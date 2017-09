Enorm V75-jackpot på Bro Park

Brownie og Oliver Wilson (som her vinner Marit Sveaas Minneløp på Øvrevoll i 2016) blir klar favoritt i V75-1 på Bro Park søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En strålende trav- og galoppsøndag står for tur, og denne søndagen er det definitivt galoppen som spiller hovedrollen. Det er V75 på Bro Park med gedigen jackpot og hele 4 418 755 SEK ekstra i sjuerpotten. Merk at det er 1 krone i rekkepris. I tillegg til den store galoppdagen på Bro Park, er det også V4-lunsj fra Dannero og søndag kveld er det stor internasjonal V65 på Klosterskogen.

Nettavisens galoppeksperter har hatt bra flyt med tipsene den siste tiden og selv om det ikke ble klaff for V65-tipsene på Øvrevoll torsdag, ble det bra systemklaff i V4-spillet.

Systemklaff i V4 Øvrevoll torsdag 21. september

V4-utbetalingen på Øvrevoll torsdag stanset først på pene 12 274 kr. To stk systemspill (fire andeler a kr 750) gikk begge inn og fikk altså et pent overskudd.

Flott lunsjklaff onsdag 20. september

På Jägersro onsdag ble det flott klaff i V4-spillet. V4-forslaget her på Nettavisen med innl.pris på kr 420 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 2 803 kroner.

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park forrige tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag 12. september

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner

Over 4.4 millioner svenske kroner i jackpot gjør V75 på Bro Park ekstra spennende. Det er en utrolig spennende omgang på Bro Park søndag. Slik vi ser det, er det fem løp som ser oversiktlige ut, der V75-2 og V75-7 er de klart mest krysskrevende løpene, hvor mange kan vinne. I de øvrige avdelingene tror vi ikke på noen storsmell.

I V75-5 bruker vi 4 Captain America som banker. Han spurtet fenomenalt i juni hvor feltet var ganske likt med det som er nå. Han elsker Bro Park, og vi tror på seier og 4 Captain America blir vår hovedbanker i V75-spillet. Dette løpet er også V4-3, og her får vi råd til noen garderinger.

4 Brownie er klart best i V75-1 og ettersom 2 Guerre blir støket, velger vi også å bankerspille 4 Brownie i V75-1.Kun fire startende gjør det dog litt uvisst. Med så små felter er det litt vrient å forutsi hvordan løpet vil gå. Men sand som underlag har vært topp for Brownie, og han bør vinne og bruker altså også Brownie som banker.

I Stockholm Cup som er V75-5/V4-3/DD-1, skiller tre hester seg ut. 3 Hurricane Red ble toer i fjor, og da slo han 7 Icecapada på foto. Hoppa til Niels Petersen liker imidlertid 2400 meter på Bro Park, og vi tror det kan bli gevinst og bankerspiller 7 Icacapada i DD-spillet.

Vår tredje hest i løpet er 5 Fields of Athenry. Ble tredje i Engelsk St Leger i 2015. Har ikke vist noe i den klasse etter at han kom til Danmark, men rapportene forteller at han er på gang og da kan han vinne dette løpet.