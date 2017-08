Enorm V75-omgang med Gulljackpot

Geir Vegard Gundersen og Viking Arrow. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det er duket for en heidundrende GULLJACKPOT i V75-spillet på undertegnedes hjemmebane, Sørlandet. Det betyr dobbel-sjuerpott, og slike omganger er alltid høyinteressante. Når det gjelder lørdagens omgang er den SÆRDELES utfordrende, og det oser storutbetaling lang vei. Vi jakter storcashen med frekke objekter, og her er det bare å ta rygg! På Sørlandet sist ble det deilig fullklaff for V65-bongen til Kr.1 800. Den betalte ut Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Her er dagens tekst til løpene på Sørlandet:



V75-1 : 11 Brenne Rødi – Er den beste hesten, og den klare tipseneren i innledningsløpet. Vant NM for hopper sprettlett tredje sist, og den har funnet et nytt gir etter den kom inn på stallen til Marius Høitomt. Nå sist fikk den maks mot eliten, men den travet ny bestetid, og innsatsen var klart godkjent. Var veldig dum på volte fjerde sist, men kommer den seg bare greit av gårde så har Eirik Høitomt en topp mulighet å innlede dagens V75-omgang. MOTIVERT FAVORITT! 9 Nadine UN – Er det HETE objektet i innledningsløpet, og den som først skal på bongen om favoritten garderes. Kom ut etter en liten pause sist, og man hadde justert balansen på den. Ble sittende bom fast, og den så smellfin ut i målgangen. Er veldig grunnkapabel, og den MÅ passes! 5 Hovsjerka – Har gjort noen spinnville løp på Sørlandet, og nå sist var den bedre enn noen gang. Anette Frønes langflat i vognen, og dro på en hest som virkelig ville av gårde. Havnet i dødens, men kom seg til tet runden igjen. Holdt utrolig tappert, og den gjorde karrierens beste løp. Er enormt kjapp ut på omvendt volte, og den burde komme seg tidlig foran. Leder lenge? 3 Trons Torila – Er 20m billigere ute kontra for eksempel 11 Brenne Rødi fra NM nest sist, og den har i det hele tatt en fin oppgave foran seg. Gikk et klart bra løp i NM, mens den nå sist fullførte meget fint. Har funnet storformen, og den kan vinne med flyt. 15 Tante Ragnhild – Har vi likt SKARPT i to løp etter et lengre avbrekk. Først var den positiv i NM nest sist, mens den nå sist ble sittende fast for lenge. Springsporet på tillegget passer ypperlig, og vi forventer at den viser seg frem i en ytterligere forbedret utgave på lørdag. Skal helt klart passes. 2 Tangen Tia – Fikk maks i Bergen sist, men den gikk trossalt en 23-tid på en småsubbete bane. Gunnar Austevoll opp er spennende, og det er en gardering for de som bruker noen hester. 7 Oriola – Så veldig tung ut i 5-årsløpet sist, men den fullfører uansett godkjent. Må fort vinne dette løpet fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt. Er kun en liten gardering for oss.

