Enorm V75-jackpot med Nuncio

Verdensstjernen Nuncio kommer ut i dagens hovedløp - Olympiatravet (V75-7). Foto : Lene Eikås

Førstkommende lørdag (29. April) går årets hittil største V75-omgang av stabelen. Åby står for løpene, og det er en herlig JACKPOT i V75-spillet. Enorme 7 395 928 finnes ekstra i sjuerpotten, og skulle du bli alene på lørdag, ja, da kan du stikke av med helt ville 35 MILLIONER KRONER!

Olympiatravet (V75-7) med 1,5 millioner i førstepremie er dagens desiderte høydepunkt. Her får man blant annet se verdensstjernen Nuncio, fjorårsvinner Your Highness, og vår egen Lionel. Hvilket pangløp!

Fabian BR (V75-2) er norges beste sjanse denne lørdagen, og vi snakker om en hest som enda ikke har tapt. Geir Vegard Gundersen tar turen til Sverige, og han gjør det med en hest som vil få mange tilhengere i V75-spillet. Vi grøsser bare med tanken av å få se dette supertalentet med en pisk ved sin side! Det burde nemlig være et stort pluss for en litt "småtreg" hest...

Ellers vrimler det av topphester i omgangen, mange vinnerkandidater i løpene, og vi blir ikke veldig overrasket om dette ender med millionutbetaling! Undertegnede er ansvarlig for lørdagen, og du kan kjøpe deg inn på mine andelslag i spillboksen under. Her finnes det andelslag fra Kr.50 helt opp til Kr.3 499,-.

