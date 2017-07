Forrykende V75-jackpot med 1,8 millioner ekstra

Tom Horpestad og Monfalcone. Søndag kommer de ut i V75-spillet. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Gøteborg: Smellfin søndagsgalopp til lunsj

Oddstips 1: Tilbake til tegnebordet for Arne Sandstø

Oddstips 2 & 3: Nordsjælland har fått en drømmestart

Tippetipsene: Fredrikstad må reise seg

En svært spennende søndag venter, og moroa starter nesten som vanlig fra Sverige. Her blir det galopp i lunsjen, og løpene i Gøteborg begynner kl.12.45. Deretter venter en forrykende JACKPOTOMGANG innen V75-spillet (Grand Slam V75 til kr.1 per rekke), og det ligger altså vel 1,8 millioner ekstra i sjuerpotten. Det er Åmål som står for dagens V75-omgang, og V75-1 starter kl.15.50. Søndagen avsluttes i Skien, og Klosterskogen. Her blir det et internasjonalt V65-spill med stor omsetning! Løpene på Kloster begynner kl.18.15.

Lerum med supertips på V64 til Romme 28. juli!

Det ble servert kruttsterke tips til Romme denne kvelden, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.2 068,-. Med til historien hører det at bongen hadde åtte hester i bånn, og da er det selvfølgelig surt å få et mye spilt 2-valg... Fire rene tipsenere ble servert, og Klöver All Over, Twin's Vici Lime, Faste Viking, samt Global Unlimited stor først på ranken. Vi gratulerer de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åmål står altså for dagens V75 Grand Slam omgang, og løpene kjøres høyre om. Banen er kun 800m, og oppløpet kun litt over 100m. Teten er altså veldig viktig, og mye blir ofte avgjort på startsiden. Omgangen som venter er utrolig spennende, og vi jakter jackpotcashen med følgende:



V75-1 : 3 Othello Tilly – Var klart bra i svensk V75 sist, og den har en bra sjanse fra tet i innledningsløpet, Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den over 2480ma. 9 Mo Farah – Står tøft inne i dette løpet, men den duger på kapasitet. Kommer ut med bike for andre gang i år, og sist den gikk med det ble det en enkel seier (15.03.2017). Er bedre enn raden, og med flyt fra et spennende smygspor kan den opplagt slå til.

V75-2 : 6 Ofelia Roc – Ferske 3-åringer, og et løp som er veldig vrient å regne på. Hesten vi plasserer først viste 15/1200m bak feltet etter galopp nest sist. Nå sist fullfører den fint på en OK tid. Her er det veldig billig i mot, og leverer den opp mot sitt beste så bør den kjempe om seieren.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 7 Restless – Hadde 2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det blir helt feil for oss. Dette er nemlig en meget kapabel 3-åring, og nå sist gikk den strålende etter galopp. Har møtt en helt annen verden av hester enn det den møter her, og feilfritt burde hun duge svært godt. Kommer ut etter pause, men er det bare litt form der så må hun være HET. SKAL MED PÅ ALT!

V75-4 : 5 Kong Henry – Leverer jevne/fine løp hver gang, og nå sist fullførte den positivt i V75’en mot tøff motstand. Kommer her ut i billigere omgivelser, og feelingen sier at denne har en meget god sjanse. Skal stå først på ranken, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på det som burde være favoritten.

V75-5 : 12 Lucas Laday – Vidåpent løp, og her er klassen dårlig. Dermed kan man vinne løpet bakfra også. Vårt drag fikk aldri sjansen sist, og den ble sittende fast med litt krefter igjen. Nest sist spurter den storstilet nedover oppløpet, og vi likte den skarpt. Trenger tempo/rygghjelp fra dette sporet, men får den det, ja, da har den form i kroppen til å overraske. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 2 Monfalcone – Blir vår jackpotbanker denne søndagen. Vi kan gjerne innrømme at vi ikke er veldig glad i å banke Tom Horpestad, men fra dette sporet er det begrenset hva som kan bli feil. Når det gjelder hesten så er den god nok i bøtter og spann, og med en sterkt stigende form kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt. Var ute i et tøft V75-løp sist, og da møtte den blant annet Born In The USA… Spurtet sterkt til tredje i det nevnte løpet, og den hadde kun Born In The USA + Mellby Duke foran seg i mål. Hvordan takler Monfalcone Åmål? Den takler fakta den banen meget godt! Har startet seks ganger der, og den har vært blant de to beste i fem av løpene (6 starter – 3-2-0). En ny seier bør komme nå, og for oss er dette en klar V75-banker.

V75-7 : 12 Montdore – Har motstandsmessig et utrolig riktig løp foran seg denne søndagen, og med tempo skal den ikke bli enkel å stå i mot. Nest sist var den for eksempel firer bak hester som On Track Piraten/Nuncio… Nå er den altså DØNN RIKTIG ute, og vi er klart inne på at den kan felle favoritten. SKAL MED PÅ ALT!