Enorm V75-omgang med Gulljackpot

Lars Anvar Kolle og Patricia Hastrup. Lørdag kommer de ut i V75-4. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Bjerke Travbane byr på GULLJACKPOT i V75-spillet denne lørdagen, og det er en helt fantastisk omgang vi har foran oss. Når Bjerke arrangerer løpene er det ofte god kvalitet på løpene, og det vrimler stortsett med vinnerkandidater. Dette er en meny vi har brukt lang tid på å få klar, og betydelig jobb er lagt ned. Nå håper vi å hjelpe deg til de store V75-kronene, og her er dagens tekst:



V75-1 : 5 Fabian BR – Årets Johan Widdings Minneløp er blitt et meget fint felt av talentfulle hester, og nå sparkes endelig travåret 2017 skikkelig i gang. Vårt klare drag vet ikke hvordan det er å tape, og det er altså blitt tre strake seire. Den utviklet seg veldig fint i fjor, og den lå også på seg en del muskler. Dette er en skikkelig maskin som kommer fra Sørlandet med klare ambisjoner i årsdebuten. Her burde den få gratis tet, og siden er dette hesten å slå. UTGANG! 8 Farouk BR – Bjørn Gopp vraker en svensk V75-omgang for å kjøre to hester på Bjerke, og det forteller oss at han kommer med solide ambisjoner. Farouk BR er en annen hest som enda ikke har tapt, og vi likte den skarpt når den kriget til seg en delt seier sist. Har en vilje/innstilling som er veldig bra, og den kommer ut med gode rapporter i årsdebuten. Motivert, og tidlig. 13 Ferrari BR – Er kanskje den beste hesten på ren kapasitet, og løpet den gjør nest sist på Bjerke skal omtrent ikke være mulig å gjøre. Da var den helt spinnvill etter galopp, og den avslørte at den er en hest langt utover det vanlige. Kommer nå ut i regi Per Oleg Midtfjeld, og vi er spent på den første gangen ut for ny trener. Det er nemlig ingen garanti for at den er like bra nå som den var for Bo Westergaard… 11 Derby D’Estino – Fikk elendig betalt som 3-åring, og vi blir ikke overrasket om dette er en traver som slår ut i full blomst som 4-åring. Har nemlig MYE inne, den er spurtsterk, og vi holder den høyt. Har en tøff oppgave i årsdebuten, men helt borte trenger den ikke å være. 9 Hurricane Field – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den var MORSK etter galopp sist. Er under en rivende utvikling, og med flyt kan den overraske. 7 Whisky Voice – Fikk en reaksjon etter at den travet 15,1/2100ma tredje sist, men har nå kommet OK i gang med det nye året. Det er meget flinke folk bak denne hesten, sporet er bra, og som en mulig storskrell skal den på bongen. Slik vi leser løpet, så er det enten tre eller veldig mange.

Vår rangering : A : 5 B : 8-13 C : 11-9-7-14-1-12-15-2-6-10

V75-2 : 9 Around The World – Er under en rivende utvikling hos Erik Killingmo, og den er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Nå sist skyllet den rundt feltet (11,6/400m), og selv om den la av litt tilslutt ble det svært enkelt. Distansen på lørdag vil passe den bedre, smygsporet er perfekt, og den står først på vår rank. 2 Maksi Amour – Var det knallgode rapporter på før V75-løpet sist, men da presterte den under pari. Skal være kraftig på vei opp igjen i jobbene nå, og på sitt beste er denne fryktelig god. Kan dessuten åpne, og her bøtter nok Buer til. OBS! 3 Lucille Bourbon – Vant med toppede ører sist, og det er en spennende hoppe under fin utvikling. Risikerer å måtte vinne dette løpet fra dødens, og det er ikke enkelt i V75. Blir etter vår smak litt for hardt betrodd, og vi ranker den ut som et tredjevalg. 5 Invicta – Er noe variabel, men veldig bra når den først har dagen. «Mester» finner nok en god posisjon til sin springer, og den er på foto om den har dagen. Var klart bra i nederlaget på Leangen sist. 1 Jacobine Y. – Er en annen variabel hoppe som er veldig bra på sitt beste, og den vant sprettlett fra tet sist. Står ypperlig til nå, og offensive Gunnar Austevoll opp passer den nok bra. Er en naturlig garderingshest. 7 Mira Star M. – Har egentlig fått dårlig betalt for superform, og nå sist spurtet den sylvasst etter problemer underveis. Vi hadde 13,0 s 500m med krefter igjen da. Trenger flyt fra dette sporet, men får den det, ja, da kan bomben smelle.

