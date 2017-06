Enorm V75-omgang med E3-kval

Vainqueur RP R.P. og kusk Frode Hamre. Søndag kjører Bjørn Goop. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Kvaliteten på dagens V75-omgang er enorm. Det skal dreie seg om E3-kval, og vi får se de beste 3-åringene som Sverige har å by på. Flere av hestene er satt opp, og det kommer til å bli noen herlige løp å følge. Spillmessig er slike dager alltid interessante, og vi skal til lukene med følgende:



V75-1 : 3 Casterly Rock – Er en LEKKER fux under en voldsom utvikling. Den spurtet kolossalt bra i årsdebuten nest sist, og den gikk 10 s 400m med krefter igjen da. Nå sist føk den til tet, og vant med «en mil». Banen den dagen var TUNG. Kan kanskje utfordre den store favoritten om den fortsetter sin fine fremgang. 5 Coin Perdu – Er foreløpig kongen blant 3-åringene, og den har altså aldri tapt. Har vært meget bra i begge sine løp i år, men man skal være klar over at den møter stadig tøffere motstand. Skal være GOD om den skal vinne dette fra dødens. DOBBELTBANKER!

V75-2 : 4 Summer Wein – Er en meget grunnkapabel 3-åring, og den så strålende ut i målgangen med krefter igjen sist. Virker å være på vei mot formen, og den kan absolutt skrelle til om den er på sitt beste. OBS! 6 Vainqueur RP – Har utviklet seg etter den kom inn på Stall Hamre, og den var brenngod til seier fra dødens sist. Risikerer å gjøre mye jobb igjen, men den er uansett selvskreven på bongen. 4 Speedy Face – Blir kuskeplusset på søndag, og feilfritt taper den neppe. Har dog vært veldig dum på slutten. Den kan åpne!

V75-3 : 10 Vanquish Kronos – Er feltes beste hest, og det kan være en banker. Har fått to løp i kroppen etter pause, og selv om det ikke ble seier sist så fullførte den fint fra dødens. Man var fakta litt skuffet over henne etter løpet, og dette er en hest som Jerry Riordan har ekstrem tro på utover i 2017. SPILLES! 2 Alegra B. – Er en ordentlig bra hest, og det opplagte motbudet. Står utrolig fint til på søndag, og legg også merke til kuskeplusset. OBS!

V75-4 : 3 Mellby Fire – Er det litt å slipe på, og den er ikke helt flekkfri i aksjonen sin. Passerte mål som fastlåst sist, og det var godt med krefter igjen. Kommer den seg foran her, og får aksjonen til å stemme hele veien, ja, da snakker vi om en banker. 7 The Bucket List F. – Må vi varsle for. Leverte en kolossalt sterk langspurt sist, og den er tydeligvis under en rivende utvikling. Er kuskeplusset på søndag, og med flyt gjør den seg ikke bort!

Dagens banker:

V75-5 : 6 Dibaba – Vi liker ikke å banke ferske hopper etter Ready Cash, men her gjør vi et unntak. Dette er nemlig en rålekker hoppe, og det kan fort vise seg å være den beste i årgangen. Gikk 13,2/2140ma sist, og den var ikke tom på det (10 s 400m)… Feilfritt taper den ikke sitt kval, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V75-6 : 9 Vamp Kronos – Er et stort løfte, og den imponerte veldig med å vinne på 12,8/2140ma fra dødens sist. Her møter den helt riktig motstand, og det kan fort dreie seg om en klink vinner igjen. SPILLES! 6 Swarovski Broline – Er en hest som Svante Båth tror på, og vi vil gjerne se den i tet. Var ikke helt på topp sist, men rapportene før denne oppgaven er meget fine. PASSES!

V75-7 : 1 Calle Crown – Var steingod sist, og den kom alene til mål da. Har kun gjort fire løp, og den er under en BRATT utvikling. Skal være kjapp ut bak bilen, men sporet kan uansett bli en felle. Er HET om den ikke blir fast! 4 Lucifer Lane – Har radet opp med sterke innsatser, og den var bunnsolid til seier sist. Har den riktige innstillingen, den står i et perfekt spor bak bilen, og er selvskreven på bongen.