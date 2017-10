Det oser store kroner på Solvalla

Erik Adielsson kjører vår banker på Solvalla søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig trav- og galoppsøndag står for tur. Øvrevoll innleder søndagen med både internasjonal V4 og v5 på menyen, og Norsk Oaks er det største sportslige som skjer med hele 125 000 kr til vinneren. Senere søndag er det så klart for en V75Søndag med Solvalla som arrangør og søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 på Sørlandet.

Solvalla står for dagens V75-omgang, og med en krone rekken er dette en særdeles krevende omgang. De helt klare bankerne finnes ikke, og det vil overraske oss stort om det ikke går mot flotte kroner! Showman Brodde (V75-1) er et halmstrå for oss, og vi tror på tidlig tet og slutt. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 3 Showman Brodde – Sitter tidlig i tet, og da er dette løpet over? Nå sist var den bunnsolid etter et tøft opplegg, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Her møter den helt riktig motstand, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. I en vidåpen V75-omgang banker vi direkte!

V75-2 : 10 Il Mio Dea – Kan være skrellen i et småskummelt løp. Var klart bra i nederlaget sist, og formen virker å være på plass. Trenger tempo fra dette sporet, men får den først det, ja, da skal sjansene være gode. Hadde kun 3,2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. OBS!

V75-3 : 10 Skaffer Adrian – Er veldig formtoppet, og nå kommer seieren? Avsluttet meget fint i et bløffløp sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Søndag er det opp med Erik Adielsson, og det er et stort pluss. Får den bare litt tempo, feller den fort samtlige tilslutt, og den må opplagt passes! VÅR KLARE IDE!

V75-4 : 3 Maple Hill’s Eto’o – Er veldig fersk, men den blir likevel ikke tatt helt på alvor i et ganske dårlig løp. Det mener vi er feil. Var ute mot for gode hester sist, mens den nest sist sjokket etter en solid avslutning. På klokken stod det da 14,5 s 800m. Står spennende til nå, og vi roper et stort varsko!

V75-5 : 4 Carmencita Majo – Likte vi skarpt fra dødens sist, og det er snakk om en ordentlig formtoppet dame. På søndag er vi litt inne på at det kan bli tet, og da er vel dette løpet over? Blir fakta ikke tatt på alvor, og den hadde under 10% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. DET TAKKER VI FOR!

V75-6 : 1 Margarita M. – Slår til som en frekkis fra rygg leder? Var riktignok ikke på topp sist, men nest sist avsluttet hun strålende, og knep seieren. Tåler ikke å bli brukt for mye underveis, men hun er skummel når hun får smyge med. Det gjør hun nå, og da er vi på vakt. PASSES!

V75-7 : 1 Sloppy Joe – Likte vi i comebacket sist, og den fullførte meget fint da. Skal normalt være MYE forbedret med den blåseren i kroppen, og blir den bare ikke fast så duger den godt her. Vi hadde banket den fra alle andre spor, men fra dette sporet kan den bli fast, og da nøyer vi oss med å spille utgang.