Vår rangering : A : 9-2 B : 3-5-1-7-11-12-6 C : 10-4-8

V75-3 : 8 Osen Prinsessa – Et ekstremt åpent, og et løp hvor vi fort kunne ranket for eksempel 9-valget opp som et 4-5-valg… Draget vårt var knallgod til seier sist, og fikk en fortjent opptur etter mye stolpe ut. Står i første omvendt på tillegget nå, den er kjapp i vei, og her er nok Ole-Christian Kjenner på rask vei fremover. Skulle han greie å komme seg tidlig foran, ja, da skal det en god hest for å knekke den ned. PASSES! 14 Ness Tjo Stjerna – Det er en uting at hester kan komme ut etter såpass lange pauser som dette uten å gå prøveløp. På hverdagstravet skulle vi ha godtatt det, men til V75 ville vi gjerne ha hatt noe ferskere å forholde oss til. På sitt beste blåser jo Ness Tjo Stjerna rundt denne gjengen, men man skal være klar over at det er lenge siden den har prestert som best. Det er OK rapporter på den, og en spennende varming er det. Løpets klare outsider! 7 Silke Chasmina – Bjerring har ikke så mye hest, men han gjør en gnistrende god jobb med de han får inn. Silke Chasmina var talentfull i Harstad, men den har uansett tatt store steg etter den kom inn på stallen til Bjerring. Har radet opp med flotte løp på slutten, og den er en selvskreven gardering. 4 Arvesølv – Tok en fortjent seier sist etter å ha varslet form over en lengre periode. Står gunstig inne i dette løpet, og den er igjen aktuell. 2 Eigelands Helga – Blir sagd av «Fagbladene», og der er den ute som et 13-valg. Vi snakker her om en hoppe som ikke var veldig langt bak de beste hoppene i årgangen i fjor… Har trent meget sterkt i vinter, og når man velger å melde rett i V75’en så er det ambisjoner å spore. Får den ryggløpet sitt med luker tilslutt, ja, da kan den overraske! 3 Lille Eline – Kommer tilbake etter et lengre avbrekk, men det er gode rapporter på den, og den tas med om man velger å gardere løpet. 11 Nadine UN – Er god nok, men trenger flyt fra det lengste tillegget. Undem varsler om visse ambisjoner. 9 Gunda – Ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, og vi er spent på den før dette løpet. Har fått godt betalt for fin form, og dette blir tøffere. 10 Brenne Rødi – Så ikke noe fin ut på Momarken sist, og den var veldig skjev underveis. «Floppet» i fjor, og vi er veldig usikker på den tidligere ungheststjernen.

Vår rangering : A : 8 B : 14-7-4-2-3 C : 11-9-10-1-13-12-5-15

Dagens banker:

V75-4 : 8 Patricia Hastrup – Ble det feil for på Solvalla sist, og det er ikke slike løp den skal ha. Fullførte uansett fint, og den gikk en sisterunde i 11-fart. Kommer her ut i et felt med kun åtte hester, og vi kan nesten garantere at Kolle har et fokus : JEG SKAL SITTE KLISTRET I RYGGEN PÅ 7 GEMATRIA! Det lykkes nok også Kolle med, og dermed spurter nok Patricia Hastrup inn til en ny seier. Gikk med sko sist, er best skoløs, og på lørdag blir det nok racerbalanse! VI BANKER! 7 Gematria – Er hoppen som stortsett alltid må gjøre jobben selv. Var nok ikke helt på topp sist, men en mnd pause har nok gjort den godt, og Hamre melder om en forbedret hest i trening. Et lite felt er bare et pluss, og den er selvskreven om løpet garderes. 2 Tooltime – Er fryktelig grunnkapabel, men den så ikke noe fin ut i årsdebuten sist hvor den mistet travet tilslutt. Kommer nå ut etter en pause, og fungerer den på sitt beste, ja, da er den ikke ueffen. Tas med om man går utover favorittene!

Vår rangering : A : 8 B : 7-2 C : 4-1-6-3-5

V75-5 : 9 Joker CK – VIDÅPENT LØP, og her kunne vi ha streket av for alle om vi hadde hatt råd til det! Hesten vi plasserer først har fått et løp i kroppen etter pause, og den var helt OK da uten at det klaffet. Bør ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen, smygsporet passer den ypperlig, og med tempo blir den skummel. Kan slå til mot riktig motstand. 3 Stram Vaier – Kommer ut etter pause, og feilfritt går ingen klar. Killingmo er opp på sin springer, og fra et nydelig spor er den tidlig aktuell. PASSES! 10 Phillip Lyn – Var sensasjonelt god nest sist, og det var sånn at vi nesten ikke trodde det vi fikk se da. Nå sist var den ikke like god, og det er en fare for at løpet nest sist kostet mer enn det smakte. Tilbake på sitt beste duger den, men nå blir den kun plassert på outsiderplassen. 6 Remkvikk – Har fått godt betalt for god form, men man skal huske på at den stadig møter på tøffere hester. Gikk et bra løp etter tidlig galopp sist, og den er igjen aktuell om det bare løser seg på startsiden. 7 Ask Eld – Var heroisk i nederlaget sist, og den har funnet toppformen igjen. Sporet på lørdag trekker ned, men løser det seg bare litt, blir den tung å stå i mot tilslutt. Er en naturlig garderingshest. 11 Solberg Rasken – Er en humørhest av de sjeldne, og det er lett å la seg lure av en innsats under pari sist. Her kan den imidlertid plutselig være tilbake på sitt beste, den er meget spurtsterk, og den går sine beste løp for Kvikstad. Tas igjen med som en mulig storskrell! 1 Stumne Scott – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var tapper i nederlaget på en upassende bane sist. Er lynrask fra start, den er på vei mot formen, og sporet ble perfekt. Trenger ikke å være borte på en god dag.

