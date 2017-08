Ekstra V75-omgang med kvalifisering til Derby

Ulf Ohlsson kjører vår V75-banker på Jägersro. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en helt strålende onsdag foran oss, og her er det MYE å glede seg til. Allerede kl.12.20 braker det løs på Bro Park, og her venter det nye utfordringer på galoppen. Kl.19.00 byr Bjerke på en heidundrende V76-jackpotomgang, og det ligger altså hele 1 037 698 ekstra i dagens sjuerpott. Jägersro avrunder onsdagen med en V75-omgang som er spekket av høydepunkter. Her skal det nemlig kjøres forsøk til Svenskt Derby, og V75-1 starter kl.19.30.



Nervene står nok på høykant for flere denne kvelden når det skal dreie seg om kvalifisering til Derby. De to beste går videre fra forsøkene, og det er Jägersro som står for løpene. V75-omgangen er spekket med toppløp, og en bedre omgang enn dette går det knapt å få. Vi går hardt ut, og for oss er 1 Policy Of Truth dagens beste banker. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 1 Policy Of Truth – Har en utrolig riktig oppgave foran seg i dette forsøket, og vi tror hardt på seier. Nest sist fulgte den bilen fra start, og løser den slik her, ja, da blir det tet. Vant ikke sist, men den gikk 08,7 s 800m, og var toer bak topphesten Diamanten. Er naturligvis satt opp for å være på topp til Derby, og rapportene på den etter en liten pause er meget sterke. Forsvarer sitt innerspor, får dempe så mye som Ulf Ohlsson ønsker, og siden er dette forsøket over? VI BANKER!

V75-2 : 3 Cyber Lane – Har skreddersydde betingelser foran seg her, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Avsluttet bra sist, mens den var bunnsolid i nederlaget nest sist. Er en topphest når den er som best, og vi iler til med tipsnikken. 12 Global Trustworthy – Har Nurmos tro på, og den er spesialmatchet mot nettopp Derby. Har kun gjort tre løp i år, og den skal normalt bare bli bedre og bedre fremover. Avgjorde knepent sist, viste 08,6 s 800m, og Nurmos fikk det svaret han ønsket. Distansen takler den bedre enn de fleste, og den er tidlig på vår bong. 1 Winner’s Wine – Er en kanon som vi liker skarpt. Har ikke vært matchet i såpass tøffe omgivelser som dette, og det skal bli spennende å se hvordan den hevder seg når det nå er tøffere i mot. Var ikke helt optimal aksjonsmessig sist, og vi forventer at den er blitt behandlet før dette forsøket. Kan overraske med luker!

V75-3 : 1 Deimos Racing – Vant et dramatisk Kriterium i fjor, og den blir hardt betrodd i dette forsøket. Var tapper i nederlaget sist, og da skal man være klar over at hesten ikke var rigget til. Det blir den nå, og det betyr blant annet skorykk. Innersporet er noe sjansebetont, og den må løse mye bedre enn for eksempel femte sist om den skal forsvare sporet. Blir den bare ikke fast så har favoritten en fin sjanse. 9 Gareth Boko – Gikk et helt enormt løp etter startgalopp sist, og den varslet superform etter pause. Er kolossalt speedig, og blir det bare litt tempo, ja, da skal noen og enhver være på vakt. PASSES! 11 Rushmore Face – Holder vi veldig høyt, og det er snakk om en traver som er herdet i tøffe grunnlagsløp. Kommer nå ut med fine rapporter i ryggen, og nå får vel den endelig litt hjelp på veien? Trenger ikke å bli veldig enkel å svare, og vi blir ikke sjokket om den skreller til. 4 Niky Flax – Danset fra til en overlegen seier sist, og den har utviklet seg MYE. Er etter Love You, og distansen skal ikke være noe problem. Om favoritten ikke løser som best, kan det kanskje bli tet, og fra den posisjonen vil den selge seg dyrt.

V75-4 : 9 Darling Mearas – Spurtet som en vind i StoChampionatet, men det rakk altså kun til en andreplass. I forsøket vant den enkelt fra tet. Har en stor sjanse i dette forsøket om alt går riktig for seg, og vi må bare tro hardt. 1 Mellby Elegant – Virker å være veldig pågang, og den var helt RÅ i nederlaget sist. Kan muligens få dette litt sydd opp, og den er spennende om den ikke blir fast. Velger man å gardere videre kan 8 Unique Juni være litt spennende. Var knallgod i forsøket til StoChampionatet, mens den mistet aksjonen i finalen. Man mener at hun kanskje ble noe øm i bakhøvene, og til denne starten blir det med sko. Dog har vi også en mistanke om at den er nybehandlet før denne oppgaven, og skulle det bli feil for Darling Mearas er Unique Juni en av de som kan vinne dette. 4 Bugatti Brick – Er ikke veldig tøff, og den hadde nok helst gått en kjapp sprint. Kan lede lenge om den får dempe litt, og den skal med om løpet garderes.

V75-5 : 11 Monark Newman – Dette er et av de «dårligste» forsøkene, og vi tror fakta på en veldig fin mulighet for storoutsideren til Persson. Monark Newman er en hest han hele tiden har holdt veldig høyt, og nå virker storformen å være ordentlig pågang. Sist ble den for ivrig bak bilden, og den var innom galoppen direkte. Gikk voldsomt i kulissene etter galoppene, og vi hadde 11,9/2000m på klokken. Distansen skal ikke være noe problem, og denne flotte 4-åringen må med på ALT av seriøse bonger. 10 Magic Gwin – Er veldig bra på sitt beste, og den var fullt godkjent i nederlaget mot bedre hester enn dette sist. Går ordentlig til mål, og med tempo er den helaktuell. 5 Ural – Var ute i et knalltøft stayerløp sist, og selv om den kun ble fjerde så var innsatsen bra. Møter ingen Trot Kronos i dette løpet, rapportene på den er fine, og den er tidlig aktuell på gardering.

V75-6 : 9 Rajesh Face – På forhåndsspillet er dette favoritten til å vinne årets Derby. Det er snakk om noe litt utover det vanlige, og det kan selvfølgelig dreie seg om en klink vinner. Vi liker dog ikke å banke Lutfi Kolgjini da han kan alle varianter i banen, og vi får alt annet enn sjokk om han brenner med denne. Skal stå først, men her kommer dagens beste skrellspill ut, og på ALLE våre bonger er 2 Now Or Never Flair med. Den kom ut etter pause sist, den ble testet skoløs på alle fire for første gang, og vi likte den SKARPT! Måtte gå mye i dødens i førsterunden, før den ble avløst, og fikk andre utvendig. Fikk aldri sjansen på oppløpet, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Vinneren av det løpet var Diamanten… Nå har den fått dette løpet under vesten, den står nydelig til spormessig, og her setter vi alt av varsellamper på full styrke. SE OPP!

V75-7 : 1 Disco Volante – Er en kanon, og hadde denne hatt et «stabilt hode», ja, da kunne vi tatt av strikken. Er dog ikke helt å stole på, og den har sine nykker. Etter at man gjorde litt om på treningsopplegget har den virket mer stabil, og den har oppført seg de to siste gangene. Er meget kjapp ut når den løser, og fra tet tror vi ikke den taper. 5 Dartagnan Sisu – Er det soleklare motbudet, og oi hvor denne imponerte sist. Jogget 10,5 på treningsbalanse, og vi gav den tre pluss i kanten. Distansen på onsdag er intet minus, og vi håper virkelig at denne tar seg videre til finalen. En duell i vente?