Vår rangering : A : 11 B : 9-5-3-15-2-6 C : 1-7-8-14-10-13-12-4

V75-2 : 11 Classic Dream – Er feltes soleklart beste hest, og feelingen er at den bomber rundt denne gjengen. Nå sist stod den til 1,5 i totoen, mens 2 Lancelot Royal i det samme løpet stod til 15x. Classic Dream ble helt merkelig svart ut den dagen, og fikk dødens. Trykket på en sjanseløs hest før den kom seg til tet ned mot siste sving. Ble da speedet ned oppunder mål av en smygkjørt 2 Lancelot Royal, men det er ingen tvil om hvem som gjorde løpet. Nest sist var Classic Dream totalt overlegen på en god tid. Går 14,0/2140ma alle dager i uken om det bare blir tempo, og hvem kan egentlig straffe det? Neppe noen… 2 Lancelot Royal – Har blitt som en ny hest etter man satt på en yankervogn. Det har blitt tre seire, og sist imponerte den fra dødens. Kjemper om seieren om det skulle bli feil for Classic Dream. 3 Dicentra Dream AT – Ble bortkjørt av Wiig sist, eller ble den det? Virket nemlig ikke veldig sprek etter sene luker, og det er mulig at den hadde en dårlig dag. Har fin grunnkapasitet, og fra et bra spor er den ikke ueffen. 1 Spicy Boss – Er nybehandlet, og fra tet leder den lenge. Er ikke til å stole på, og galoppene har kommet vel tett den siste tiden. Dette er løpets klare outsider. 6 Sanda Love – Er grunnkapabel, men er det noe skalle igjen på den? Gav seg nemlig direkte når den fikk litt press sist, og det gjorde i hvert fall oss usikker. Er normalt god nok, men må vise noe igjen før vi ranker den høyere opp.

Vår rangering : A : 11 B : 2-3-1 C : 6-7-8-4-5-9-12-10

V75-3 : 3 Årdals Tobben – Har et for lavt grunnlag på konto målt opp mot kapasitet. Fjerde sist gjør den et helt ENORMT løp etter galopp, og det skal nesten ikke være mulig å vinne etter en slik galopp. Så leker den med Kaksen fra likestart tredje sist, mens den nest sist ikke var til sin fordel. Ble garantert behandlet etter det løpet, for på Forus torsdag fungerte den veldig fint igjen. Var litt tung, men vant sikkert på 27,7 etter 24,4 s 500m. Tåler å bli brukt underveis, og den kan vinne dette fra dødens. 7 Ramstad Balder – Er nok den hesten i feltet med størst fart, men den er ikke veldig hard i skallen sin, og skulle den få mye trykk på seg underveis, ja, da kan det bli langt til mål. Rapportene på den er fine, og på en kjapp bane leder den lenge. 2 Nordby Frøy – Går tydeligvis ikke fra tet, for sist gikk den bare å kastet på hodet nedover oppløpet. Har ellers levert mye bra, og glem ikke at den plukket ned 7 Ramstad Balder på Momarken 16.04.2017. Da stod Nordby Frøy på tillegg… Er gunstigere ute nå, er kapabel for klassen, og den kan fort være ytterligere forbedret med et par blåsere i kroppen. PASSES! 1 Odins Høvding – Feilet sist, mens den var strålende i nederlaget mot Godtepåsen nest sist. Eirik Høitomt sitter seg nå opp, og det må være et spennende pluss. Duger på kapasitet, og fra dette sporet er det løpets klare outsider. 10 Kaksen – Var sensasjonelt forbedret sist, og ikke vet vi hva som har skjedd fra en elendig innsats kun 14 dager før. Nå er den dog tøffere ute, og den ble altså lekt med av en hest som Årdals Tobben fra likestart tredje sist. Er en liten gardering, men heller ikke noe mer.

Vår rangering : A : 3-7 B : 2-1-10 C : 5-12-15-4-13-11-8-14-9-6

Dagens beste banker:

V75-4 : 4 Viking Arrow – Har en DRØMMEOPPGAVE foran seg denne lørdagen, og fra tet tror vi ikke den taper. Den har gjort to løp etter den kom inn på stallen til dyktige Sigbjørn Kolnes, og den har funnet storformen nå. Vant meget enkelt på en god tid sist, og den var heller ikke helt tom i mål. Har tidligere åpnet 10 f 1000m, for så å vinne på en lav 11-tid, og det er liten tvil om at dette er en av de beste på ren kapasitet. VI TROR HARDT! 6 Thai Profit – Er en traver som ofte vil være bedre enn raden pga den trenger å få kjørt løpene på sine premisser. Dvs med riktige ryggløp, for da er den giftig. Må garantert kjøres på sjanse igjen, og da skal det løse seg om den skal fange vår vinner. 5 Jag Photo – Er lynrask fra start, men henter ikke en hel lengde side om side på vår vinner? Så heller ikke som best ut sist på Forus, og Wiig har nok behandlet den før denne oppgaven. Kan vinne om den skulle komme seg foran, men den er uansett ikke noe mer enn et 3-valg. 12 Always On Time – Har blitt «brutalt matchet», men har den taklet JGP samt dette løpet den fikk nest sist, ja, da kan den utvikle seg til å bli virkelig bra. Ofte koster dog slike løp mer enn det smaker, og fra dette sporet kan vi ikke ranke den høyere opp enn et 4-valg. 1 Clint Classic – Står fint til, den holder bra form, og smyger med til en trippelplass?

