Elitloppet med internasjonal V75-omgang

En helt magisk søndag er i vente for vi som elsker STOR TRAVSPORT! Elitloppet står for tur, og denne gangen har svenskene gjort jobben! De beste hestene er med, og både Bold Eagle, Nuncio, og Delicious US er altså på plass. Bedre enn dette blir det ikke, og her vil det gå unna!



V75-omgangen som venter denne søndagen er av det GEDIGNE SLAGET, og det er ikke snakk om noe lettløst meny. Her kan det igjen gå mot millionutbetaling, og vi skal gjøre alt for å hjelpe deg i kampen mot storcashen!



Bold Eagle (V75-3) er den naturlige bankeren, men ellers er det ikke mange sikre holdepunkt i denne menyen. Alt om dagens omgang finner du lengre ned i artikkelen.



V75-1 : 3 Global Un Poco – Er bra, men hvor bra? Den gjør allerede sin åttende start for året, og har man ambisjoner om Kriterium osv så er fakta det i meste laget. Den kan fort bli sliten til de store løpene i høst. Vi er derfor usikker på om denne er veldig bra, eller om det kun er en hest man vil prøve å melke så mye som mulig nå. Har vært god, den er selvskreven, men den er ikke i nærheten av en banker som storfavoritt på en oppjaget sprint. 2 Last Robin Hood – Er god, og den vant enkelt fra tet sist. Fulgte da bilen fra start, og den føk til tet. På søndag blir det på med en yankervogn for første gang, og det gjør den ikke mindre startkjapp… Skulle den komme seg foran blir den ikke enkel å plukke ned, og den MÅ passes! 1 Vertigo Spin – Kommer fra Holger Ehlert sin stall, og da er vi alltid litt på vakt. Den er veldig startkjapp, og det kan bli tet, men det kan også bli rygg leder. Skulle den være satt ordentlig opp for dette løpet, og være bedre enn hva den hittil har vist så trenger den absolutt ikke å være borte.

V75-2 : 3 Dani Boko – Her blir Balfour hardt betrodd etter løpet sist hvor den slo Saveur, og på den utregningen er den klink, men… Den har gått fire løp på Solvalla, og den har aldri gått feilfritt. Sist var den rigget til skoløs rundt, og med en yankervogn. Nå blir det muligens sko foran, og en vanlig vogn. Skal dessuten ut fra et trangt spor, og en slik storfavoritt kan ikke vi gå tungt til på. Draget vårt viste enorm kapasitet uten å fungere hos Rune Wiig. Ble deretter solgt til Stall Hamre, men der kom den aldri ut. Nå står den i Sverige, og endelig er den begynt å fungere bedre. Etter pause sist vant den sprettlett, og da viste den 12,9 s 800m med krefter igjen. Har den tatt det løpet som den skal, er kanskje enda bedre nå, ja, da skal noen og enhver få svette med å fange den. PRØVES MED ERIK ADIELSSON! 9 Tinamo Jet – Har funnet storformen, den blir kjørt av formkusk Christoffer Eriksson, og den er ikke ueffen i omgivelser som dette. Den spurtet ordentlig bra nest sist, mens den nå sist ble plukket ned helt oppunder mål. Den er bra ut, og ser man bort fra Balfour og vår ide, så er det ikke mye å være redd her. 5 Fiobano – Var syk sist, og det løpet kan man bare sette en strek over. Har ellers vært positiv, og glem ikke at den tredje sist var hakk i hel på Born In The Usa/Cokstile. På den utregningen MÅ den være aktuell om den er i nærheten av sitt beste nå. Denne gangen blir det skoløs mot sko de siste gangene.

V75-3 : 5 Bold Eagle – Kan vi ikke gå i mot denne søndagen. Det er snakk om et «fartsmonster» som har vunnet 34 av 39 løp! Vant Prix De Amerique i vinter, og nå tar de turen for å vise den frem i Sverige. Er veldig kjapp ut når man ladder med den, og hvem er egentlig interessert i å prøve å svare her? Neppe noen… Vi er klart inne på at Franck Nivard kjører seg til tet med denne storstjernen, og deretter er løpet over. På en helt optimal bane kan nok Bold Eagle ned mot 08,0-08,5 på distansen. BANKER! PS. Skal denne tape så tror vi at veterinæren må ta den bort etter en dårlig varming eller noe, og dårlig pleier den å varme… Velger man å spekulere så er det selvfølgelig lille, men knallgode 3 Delicious som er den som skal først med. Har dog hatt sine småproblemer, og Daniel Reden var litt inne på å ikke delta i årets Elitlopp. Nå er hun imidlertid med, men vi tror på et defensivt opplegg i kvalen, og deretter mer gassing i finalen. Blir normalt toer om alt går riktig for seg, og om den er på topp. 8 Resolve – Var toer i fjor, og når man hører «kung» Åke i intervjuer i forkant av denne helgen så er det ingen tvil om at han tror på sin hest før årets Elitloppet. Vi blir dog overrasket om han bruker mye krutt i forsøket, og satser nok heller på å gå ALL IN i finalen. Var ikke mer enn godkjent i årsdebuten, men den var heller ikke spesielt bra i løpet før Elitloppet i fjor. 2 D.D.’S Hitman – Har blitt fantastisk bra, og den har løftet seg flere knepp. Var enorm i Finland sist, og den var også enorm i Sverige gangen før. Skulle det på en eller annen måte bli feil for Bold Eagle, ja, da kan fort D.D.’S Hitman være løpets store luring.

