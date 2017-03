Frekk V75-banker i en utfordrende omgang

Dagfinn Aarum kjører vår V75-banker. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En meget innholdsrik søndag står for tur i hestesporten. Det våres og fra og med denne søndagen vil det være galopp hver eneste søndag fremover. I tillegg til V4/V5 på Bro Park med start kl.12.45, er det duket for en ny Grand Slam V75 i Sverige og det Ørebro som er vertskap. Her er V75-1 i gang kl.15.50. Uken avrundes med internasjonal V65/V5 i Drammen. V65-omgangen starter kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Örebro står for ukens Grand Slam V75-omgang, og det er en svært krevende omgang vi har foran oss. De helt opplagte bankerne finnes ikke, løpene er jevne, og det vil overraske oss om dette ikke gir bra betalt for syv riktige. Vi klinker til med en frekk banker, og på våre bonger står 7 Qourtney Cox (V75-5) alene. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 2 Get A Winner – Kommer ut etter en velfortjent pause, og det skal bli spennende å følge den i 2017. Utviklet seg meget fint i fjor, og den kammet altså med seg litt under 500 000 innkjørt. Det er gode rapporter på den direkte, og den skal gå optimalt balansert (skoløs frem). Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke. Spesielt ikke når det skal dreie seg om en stayerdistane, og det kan bety sur muskulatur tilslutt. 10 Limoncelli – Er bedre enn raden, den elsker distansen, og blir det bare litt tempo er den tung tilslutt. Kan komme på lette bein, og den må med på bongen.

V75-2 : 2 Saint Gerda – Er det opplagte objektet her. Nå sist spurtet den ordentlig bra, og den måtte kun se seg slått av meget gode Alle Cash. Har fått tre løp i kroppen etter pause, formen virker stadig å bli bedre, og den kan ikke få et finere løp enn dette. Slår til som et ordentlig frekt objekt?

V75-3 : 10 Yippee – Er litt spennende denne søndagen. Den ble felt av en for hard bane sist, mens den nest sist gjør en sterk sisterunde, og vi hadde rundt 13 s 800m på klokken. Nå blir det skorykk på alle fire om banen tillater det, og normalt skal det være et stort pluss for denne. Kan fort sitte der mot en ikke så altfor tøff motstand! SE OPP!

V75-4 : 8 Stuck On Joe – Har sett helt fantastisk ut på slutten, og nå sist ble den altså sittende bom fast som ubrukt. Gangen før vant den sprettlett, og den hadde mye krefter igjen da. Er en ordentlig formbombe, og den gjør seg garantert ikke bort her om det bare klaffer litt på veien. SKAL MED PÅ ALT!

V75-5 : 7 Qourtney Cox – Er en av få hester med «litt skalle» i dette løpet, og den tåler å bli brukt underveis. Nå sist var det en del snakk om den, og da møtte den langt bedre hester enn dette. Da ble det imidlertid tidlig galopp, og game over. Gangen før var den smallbra fra dødens, og på en krevende bane vant den meget enkelt. Kommer her ut mot en veldig overkommelig gjeng, og i en vrien V75-omgang velger vi å banke.

V75-6 : 2 Re Doc – Blir et «HALMSTRÅ» for de fleste denne søndagen, og feilfritt er det også snakk om en vinner. Var strålende opplagt i nederlaget sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Åpner bra bak bilen, og den kan fort sitte tidlig i tet. MOTIVERT, men vi tør ikke å stole helt på den.

V75-7 : 3 Milda Andover – Er en 4-åring under utvikling, og den må være meget aktuell mot en syltynn motstand i finalen. Ble sittende bom fast mot bedre hester enn dette sist, og den er bedre enn det magre grunnlaget den har på konto. Kommer nå ut etter en liten pause, men er den som sist, ja, da MÅ mulighetene være gode. Vår ide!