut følgende:



V65-1 : 2 Støa Stili – Varmet knallbra sist, men feilet seg bort i selve løpet. Den så helt enorm ut på Haugaland nest sist, og det er neppe noen fare med formen. Går i hvertfall 26,0 fra strek, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å hente dobbelt tillegg på. Tar revansje?

V65-2 : 6 Jag Photo – Har en utrolig riktig oppgave foran seg her, og fungerer den bare som best så skal det en god hest for å plukke den ned. Har riktignok blitt tatt ned fra tet to ganger på rappen, men den har møtt gode hester, og sist gikk den fakta 10,6 s 300m uten å få vinne… Nå bør det være duket, og vi går for et bankerspill! TET OG SLUTT!

V65-3 : 1 Diamond Yankee – Kommer ut i regi Pål Buer, og da er i hvetfall vi på vakt. Har riktignok ikke imponert noe veldig tidligere, men den har vært nede på 17-tallet/2100ma, og den kan nok betydelig bedre enn vist. Pål Buer forteller om en traver som har trent fint, og at han er forsiktig optimist. Dette kan fort dreie seg om tet og slutt, og den er spillbar mot en billig gjeng.

V65-4 : 2 Verdals Svarten – Einar Nedrebø er inne i sitt beste år som kusk, og han er etter vår mening en ekstremt undervurdert kusk som burde fått langt flere sjanser. Her får han igjen sjansen bak Verdals Svarten, og dette er en hest som virkelig fortjener en seier. Feilet i en slags strid nest sist, og det gjorde den også sist. Har rett og slett vært veldig uheldig. Har vinnerform i kroppen, den står nydelig inne i dette løpet, og nå kommer vel seieren?

V65-5 : 3 Fight On Line – Har Nedrebø et særdeles godt tak på, og Fight On Line yter best for han. Var ikke på topp med Dalen sist, men når den fikk løpet for Nedrebø nest sist, ja, da avgjorde den sikkert tilslutt. Spor to i volten takler den normalt, og får den bare gå med i rygger til oppløpet blir den helskummel. PASSES!

V65-6 : 9 Baronesse Hooves/3 Imperium Bo – Vi vil varsle for to hester i finalen, og begge burde gi en OK odds. Baronesse Hooves hadde vi tro på etter pause sist, men hesten var tung som bly, og den trengte nok den blåseren. Kan ventes MYE forbedret, den møter helt riktig motstand, og med tempo feller den alt? Imperium Bo er egentlig en bra hest, og den var strålende i fjor. Har slitt mer i år, men nå virker den å være pågang. Fullførte godkjent etter en tøff førsterunde sist, og den var ytterligere forbedret fra løpet nest sist. Har et nydelig løp foran seg her, og den skal med på alt.