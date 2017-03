Adrian har V75-bankeren

Adrian Kolgjini kjører vår V75-banker på søndag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Halmstad byr på en herlig travdag med V75 som det desiderte høydepunktet. Her venter det praktfulle løp, og kvaliteten er meget god. V75-1 starter kl.14.30. Glem ikke at det også kjøres V4 i Halmstad, og de løpene starter kl.12.45. Jarlsberg avrunder uken med en topp internasjonal V65-omgang, og her er man i gang kl.18.15.



Under V75-omgangen på Sørlandets Travpark lørdag ble det relativt lettløst. Charm Elden (6-valg) var vår tipsener, og Førlands Pil Fax (7-valg) var vårt tredjevalg. Utenom disse ble det fire favoritter samt et andrevalg, og dermed lav utbetaling. Når det gjelder dagens V75-omgang så burde den gi bedre betalt, og nå skal vi til lukene med følgende:



V75-1 : 4 Alkalizer AM – Småskummel innledning med usikker form på favorittene. Vi retter dermed søkelyset mot en kapabel hest som årsdebuterer. Alkalizer AM har trent utrolig fint i vinter, man har siktet på denne oppgaven, og den kommer ut optimalt balansert direkte. Det blir dessuten på med en yankervogn, og et helstengt hodelag. Kan sitte der direkte, og den er verdt litt oppmerksomhet. 1 Star Advisor Joli – Har vært syk i vinter, men den kommer ut med gode rapporter i ryggen. Det blir trolig racerbalanse direkte, og som vanlig får den en yankervogn på seg. Er lynrask fra start, og det kan selvfølgelig dreie seg om tet og slutt.

V75-2 : 3 Virtual Leg – Likte vi skarpt sist, og den så helt ubrukt ut over mål. Her er det MYE å gå på, og den kommer til å senke rekorden sin med masse denne søndagen. Vi liker dog ikke å banke urutinerte hester etter Ready Cash, og vi gjør heller ikke det på søndag. Skal stå først på ranken, men inntil videre er det ingen banker for oss. 9 Exquisite Sisu – Gjorde flere fine løp som 2-åring, og i dag er det altså duket for debut som 3-åring. Rapportene på den er meget oppløftende, og et perfekt smygspor burde passe bra. Kommer på lette bein tilslutt, og feller mye spilte hester?

V75-3 : 6 Winner’s Wine – Må bare prøves denne søndagen. Kommer nå ut etter et lengre avbrekk, og den har trent fint over tid. Viste supertalent i fjor som 3-åring, og nest sist hadde den gått rundt 13,2/13,3 fra dødens over 2140ma… Dette er en meget fin hest, og selv om Joakim Lövgren toner ned forventningene litt, ja, så er vi sikker på at han aldri hadde dradd denne ut i V75 direkte om den ikke hadde trent utrolig fint. Vi var lenge inne på å gå for denne som dagens frekke banker, men vi vil først se den i varming før vi tør å gå på den som en alenestrek (bankes dog på den minste V75-bongen). Er dog en soleklar tipsener, og en hest vi tror hardt på! 11 Ferrari River – Er en traver som Lugauer holder meget høyt, og den matches mot Kungapokalen. Har trent knallbra, og den er vel forberedt før årsdebuten. Christoffer Eriksson opp er selvfølgelig et pluss, og selv om det ikke er enkelt å hente 20m tillegg på lynraske baner så kan en Ferrari River på topp greie det.

Dagens banker 1:

V75-4 : 6 Like A Star – Kan vi ikke gå i mot etter å ha sett den i årets to første løp. Den har sett helt enorm ut, og innsatsen nå sist var helt rå. Kom til mål på 13,3/2140ma etter en tøff innledning, og da virket den heller ikke veldig plaget over mål. Vi regner med at konkurrentene har fått en enorm respekt for den etter de siste innsatsene, og dermed burde Like A Star ikke bli tatt i mot med varme servietter nå. Dagens beste banker, og vi går ALL IN!