V75-4 : 6 Timoko – Etter å ha vært i tenkeboksen gjennom uken så har vi gjort litt om på ranken. Timoko er vi nemlig litt inn på kan komme seg foran, og da blir den alt annet enn enkel å knekke ned. Rapportene på hesten er LYSENDE, og glem ikke det den gjorde i forsøket i fjor. Da var den helt rå fra tet, og vant på 09,1! Er ekstremt kjapp ut når den blir laddet med, og her nok Goop på hugget direkte. SE OPP! 4 Nuncio – Har ikke vært som best i år, og den har heller ikke sett som best ut. Litt av det «trøkket» som den hadde i fjor er ikke der i år. Nå er Melander veldig opp på Nuncio etter at den har virket merkbart forbedret i jobbene. Stallen vant Sweden Cup med Volstead på lørdag, og det kan være slik at Melander igjen har greid å prikke formen på Nuncio. Vi vil dog se den på sitt beste igjen før vi ranker den til topps. 3 Propulsion – Var ikke på topp i Finland sist, og den hostet litt etter løpet. Nå tyder de siste rapportene på at den er ordentlig pågang igjen i jobbene, og nå skal også skoene rykkes. Er såpass god at den er med å kjemper om seieren om den er helt på topp for dagen. 1 Up And Quick – Har egentlig ikke løst noe sånn veldig fra start før, men sist så føk den til tet med et kikkerthodelag. Vant da meget lett på 09,4. Skulle den greie å forsvare sporet er dette hesten å slå.

V75-5 : 10 Lome Brage – Blir ikke helt tatt på alvor i Sverige, og når vi la ut dette tipset så hadde den ca 5% av innsatsene på seg. Det mener vi er fullstendig feil. Det er snakk om feltes speedigste hest, og selv om alle forberedelsen gikk «åt skogen» sist, ja, så speedet den inn til en enkel seier. Har trent knallbra inn mot denne oppgaven, og sitter den for eksempel i ca tredje utvendig, ja, da skal de flytte fort på seg for å svare den tilslutt. SPILLES! 2 Smedheim Solan – Står på helt uforklarlige, og magre 2,1% når dette tipset ble lagt ut, men på våre bonger er den tidlig. Frode Hamre har uttalt at han tror det kan bli verdensrekord på søndag, og noe sier oss at vi får se en ENORMT GOD Smedheim Solan denne søndagen. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, den kan åpne, og vi setter varsellampene på full styrke! Løpet sist kan man bare se bort fra da han slet med sykdom. 5 Månprinsen AM – Er den klart mest kapable hesten i feltet, men hvor havner den, og hvordan er egentlig formen? Den har ikke imponert oss i år, og den fungerte ikke som best sist. På sitt beste kan den vinne fra dødens, men som veldig MYE spilt på en oppjaget sprint er den ikke knallhet for oss. 3 Odin Tabac – Spiller svenskene denne søndagen, og det blir trolig favoritten i løpet. Er variabel fra start, og den kan også feile. Skulle den komme seg foran så har den naturligvis en OK mulighet, men det er ikke noe vi går tungt til på som en nesten 40%er.

V75-6 : 8 Ginny Weasley – Har ikke en veldig bra rad, og den blir derfor ikke tatt helt på alvor. Er dog på vei opp for Robert Bergh, og hans team nå, og selv om sporet er kaldt så velger vi å varsle. I Drottning Silvias Pokal sist ser den helt klar ut i den siste svingen, og den var helt ubrukt når Christoffer Eriksson søkte lukene mot oppløpet. Hadde trolig vunnet det løpet sprettlett, og landet på 12,5. Nå vant snakkhesten Cash Crowe… SE OPP FOR Ginny Weasley! 5 Umaticaya – Alessandro Gocciadoro viste frem en knallgod hest på Solvalla fredag, og det er tydelig at hestene som dette teamet kommer med kommer for å vinne. Når det gjelder Umaticaya er den FRYKTELIG god om den bare går feilfritt. Har sett helt RÅ ut i flere av de seiersløpene den har gått, og noe sier oss at denne vil gå en knallgod tid på søndag! Skal med på alt! 3 Non Stick – Var ikke på topp i årsdebuten, men gikk da på treningsbalanse på en bane som ikke passet. Søndag rykkes skoene, og den vil vise seg frem fra en helt annen side. Kan åpne, og sporet burde passe bra. Vi har alltid respekt for Åke når han kommer med hester til Sverige, og spesielt når man rykker skoene. Motivert, og tidlig. 9 Gilda Newport – Har aldri tapt, og det er snakk om en ordentlig bra hest. Nå velger man å årsdebutere i omgivelser som dette, og det føles faktisk tøft. Er en mulig gardering for de som tar med noen hester.

V75-7 : 9 Love Matters – Er en ordnetlig flyvemaskin som vi liker skarpt. I debuten for Reden nest sist ble den kun kjørt snilt med, men avslutningen i 07-fart fikk oss til å sperre opp øynene. Nå sist i Finland så den rålekker ut, og den vant ukjørt på 11,6. Har gått med sko i de to første løpene for Reden, men på søndag blir det skorykk, og det vil gjøre den enda rappere i steget. Står i en bra rygg fra start, og med en «Kihlström spesial» kan det være en vinner igjen. MÅ SPILLES! 6 Milligan’s School – Har gjort to bra løp etter den kom inn på stallen til Stefan Melander. Dog har den ikke vært rigget til i det hele tatt, men det blir den nå. Her blir det skorykk, helstengt, og full gass. Er tidlig om det ikke blir feil på startsiden. 4 Jimmy William – Har sett MEKTIG ut på slutten, og det er en 4-åring som utvikler seg fint. Har trukket det beste sporet av favorittene, og det kan bli utslagsgivende. Rapportene på den fra trenerhold er meget oppløftende, og den er tidlig om løpet garderes. Bak disse er selvfølgelig 5 Dijon, 7 Diamanten, 8 Dreammoko, og 1 Gareth Boko aktuelle.