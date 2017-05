Elitloppet - verdens beste hester - internasjonal V75

Nuncio og kusk Örjan Kihlström. Søndag kommer de ut i Elitloppet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Elitloppsuken er over oss, og dette er nok den uken alle travelskere ser mest frem i mot hvert år. Over 30 000 tilskuere er ventet på Solvalla, og sjeldent har det vært større spenning foran dette storløpet enn i år. Bold Eagle vs Nuncio, snakket har gått gjennom hele vinteren, og på søndag er den duellen trolig et faktum. Begge hestene er nemlig med, og de kommer ut i hvert sitt heat.

HEAT 1 - kl.15.22 på søndag:



1) Spring Erom (Sverige)

2) D.D.'S Hitman (Finland)

3) Delicious U.S. (Sverige)

4) Tjacko ZAZ (Sverige)

5) Bold Eagle (Frankrike)

6) Cruzado Dela Noche (Sverige)

7) Takethem (Danmark)

8) Resolve (USA)

Vår tidlige tipslinje : Bold Eagle - Delicious U.S. - D.D.'S Hitman - Resolve

HEAT 2 - kl.15.49 på søndag:

1) Up And Quick (Frankrike)

2) Twister Bi (Italia)

3) Propulsion (Sverige)

4) Nuncio (Sverige)

5) In Vain Sund (Sverige)

6) Timoko (Frankrike)

7) Dante Boko (Sverige)

8) Elian Web (Finland)

Vår tidlige tipslinje : Up And Quick - Propulsion - Nuncio - Twister Bi