Dagens banker 2:

V75-5 : 2 Ultra Bright – Blir vår andre banker i omgangen, og når vi la ut dette tipset var den en meget knapp favoritt. Burde fakta bli betydelig mer spilt, for dette skal dreie seg om en SOLID MULIGHET! Spurtet bra etter et passivt opplegg sist, og den gikk altså 12 i årsdebuten over samme distanse som den skal ut i på søndag. Følger bilen fra start, her blir det tet, og da kan vi ikke helt se hvem som skal plukke den ned på en lynrask bane. BANKER! PS. 5 Darling Hornline debuterer i ny regi, den er knallbra, men i følge Helena Burman skal den bare kjøres forsiktig med etter pause. Skal dessuten gå med sko på alle fire, og den blir ikke rigget til.

V75-6 : 3 Sevilla – Fikk problemer med beina i sine siste starter i fjor, og den leverte derfor ikke som den skulle. Har nå hatt en god treningsperiode, den er selvfølgelig blitt behandlet, og det er knallgode rapporter på den før dette løpet. Her blir det racerbalanse direkte, det blir tidlig tet om den skikker seg på startsiden, og fra tet blir den alt annet enn enkel å fange. Slår til som en herlig frekkis? PS. 6 Bravo Navarone er dagens store skrikhest. Den debuterer for Kolgjini, den er kolossalt kapabel, og rapportene på den er enormt sterke. Mulig at det dreier seg om en klink vinner direkte, og den skal selvfølgelig tas på alvor.

V75-7 : 3 Avec Wine – Er interessant i finalen. Kommer nemlig ut med solide rapporter i ryggen etter en liten pause, det blir skorykk, og dessuten yankervogn for første gang. Dette er meget spennende, og det vil forbedre hesten med mange meter. Prøves som et herlig objekt fra et ypperlig spor. 4 Valentin – Har vi blitt imponert av, og det er snakk om en fryktelig sterk hest. Dette kan faktisk være noe for Harpers i mai, for der vil jo den stå på strek. Nå sist vant den ukjørt etter et tøft opplegg, og den virket helt uberørt i mål. Minuset nå er at det kommer til å gå veldig fort, og vi er ikke sikker på om Valentin har den toppfarten i kroppen sin enda. Utvikler seg dog hele veien, og den er selvskreven på bongene.

Litt om V4-omgangen:

V4-1 : 3 Dirty Dancing In – Blir veldig hardt betrodd i dette monteløpet, og det er kanskje ikke så rart når den står med fem strake seire under sal. Har en bra sjanse igjen, men vi vil ikke ryke på meget gode 8 Alexis Goodland. Denne er nemlig veldig bra under sal, og har den en av sine bedre dager, ja, da skal favoritten få kjørt seg. Vi innleder med en DOBBELTBANKER!

V4-2 : 4 Smevikens Cruiser – Gikk et voldsomt løp på Momarken sist, og etter en veldig tøff reise knep den seg fremst. Vi ble rett og slett mektig imponert av den. Da gikk den skoløs, og det blir nok en slik balanse på søndag også. Moser alt?

V4-3 : 1 Dynamite Diablo – Var klart bra i årsdebuten, og det løpet gjorde nok også veldig godt. Kan ventes MYE forbedret til søndagens oppgave, og den blir alt annet enn enkel å fange på en kjapp sprint. Motivert favoritt.

V4-4 : 10 Skip Beau – Gikk det noen helt enorme rapporter på sist, men da var den ikke på topp. Gikk bare helt greit, og vi forventer å se den på sitt beste denne søndagen. Skal være noe litt utover det vanlige, og vi blir alt annet enn overrasket om den nå knaller til med en oppvisning. Vi håper/tror på revansje fra sist, og vår tipsener i finalen er soleklar!