Vår rangering : A : 4 B : 6-5-12 C : 1-2-9-7-10-3-8-11

V75-5 : 4 Lucille Bourbon – Hamre er en mester på å matche hestene sine, og det er ingen tvil om at han har hatt dette løpet i tankene for det som blir vår tipsener. Kommer dessuten ut nybehandlet, og det meste ser veldig bra ut på forhånd. Er blitt matchet mot langt tøffere hester enn dette før pausen, og den går ned en klasse nå. SKAL STÅ FØRST! 10 Athena AP – Er ikke mye dårligere enn favoritten på ren kapasitet, og også denne er nybehandlet før løpet på lørdag. Rapportene på den er veldig fine, og den går alltid til mål når den fungerer som den skal. PASSES! 9 Uendy ZS – Kommer ut fra formstallen til Trond Anderssen/Malmin, og også denne er på vei mot formen. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast på en meget god tid. Står i et spennende smygspor, den er sikret et bra opplegg, og den trenger opplagt ikke å være borte om det bare løser seg tilslutt. 8 Dream Princess – Har Morten A. Pedersen gjort en strålende jobb med, og den er MYE forbedret. Spurtet sterkt nedover oppløpet sist, og på klokkenstod det 12,0 s 800m med krefter igjen. Sporet i mot, men det er snakk om en av de bedre på kapasitet, og den er selvskreven om løpet garderes.

Vår rangering : A : 4 B : 10-9-8 C : 7-3-1-11-2-5-6

V75-6 : 3 Rafolo – Var med på en 05-åpning i sin siste start, og med tanke på det holdt den bra, tre-fire lengder bak en såpass god hest som Ringostarr Treb. Er nå kommet tilbake på stallen til Sigbjørn Kolnes, den er nybehandlet, og det skal bli spennende å se om den får en ordentlig nytenning hos sin tidligere trener. Er lynrask fra start, og fra tet er dette hesten å slå. 9 Global Republic – Vant enkelt etter pause sist, og på klokken stod det 10,6 s 800m med krefter igjen. Står NYDELIG til nå, den er sikret et bra opplegg, og på speed er den sylvass. Motbudet! 4 Bruno Di Quattro – Er nybehandlet før dette løpet, og Frode Hamre håper/tror at den skal være tilbake på sitt beste. Er alltid skummel om det klaffer for den, og dette er en traver som går ordentlig til mål. Outsideren. 8 BBS Sugarlight – Er på hell, men den har et navn, og den har da også gjort det utrolig bra mot noen av de beste i verden de siste årene. Har dog floppet de to siste gangene den har startet i Norge, og vi er usikker om den er modig nok å vinne dette løpet fra dødens. Det tror vi faktisk ikke. Sist på Åby gikk den to bra løp mot tøffere motstand, men på lørdag har den altså et nitrist spor, og vi ranker den derfor litt ut. 7 Sejr Gammelsbæk – Leverte en bra sisterunde sist, og den beholder sin fine form. Står ikke tilbake for noen her om den bare får ryggløpet sitt. Kan vinne, og vi plasserer også denne i b-gruppen.

