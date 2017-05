Copenhagen Cup med strålende V75-omgang

B.B.S. Sugarlight og Vidar Hop må trolig spille annenfiolin i søndagens Copenhagen Cup på Charlottenlund. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er en fantastisk fin søndag vi har i vente med en strålende V75-omgang fra Charlottenlund som det store spillemessige og sportslige trekkplasteret. V75-omgangen har spillefrist kl 14.30, og forut for denne er det også en egen internasjonal V4-omgang på Lunden med start kl 12.45. I tillegg til stordagen på Charlottenlund, byr søndagen på V4/V5 galopp fra Bro Park søndag og en herlig internasjonal V65/V5-omgang på Sørlandet.

Når det gjelder løpene på Charlottenlund, så er det som alltid Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg som er vår tipsekspert når det er trav i Danmark. Carsten var i sving med V65-tips fra Danmark på lørdagskveldene tidligere i år og den aller siste slike V65-omgangen fra Danmark var i Ålborg på påskelørdag 15. april og da sa det pang i utbetalingslukene.

Nesten 800 000 kr innspilt

Den kvelden var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg. Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. 1 Bella Sotto i V65-4 ble bankerspilte og Carsten spilte heldekk i V65-3. V65-3 ble vunnet av Erik Horpestad med 6. valget og femprosenteren 8 Vestmark. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.



Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble eventyrlige 776 932 kr innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.



Copenhagen Cup på Lunden med V75 - vurderinger av Carsten

Der er lagt op til en forrygende søndag på Charlottenlund Travbane, der er Nordens ældste travbane, og kaldes Lunden. Igen er det tid til Copenhagen Cup, og igen i år er det denne søndag eftersom Lunden og Bjerke har byttet med hensyn til deres internationelle storløbsdage med Oslo Grand Prix og Copenhagen Cup.

Selvom præmiesummen i hovedløbet er mindre end den plejer med 375.000 danske kroner til vinderen, er det er superinteressant felt der skal ud på de 2011 meter som distancen er. Sidste år vandt tophoppen Your Highness med Björn Goop efter en forrygende afslutning, og hun kan vinde igeen i år, men spor 10 gør at løbet er meget åbent.

Det vrimler med spændende heste, der virker til at stå godt mod hinanden, så ingenting er afgjort på forhånd, og der bliver gode odds på mange af hestene. Fra dansk side håbes der selvfølgelig på Takethem med Steen Juul, men startspor 8 gør det ikke til nogen nem opgave. Team Juul har dog matchet Takethem mod denne start, og hesten er en man ikke andet kan være imponeret af, så bliv ikke overrasket, hvis Takethem er med i afgørelsen.

Solide V75-utbetalinger på denne dagen

Der er igen V75 og dette med store puljer, og så skal man huske på, at der netop på diss V75-dage på Lunden plejer at komme stor gevinster. I 2014 var der kun en der ramte V75, og fik knap 9 millioner kroner, mens der har været over 1 million til 7 rigtige i 2013 og 2015, mens der i fjor var 170.000 kroner i gevinst til rækker med 7 rigtige.

Viktig sporinfo

Husk på Lunden kan der højest være 10 heste i løb over sprinterdistancen, og der er så i disse løb 6 heste i første række og 4 heste i anden række. På sprint er spor 4 & 5 de bedste, mens 2,3,4 normalt er bedst på normaldistancen. Spor 1 på sprint er svært, da bilen slipper kort efter man er kommet ud af svinget, og spor 1 på normaldistancen er lidt bedre end på sprint, men alligevel ikke nemt at udnytte. Det er vigtigt at der i Danmark i voltestart IKKE er springspor, så 5 heste i første volte er det som gælder!

BANKEREN:

4 Diadora B R i V75-1

Bør vise sig bedst i dette løb og har en perfekt opgave, selvom den endnu ikke har vundet i denne sæson. Hoppen har dog mødt klart god modstand og virker faktisk på en perfekt opgave denne. Mon ikke ”bare” Diadora B R er bedst her, og vinder løbet?

LURINGEN:

1 Photo Lavec i V75-5

Var kanonfin sidst fra føring, men galopperede kort før mål i kampen om sejren på en tid omkring 1.13 fuld vej. Det var i første start efter pause og for Flemming Jensen. Nu har Photo Lavec løb i kroppen og fra spor 1 med Björn Goop kunne den godt ligne en topchance. Meget interessant!

V75-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2000 meter autostart.

Godt nok har 4 Diadora B R ikke endnu vundet i denn sæson, men hoppen har været matchet hårdt bl.a. på Vincennes. Her har hun vist sine evner, og var rigtig fin senest. Nu går hun ”ned” i klasse, hvis man sige dette sådan og starter i dette hoppeløb fra et godt spor. Jeg tror Christophe Martens kører offensivt med Diadora B R og mon ikke hun kommer til føring? Derfra tror jeg hun vinder, og derfor kan man godt starte V75 med en ”Banker” på hende.

