Ekstra V75-omgang med StoChampionatet

Bjørn Goop er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en knallspennende søndag foran oss, og det er Axevalla som naturligvis får mesteparten av oppmerksomheten. Her venter nemlig en EKSTRA V75-OMGANG hvor StoChampionatet er det sportslige høydepunktet i omgangen. V75-1 starter kl.14.30, men før det blir det også en V4-omgang, og den starter allerede kl.12.45. Biri fikser kveldsunderholdningen med en gnistrende internasjonal V65-omgang. Løpene ved Mjøsas bredd starter kl.18.15.

Lerum med V75-suksess sist lørdag!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Vi kom dessverre ikke i mål under V75-kjøringen på Sørlandet lørdag, men et par godbiter serverte vi. Gator's Last (3-valg)/Wellek (5-valg) var begge i a-gruppen hos oss, og topp info ble gitt. Nå tar vi nye tak, og på Axevalla denne søndagen venter en EKSTRA V75-omgang. Axevalla er banen med det lange oppløpet, og dette er en bane vi elsker å spille på da de fleste pleier å få sjansen. Det er en meget utfordrende omgang vi har i vente, og vi tror på store kroner til de som prikker samtlige vinnerne.



Sjekk ut følgende:



V75-1 : 3 Uncertain Age – Skal stå først på ranken i innledningen, og det kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Den var solid i nederlaget sist, og den hadde fortjent å være en av de tolv som er med i StoCampionatet. På søndag kan den muligens komme seg tidlig foran, og da er mye gjort. SPILLES! 1 Amalia Cash – Gikk et strålende løp etter galopp i forsøket sist, men heller ikke hun fikk «lov» å være med i dagens hovedløp. Står interessant til nå, og blir hun bare ikke fast så duger hun. Skal gå med sko på alle fire, men hun har vunnet løp på den balansen før, og det skal ikke være noe problem. MOTBUDET!

V75-2 : 12 Unheard Of – Blir ikke tatt på alvor her, men vi må bare varsle. Avsluttet nemlig sylvasst i sitt siste løp, og den hadde full spenst over mål. Så rett og slett knallbra ut for dagen, og det lyste «NESTE GANG» av hele hesten. Kommer her ut i et jevnt løp, med flyt duger den, og den skal passes! 11 Hochthereitis Sox – Har kun blitt kjørt snilt med de siste gangene, og det virker som om man ville bygge litt form på den igjen. Har nemlig kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen, og den skal virkelig passes her om det skulle klaffe. Er tidlig på vår rank!

V75-3 : 9 Legoholm Zon – Er på vei mot superformen, og avslutningen sist likte vi skarpt. Hadde et herlig kick i steget, og den kom ubrukt til mål. Står spennende til nå, og den er sikret et bra opplegg. Kim Eriksson opp er et pluss, og som svært lite spilt er i hvertfall vi på vakt. TAS MED PÅ ALT! 3 Quiz Töll – Er utrolig bra, og den leverer stortsett sterke innsatser hver gang. Nå sist viste den 11,5/1000m etter galopp, og det er ingen fare med formen. Uten noe tull på veien så er den en HET kandidat, og den skal selvfølgelig på bongen.

V75-4 : 6 Masterglide – Avsluttet fint etter pause sist, men den hadde nok også godt av en blåser i kroppen. Ventes forbedret til denne starten, og fra tidlig tet må den være STEKHET! Kan være en frekk banker. 7 Flashing Boko – Er en kanon, men man skal være klar over at den har feilet de tre siste gangene den har vært i Sverige. Det kan være tilfeldig, men det trenger ikke å være det. Får masse spill på seg fra Norge, og den skal selvfølgelig tidlig på bongen. 8 Tornatore Grif – Er den siste vi tar med på bongen. Så vannvittig imponerende ut sist når den bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål. Tente noe voldsomt til på en skoløs balanse, og det blir samme balanse nå. Når to kjemper kan Tornatore Grif komme på lette bein tilslutt…

V75-5 : 11 Sir Corneliani – Er en veldig grunnkapabel hest som vi likte godt i debuten for Rickard Svanstedt sist. Kom til mål med full spenst, og den leverte et herlig formbeskjed. Har møtt mye bra hester tidligere, og det er en traver som er godt herdet. Er meget kjapp ut når den blir laddet med, og sporet passer derfor perfekt. Blir latterlig lite spilt, men her må man virkelig være på vakt! 14 Tesio – Kan selvfølgelig bare mose ned dette feltet, og det er ingen tvil om at den på ren kapasitet er best. Er dog veldig ustabil, og det er ingen hest vi kunne gått ALL IN på i omgivelser som dette. Nå sist feilet den flere ganger, men den viste også at formen er på plass mellom galoppene. Motivert, og tidlig.

Dagens beste banker:

V75-6 : 5 Cash Crowe – I en VIDÅPEN V75-omgang så går vi for Cash Crowe som dagens beste banker. Johnny Takter hadde en stor dag på Axevalla lørdag, og litt interessant var det da han ble spurt om nettopp Cash Crowe. Johnny ble rent ut lyrisk til denne hesten, og sa at han ALDRI hadde kjørt en bedre svenskfødt 4-åring før. Han nevnte faktisk også Moni Maker når han skulle understreke hvor høyt han holdt Cash Crowe. Det er altså snakk om et helt spesielt talent dette, og det er også en hest som trener Petri Puro er ekstremt imponert over. Fikk en treningsperiode før forsøket sist, og den var smellfin via 11,6 s 1000m i nettopp forsøket. Er veldig hard i skallen sin, den tåler å bli brukt, og selv om det er et utrolig tøft løp så må vi bare prøve oss. ALL IN!

V75-7 : 2 Super War Horse – Lot vi oss imponere veldig av i våres, og i løpene nest + tredje sist var den IMPONERENDE god. Var ikke frisk sist, og den har fått god tid på seg etter det løpet. Kommer nå ut med fine rapporter i ryggen, sporet er perfekt, og her kan det bli tet/eventuelt rygg leder. Er sikret et løp der foran, og er den i nærheten av sitt beste, ja, da skal sjansene være meget gode! 4 Promo Kemp – Er en stor/tung type som helt sikkert hadde godt av blåseren den fikk i Hamre-debuten. Måtte åpne i 08-fart da, og fikk dessuten press på seg hele veien. At det ble syre tilslutt var det fakta ikke noe å si på. Kommer nå ut med YANKERVOGN, den har fått et løp i kroppen etter pause, og fra eventuelt tet må den være høyaktuell.