Vår rangering : A : 9-3 B : 10-6-7-11-1 C : 4-2-8-5-12

V75-6 : 7 Teddy Gutten Støen – Gikk et enormt løp etter galopp sist, og den hadde nok vunnet det løpet uten galoppen runden igjen. Kommer denne lørdagen ut med toppform i kroppen sin, distansen passer den bedre enn noen andre, og vi iler til med tipsnikken! 11 Tekno Jerken – Var det meget gode rapporter på før løpet sist, og hesten gjorde også et knallsterkt løp. Gikk solid i kulissene etter galopp, og den hadde full spenst over mål. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, stayerdistansen passer midt i blinken, og fra dette sporet er nok Rennesvik på hugget fra start. SKAL MED PÅ ALT! VI LÅSER DETTE LØPET FREKT PÅ KUN TO HESTER! 3 Steinfaks – Stod likt med Teddy Gutten Støen i Drammen nest sist, og den er altså 20m billigere ute nå. Var dessuten gnistrende opplagt etter et avbrekk sist, og den vant veldig enkelt via 22,4 s 800m. Blir utrolig spennende å følge på lørdag, og den kjemper om seieren skulle den levere enda bedre denne gangen. OBS! 5 Kleppe Slauren – Gjorde narr av Tekno Odin sist, og da stod de likt. Har funnet superformen, og Magnus Teien Gundersen får igjen sjansen. Interessant smygspor, klok kusk, og med flyt kan det absolutt gå veien igjen. 13 Tekno Odin – Var storfavoritt når vi jobbet med dette tipset, men akkurat det kan vi ikke støtte. Den var veldig sliten på slutten av fjoråret, og den fikk ikke sin vanlige vinterpause. Fikk kun et kort opphold før løpet nest sist. Da vant den lett, men da møtte den hester som knapt nok duger i en poengjakt. Nå sist var den urussel mot OK motstand i V75’en, og man kan stille seg spørsmål i hvilken form Tekno Odin er? Trives dessuten ikke som best på denne tiden av året (ofte litt løse baner, avhengig av godt feste), og vi kan ikke gjøre annet enn å spekulere mot en slik favoritt.

Vår rangering : A : 7-11 B : 3-5-13 C : 12-1-2-9-10-8-6-4

V75-7 : 4 Monfalcone (Den ble strøket fredag ettermiddag) – Her hadde vi banket 14 Candor Hall om den hadde vært i full form. Dog har den stoppet de siste gangene, og vi er mildt sagt usikker på formen. Dessuten dreier det seg om en relativt gammel hest som gjør sitt første løp uten pisk… Nei, her velger vi å spekulere, og går for 4 Monfalcone som det klare objektet. Pleier å gjøre sitt beste, den er behandlet i pausen, og Horpestad forventer en god innsats direkte. Duger på kapasitet, og den må med på ALT! 1 Urakas Gilbak – Var klart bra etter pause sist, og vi hadde faktisk 11,2 s 800m på den, og det må værfe mer enn godkjent. Stayerdistanse er intet minus, og fra dette sporet blir det normalt dårligst rygg leder. Tas tidlig med på bongen. Deretter ranker vi altså feltes beste hest, 14 Candor Hall. 6 Nolessthanperfect – Er satt opp for dette løpet, og den var gnistrende opplagt i generalprøven sist. Er kjapp i vei, liker stayerdistanse, og den kan fort lede hele veien. 12 Valokaja Hindø – Må ha et beintøy av stål for den starter omtrent hele tiden, og det gjør den stortsett i V75. Var ikke på topp sist, men i følge Kolnes skyldtes det at han hadde vært noe forkjølt i perioden før løpet. Kan ventes mye forbedret til lørdagens løp, og på hesten sin beste distanse er den selvskreven. 13 Mymanyyouare – Forsvant i fra til en lekende lett seier sist, og det virket til å være godt med krefter igjen på tanken over mål. Elsker disse stayerløpene, og har den en av sine beste dager, ja, da skal de andre få kjørt seg. PASSES! 8 Dancelli – Virker til å være umulig å sveive inn, men den er uansett stadig med der foran. Skulle det klaffe optimalt med rygger, og luker mot oppløpet, ja, da kan den kanskje skrelle. Formen virker nemlig å være veldig bra!

Vår rangering : A : 4 B : 1-14-6-12-13-8 C : 15-10-3-2-9-5-11

V5-tipsene kommer i denne artikkelen kl.20.00.