En anden norsk hoppe er 2 Nelson Nora, der har et godt spor og skal man altid se op for heste som Flemming Jensen starter for første gang på store løbsdage. Jeg tror Nelson er klar til en god præstation, men om det rækker til at true Diadora B R er svært at vurdere.



10 Darling Hornline skal håbe på tempo på løbet fra dette spor, men det er jo en hest, der har gjort det flot og sidst var klart godkendt mod Wild Honey. Takter plejer altid at vinde på Lundens storløbsdage. Leder man efter en kæmpeluring er det 3 Soho. Hun er en rigtig fin hoppe, der sidst havde dårligt spor i DM for Hopper og ikke kunne nå frem via femte spor i en hurtig afslutning. Nu er sporet godt og husk at Soho altid gør det godt på Lunden!

V75-2 - Varmblodshester. 2000 meter.

Fantastisk intressant løb, hvor der er masser af heste med chance. Hvem der vinder bliver der sikkert spekuleret over indtil målstregen er passeret? Jeg tror der bliver kørt fra start, men hvem ender i føringen, og bliver åbningen for hård, så baghestene kommer? Min store luring er 7 Victory Hellebjerg, der er en tophest, som er klart bedre end man lige kan se ud fra resultaterne, men fra dette spor går det vel ikke at tippe den først? Jeg tror på Victory Hellebjerg, der for tre starter siden havde halsproblemer og derfor skuffede på Åby. Vandt siden let og galopperede så to gange sidst. Nu er det Lunden, og hesten er enormt kapabel. Kan åbne fra start, men har så tidligere også kunne blive for hidsig, så spændende at se hvor den havner, men jeg ved Jeppe Juel tror på den.

10 Gizmo De Veluwe gik et flot løb senest og virker som en ”rigtig” hest, der kan have fordel, hvis der kommer fart på. Hesten bliver nok et forsigtigt vinderbud, men bliver der ikke fart på, er et svært at runde til sejr, så en bred gardering tilrådes. 12 Trevi Dilli galopperede tidligt senest, men har stor kapacitet og er sikkert også gjort klar, men det er alle jo!



6 Masterglide eller 3 M T Lancelot er vel spidsfavoritter, da 2 Way To Go Chief der er rigtrig hurtig fra start, givet slipper da den ikke er bedst fra spids?

V75-3 - Varmblodshester. 4-årige. 2000 meter autostart.

Her håber jeg man kan ”låse” løbet på to heste. Jeg tror meget på 1 Goofy Greenwood som jeg så sidst i Skive, hvor den var helt overlegen fra føring. Man kan høre på Langeweg-senior, at dette er en rigtig god hest. Den kan åbne hurtigt fra start, men spor 1 på Lunden er altid svært, så derfor kan sporet drille. Jeg tror dog meget på Goofy Greenwood.

Man skal have respekt når Daniel Redén kommer med en af staldens mange interessante heste, og nu er det 5 Hillman. Hesten har nu løb i kroppen og så fin ud efter en tidlig galop senest. Normaldistancen klarer den, og Hillman skal man holde øje med, for den er givet klar til en god præstation.

Bedste danske i årgangen er 4 Bad Moon Rising, som hidtil har været overlegen. Endte udvendigt for Goofy Greenwood sidst, men holdt godt ved og havde endda lidt halsproblemer. Bad Moon Rising virker bedre i år, og har nu løbet i kroppen. Samtidigt har den svaret godt at blive kørt uden sko, så den er ikke helt væk.

V75-4 - Varmblodshester. 2000 meter autostart.

Mon ikke 1 New Muscle Ås har en god chance her, selvom der igen er en hest med spor 1. Den er hurtig fra start og Björn Goop skal nok få sat fart på hesten, og holder den føringen, kan løbet være ovre. Derfor kan New Muscle Ås også være et bud på en ”Banker”. 4 Iago Zon har givet også sigtet indstillet på føring, hvorfra den har imponeret. Har topform og skal selvfølgelig også have stor vinderchance. Både Björn Goop og Joakim Lövgren vil sikkert gøre alt fra start for at komme til føring.



3 Victory Kåsgård fik sejrsrækken brudt sidst, men det blev umuligt at tage meter fra en position sidst i feltet, når der blev kørt 1.16 foran og Victory Kåsgård holdt godt ude i sporene. Birger Jørgensen kender heste og da han vandt med den, var det også med Flemming Jensen som træner.



