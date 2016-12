Finsk V75-banker med ordentlig Power

Jorma Kontio er svært aktuell denne torsdagen. Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

V75-sirkuset flytter seg torsdag til Finland, og Uleåborg. Her skal det kjøres på snø, og man må selvfølgelig ha ordentlig pigg i skoene. Banen er noe spesiell, og verdt å merke seg er at den siste svingen er veldig skarp, og det er vrient å hente noe om man sitter for langt bak mot den siste svingen. Oppløpet er dessuten kun 180m.



Når det gjelder dagens V75-omgang så liker vi den skarpt! Vi spiller med en frekk banker, og byr ellers på mye snadder! Sjekk ut følgende:



V75-1 : 3 Dexterous – Er VELDIG bra, og den skal bli spennende å se igjen etter pause. I sitt siste løp lekte den seg fra dødens, og den kom til mål med krefter igjen på 15,8. Har vunnet 4 av 6 i år, og vi har vel en mistanke om at man har ventet litt på denne oppgaven. Er vant til å gå med sko på beina, og vi regner også med at pigger ikke blir noe problem. Bra spor, rett motstand, og den skal stå først. 2 Glory’s Easy – Er ikke så verst når den først går feilfritt, og Kontio opp er et stort pluss. Kontio kjenner nemlig banen svært godt, og han er kusken å følge denne dagen. Bra spor, og går Glory’s Easy feilfritt burde den være med i rette enden.

V75-2 : 11 Dream Divine – Er en ordentlig vinnermaskin, og den vant sprettlett i sitt siste løp før den lille pausen. I løpet nest sist blir den bortkjørt, men avslutter da fint i kulissene mot tøffe konkurrenter. Har vunnet 8 av 13 i år, og den vant 9 løp i fjor. Er en hest med riktig innstilling, og distansen er kun et pluss. Vårt drag! 5 Rim Bay Kickapoo – Er en ganske fin FUX som også den har det med å vinne løp. I år har den vunnet 9 av 15… Nå sist var den ute i et løp hvor man passerte på 09/13, kom i mektige kliv i sisterunden, og den avgjorde enkelt tilslutt. Kontio opp, og flere i Finland har denne som sin favoritt.

Dagens banker:

V75-3 : 3 Dillon Power – Denne er bra, fryktelig bra! Vi knaller til med et småfrekt bankerspill! På Vermo tredje sist var den veldig uheldig, og fikk ikke lukene før inn på oppløpet. Da var imidlertid konkurrentene i mål, og da hjelper det ikke at den sylspurtet i kulissene. Så er den overlegen i løpet nest sist, før den imponerte oss noe kolossalt sist. Kom da tidlig via sporene, og havnet utvendig leder. Trykket seg så til tet ca 900m fra mål, og bare forsvant fra de andre. Gikk helpigg i mål, og det så nesten ut som den kunne ha gått et par sekunder fortere om nødvendig. Møter bedre motstand på torsdag, men inntrykket på denne er såpass bra at vi bare må prøve oss! ALL IN!

V75-4 : 2 Willy Wingston – Følger bilen fra start, og her er nok kusken interessert i tet. Vant sprettlett i billige omgivelser sist, mens den nes sist åpnet på 10/14,5! At den da fikk litt syre siste 100m er ikke noe å si på over 2100ma… Har drømmebetingelser foran seg nå, og en kortere distanse er et pluss. SPILLES! 4 Ypäjä Heriam – Blir kanskje dagens tyngste favoritt, men vinner den dette fra dødens? Vi tviler! Vi tror nemlig den er best uten sko, for den har ikke sett like rå ut med sko de siste to gangene. Vi må bare prøve å felle denne storfavoritten, og tror klart mest på brennhurtige Willy Wingston! 1 Sacramento S – Er også lynrask fra start, og her virker formen veldig bra. Nå sist prøvde den å gå i nærkamp med kanonen Wilhelm Nash, og slik motstand støter den ikke på her… OBS!

V75-5 : 11 Maffioso Face – Blir ikke spilt, mens de to den tapte for sist (9 All Laid Out + 4 Bret Boko) får alt spillet på seg, men er det riktig da? NEI! Maffioso Face var ca en lengde bak favorittene sist, og den avsluttet fint. Nå blir den solid kuskeplusset med Kontio, og det må være spennende! Fortjener et forsøk som lite spilt! 6 Flip A Coin – Har stigende form, og den er god nok til å supersjokke! Nå sist ble den sittende bom fast i et løp som svært gode Raz Mackenzie vant, og vi gav den et digert pluss i kanten. Ove A. Lindqvist får igjen sjansen, og med flyt kan bomben smelle. SE OPP!

V75-6 : 4 Wilhelm Nash – Er en snakkis i Finland, og det er ikke veldig rart. Den rader nemlig opp i stor stil, og det er en traver vi gjerne vil se på Solvalla i 2017! Vant enkelt sist, og da lot kusken bare hesten få strekke på seg uten at han ville «plage» den. Gangen før var den enorm etter startgalopp. Da imponerte den noe kolossalt! Uten noe tull underveis så skal mulighetene være svært gode. 12 Midnight Hour – Er det soleklare motbudet, og også dette er en hest litt utenom det vanlige. Jogget altså 13,8/2100ma på vinterbane sist, og det er knallsterkt. To strykninger hjelper på når man er uheldig i sporlottoen, og Midnight Hour tas med som en sikkerhet om Wilhelm Nash skulle feile. DOBBELTBANKER!

V75-7 : 6 Thai Armani – Norgeskjenningen har nå gjort finne av seg, og vi likte den første gangen ut. Spurtet da fint i kulissene uten at det klaffet helt på veien da. Nå har den fått dette løpet på snøbanen, det er opp med Jorma Kontio, og på sitt beste duger den. Kan overraske! 11 Spitcam Jubb – Er god nok i bøtter og spann, men formen er mildt sagt usikker. Presterer den bare i nærheten av sitt beste så kan den sjokke! 5 Vagabond – Spurtet storstilet sist, men det spørs om ikke en liten hjulhekt gjorde slik at det ikke ble seier. Inntrykket var dog bra, og dette er en meget god hest. 3 Ranch Kelly – Var solid sist, og den viste en herlig skalle da. Er dog ikke noen hest vi liker veldig godt, men nå som den har funnet formen er den igjen aktuell.