Vår rangering : A : 3-9 B : 4-8-7 C : 1-10-2-6-5

V75-7 : 7 Stram Vaier – I finalen er spillerne i villrede, og de strør rundt seg med streker. 6 Villas Cato som egentlig har en tøff oppgave foran seg blir muligens favoritten for mange, men det er ingen favoritt vi vil gå til på. Er nemlig 20m tøffere ute enn tidligere, og den er i trøbbel! Det soleklare objektet er 7 Stram Vaier som har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause. Gikk HELPIGG i mål med krefter igjen sist, og den er for alvor på vei mot storformen. Møter helt riktig motstand, og den må ha en flott mulighet i finalen! 4 Søndre Jerkeld – Står ikke tilbake for noen her, og vi likte den skarpt i comebacket sist. Passerte da mål med ALT igjen etter veldig sene luker, og den så helt strålende ut i målgangen. Skal være ytterligere kraftig forbedret til denne oppgaven, den får Høitomt opp, og er den på sitt beste går ingen klar. OBS! 2 Sikvelands Svarten – Kan være SUPERSJOKKET i finalen. Vi liker nemlig strekhester i slike løp, og fra rygg leder på 1 Strikkeprinsen kan dette bli aldeles sydd opp. Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og normalt har det gjort godt. Rygg leder, luker på oppløpet, og vips så kan supersjokket være et faktum! 11 Ask Eld – Hadde et gratisløp sist, og den vant også meget enkelt. Er herdet i dette grunnlaget, og den pleier å levere sterke løp. Er nok satt opp for denne oppgaven, og klaffer det bare litt på veien så har den ikke mange foran seg i mål. PASSES! 6 Villas Cato – Har fått raske kroner på konto, den har rotet de to siste gangene, og vi er fakta litt usikker på den. Har en alt annet enn en billig oppgave foran seg nå, og som favoritt er den kald for oss.

Vår rangering : A : 7-4 B : 2-11-12-6-3-1 C : 9-5-14-13-10-8

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 7 U.R. Faxe – Har en utrolig riktig oppgave foran seg i innledningen, og det kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. Har vært ute mot BETYDELIG bedre hester enn dette de siste gangene, og den har radet opp med fine prestasjoner. Her skremmer ikke motstanden, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! 11 Loke – Har fått noen løp i kroppen nå, og det har nok gjort veldig godt. Her er det svært billig i mot om man ser bort fra favoritten, og den er selvskreven på bongen om man bruker mer enn en hest. 3 Gjerde Lilja – Har gjort tre løp i ny regi, og den blir stadig bedre. Sist svarte den ærlig opp helt hjem, og den var ordentlig positiv. Skal tidlig med på gardering. 12 Årdals Blesa – Er en hoppe med fin fart i kroppen, men den er veldig ustabil, og sist ble det igjen galopp. Er ikke borte feilfritt, og den skal med om løpet garderes. 1 Myrviks Junior – Har gradvis blitt bedre, og den ligger litt i skorpen. Trenger ikke å være sjanseløs fra slike betingelser om favoritten skulle underprestere. Bedre enn raden er både 9 Alvin Tyr + 10 Grasmyr Mindi, og de kan være mulige storskrell for de som jakter på dypet.

Vår rangering : A : 7 B : 11-3-12-1 C : 9-10-6-2-8-5-4

V5-2 : 3 Ulk Delle Selve – Kom ut for første gang med yankervogn tidligere denne uken, og den var smellfin. Blåste rundt feltet runden igjen, og den jogget 15,1 som ubrukt. Frode Hamre har stor tro på sin springer, og det blir den andre gangen den går i yankervogn. Taper neppe i omgivelser som dette, og det er snakk om en soleklar favoritt. 8 Symphonic Lennox – Har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og her er det storform pågang. Nå sist spurtet den sterkt nedover oppløpet, og den kom til mål med krefter igjen. Kan vinne dette om det skulle bli feil for favoritten. 7 Dante Kievitshof – Har fått to løp i kroppen etter en liten pause, og nå sist ble den sittende bom fast med vinnerkrefter. Fungerte dessuten bedre enn hva vi har sett fra den kanten på en stund. Skal med om man bruker mer enn en hest på bongen.

Vår rangering : A : 3 B : 8-7 C : 10-2-9-4-6-1-5