6 Sun Esterel ejes af Flemming Jensen kone og søn, og det er en rigtig fin hest. Hvis den får et rygløb og de andre kører afsted undervejs, kan Sun Esterel komme strygende på vanlig Flemming Jensen-stil til en topplacering. Luring er der i 5 Teodorico, der har været meget positiv i begge de sidste starter efter pause, og er en ret så god hest.

V75-5 - Varmblodshester. Sølvdivisjonen. 2000 meter autostart.

Så er det interessant, for jeg er topvarm på 1 Photo Lavec med Björn Goop fra et perfekt spor 1. Hesten startede sidst for første gang for Flemming Jensen. Der drønede den til føring, og var på vej mod enten sejren eller andenpladsen på en tid omkring 1.13,1 over 2060 meter i Skive, der er en bane som Lunden på 950 meter. Flemming Jensen var meget tilfreds med Photo Lavec efter sidst, og nu har hesten ydermere løb i kroppen. Meget interessant, og spændende at se hvad Goop gør – kører i spids eller slipper?



6 Slide So Easy var på tale som dansk hest i Copenhagen Cup, men passer jo stadig fint i Sølvdivisionen. Vandt let i forrige start og holdt fint på en toptid efter hårdt løb senest. Klassehest, der også kan speede så Flemming Jensen har mange muligheder for at løse denne opgave. 12 Master Crowe er en vinderhest, men spor 12 trækker jo selvfølgelig ned, men hesten har alligevel altid chance.



4 Farzad Boko er en rigtig fin hest, der er meget bedre end de sidste resultater, og har godt spor denne gang samt løb i kroppen efter pause. Må ikke glemmes.

V75-6/DD-1 - Varmblodshester. 2950 meter voltestart.

Endnu et fremragende løb og denne gang er det stayerløbet. Her må 15 Usain Henna være topaktuel. Viste absolut topform senest i det stor stayerløb i Örebro, og meldes klar til en god præstation. Leverer nu og da nogle uhyggelige præstationer, og den kan sagtens være bedst her og vinde. Min frække DD-banker.



13 Alfas Da Vinci var ikke som forventet med fremme i samme løb som Usain Henna senest, men der var ellers positive toner fra stalden inden det løb. Den flotte Alfas Da Vinci gør deet altid godt på Lunden og er en topstayer.



1 Høwings Sydsturm bliver sikkert glemt af mange spillere, men har en spændende opgave. Vandt fra føring senest og det så ukørt ud, hvor den bl.a. besejrede Frozen. Kommer til at sidde fremme i feltet og kan godt overraske. 4 Juan er en hest som Christian Lindhardt har store forventninger til, og det da også en skøn hest, der er lidt svær at sætte ind, men som bestemt ikke må undervurderes. 3 Wallaby har set bedre ud end nogensinde de sidste starter og kan være med, og så er 10 Travatore og 6 Platon Face begge gode heste. Topløb igen i vente.

V75-7/DD-2 - Copenhagen Cup. 2011 meter autostart.

Så er det tid til Copenhagen Cup 2017, og hvilket løb! Masser af gode heste og masser med chance, så det er bare at se om dette løb ikke bliver fantastisk? 10 Your Highness skal have fart på løbet undervejs for at nå frem, men med flere starthurtige heste er det også muligt. Hun gik godt sidst i Olympiatravet bag Lionel, og er bare en tophest, der i Björn Goop har en kusk, der kan sætte fart på hestene til slut.



4 Nadal Broline bliver bedre og bedre. Var klart godkendt senest fra føring i topfart og har et godt spor, så den sidder med fremme undervejs i løbet. Intressant er det med 2 In Vain Sund fra dette perfekt spor. Det virker til at være en hest i udvikling og den har topchance denne gang.

Snakhesten er 5 Cruzado Dela Noche, der er en 5-åring med potentiale og virkeligt har imponeret i denne sæson. Hvor den havner i løbet må tiden vise, men opgaven er interessant. 8 Takethem havde med et bedre spor haft en god vinderchance, men nu skal der held til. Det er dog en dansk tophest, der er gjort klar til opgaven og sagtens kan række.

7 B B S Sugarlight har mødt og besejret denne slags heste mange gange før, men nu er det som om mange har glemt den lidt. Pas på med det, for Solbergs hest er hærdet. Interessant er også 3 Buzz Mearas der vandt på Copenhagen Cup-dagen i fjor og denne gang vel forsøger mod føring, og så 6 Carabinieri, der er en skøn hest.

PS. Vi har ikke omtale av V4-løpene, men som har spillstopp kl 12.45. Men her bankerspilles Carsten 7 Executive Caviar i V4-4 sammen med Joakim Løvgren. I spillboksen under kan du kjøre Carstens V4-forslag i ulike prisklasser.