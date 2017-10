Gedigen V75-omgang med 13 millioner til en alenebong

Boulevard og kusk Per Oleg Midtfjeld dukker opp på Bjerke lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En praktfull lørdag venter for vi som er glade i store potter, og liker å spille på trav. Bjerke er det naturlige høydepunktet denne dagen, og her venter det altså en knallspennende V75-omgang med 13 millioner til en alenebong. Glem heller ikke at det denne kvelden er DOBBEL V65-JACKPOT på Leangen, og også dette er en omgang vi liker.

Når det gjelder lørdagens V75-omgang på Bjerke så har vi jobbet frem flere mulige gullkorn, og vi har klare ambisjoner om å kjempe om de helt store kronene. Boulevard (V75-3) er dagens beste banker, og Troll Svenn (V75-4) er dagens beste objekt. Alt om lørdagens V75-omgang finner du lengre ned i denne artikkelen.



Her er dagens V75-tekst til Bjerke:



V75-1 : 7 Phantasm Soa – Bader normalt hjem innledningsløpet om den er frisk. Var riktignok ikke på topp i Sverige sist, men var da halssyk og unnskyldt. Nå er den frisk igjen, den har trent bra, og normalt runder den en såpass overkommelig gjeng som dette. Et lite felt er dessuten et stort pluss. VI TROR HARDT! 1 Zelov – Er motbudet, og den som kan overraske om den skulle få tet. Er nemlig VELDIG kapabel, men også dum i hodet sitt. Det er 50/50 om den i det hele tatt går avgårde, men gjør den først det, ja, da trenger den fakta å ikke være helt ueffen… 4 Goldstile – Har utviklet seg enormt bra, og den var også knallgod i Kriteriet sist. Spurtet der sterkt tilslutt, og den bekreftet sin flotte form/sin fine utvikling. Skal bli meget spennende å følge som 4-åring, og den er aktuell for de som bruker noen hester. 5 Chief Orlando – Fikk aldri helt sjansen i årets Derby, og selv om det ikke var mye igjen så var innsatsen svært oppløftende i steintøffe omgivelser. Ser man bort fra Phantasm Soa er den billigere ute nå, den er travsikker, og med flyt kan det gå veien om favoritten ikke er på topp.

Vår rangering : A : 7 B : 1-4-5-3 C : 2-6

V75-2 : 11 Eldhusodin – Har sett helt enorm ut på slutten, og det er liten tvil om at denne er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Selv med hinder på veien sist rakk den frem til seier. På klokken stod det 23,7 s 300m. Kan nok en 25-tid, og med tempo går neppe noen klar. 3 Olu Lykkjar – Er en topphest i grunnlaget, og den var knallgod til seier etter pause sist. Bare dundret på utvendig, var innom en galopp i siste sving, men vant likevel sprettlett. Ventes forbedret til dette løpet, den har en 25-tid i kroppen, og den MÅ tas på alvor. Dette er nemlig ingen “flopp” fra Bergen, den er meget god. 10 Vetle Petter – Holder en noe usikker form. Var smellgod på våren/forsommeren, men har så mistet den beste formen. Nå kommer den ut etter pause, det er gode rapporter på den, og på sitt beste duger den. Outsideren. 8 Wellek – Ble vel offensivt kjørt i et forsøk til Derby tredje sist, og det er mulig at det har hatt litt å si for psyken til hesten. Har gjort to helt OK løp i etterkant, og på sitt beste er det snakk om en veldig bra hest. Er dog kun en liten outsider til den viser skikkelig form igjen. 9 Tyri Loke – Fikk det etter et for tøft opplegg sist. Gangen før vant den sikkert i billige omgivelser. Er god nok på sitt beste, smygsporet passer perfekt, og den skal med om løpet garderes. 1 Sprett Odin – Er grunnkapabel, den har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har den virkelig trengt. Var dog betydelig forbedret sist, og den er på riktig vei. Trenger ikke å være helt ueffen om det bare løser seg tilslutt.

Vår rangering : A : 11-3 B : 10-8-9-1 C : 2-5-7-12-6-4

V75-3 : 7 Boulevard – Har et gaveløp foran seg i V75-3, og har bare ikke løpet sist kostet for mye så dreier dette seg normalt om en sikker vinner. Var imponerende god til seier fra dødens sist, og på klokken stod det 07,1 s 300m med flott spenst over mål… Distansen takler den normalt fint om det ikke blir helt villmannskjøring, og det blir det vel ikke her? Fyker til tet, og siden er dette over? VI TROR HARDT! 2 Pleasetellmewhattodo – Er meget grunnkapabel, og den skal bli spennende å følge etter pause. Heisholt er fornøyd med den i jobbene, og distansen på lørdag er kun et stort pluss. Blir nummer to om formen er der etter pause? 11 Dream Princess . Ble det feil for sist, og det ble en smultring selv om klokken viste 09,1 s 300m… Distansen nå passer nok kanskje bedre, og skulle Boulevard ha en dårlig dag, ja, da er Dream Princess en av de som kan vinne dette. Disse tre hestene skiller seg klart ut i et ganske dårlig hoppeløp.

Vår rangering : A : 7 B : 2-11 C : 12-9-4-6-3-1-5-8-10

V75-4 : 8 Troll Svenn – Beste hesten i feltet, men blir likevel veldig bortglemt? Glem ikke at denne tidligere i år hentet lett 40m tillegg på feks 12 Horgen Lynet, og det er tydelig at salen glemmer fort. Hvordan er så formen til Troll Svenn? Den virker å være veldig bra, og det er en hest på vei mot storformen. Gikk helt rått etter en grov galopp i angrep sist, fløy nedover oppløpet, og på klokken stod det 20,9 s 300m som ubrukt. Duger ALLE DAGER i uken i omgivelser som dette, og vi må bare varsle skarpt! 6 Smedpål – Er minst like bra på kapasitet som flere av mye betrodde på tillegget, og den er dessuten 20m billigere ute enn tidligere. Har andre omvendt i volten, og den burde komme seg greit frem i dødens (om kusken ønsker seg det). Formen er det ikke noe å si på, og den var bra i forbindelse med Derby. PASSES! 9 Troll Solen – Blir knallhardt betrodd etter oppvisningen sist. Bra prestasjon, men at den skal være storfavoritt her kjøper vi ikke. Kan vinne, men for oss er det bare en av flere. 10 Bråtnesfaks – Er ikke helt enkel, og sist feilet den fra seg en trolig andreplass bak 9 Troll Solen. Kan vinne om noen av de vi tror på gjør seg vekk, og den blir for oss et 4-valg. 12 Horgen Lynet – Er jevn med Bråtnesfaks, og det er egentlig tilfeldig hvem av disse som havnet ført på rangeringen. Holder uforandret fin form, og den er aktuell på gardering.

Vår rangering : A : 8 B : 6-9-5-10-12-7-2 C : 3-11-4-1

V75-5 : 1 Always On Time – Her skal man være klar over at dette er et V5-løp som er blitt flyttet inn som et V75-løp, og det har dermed kun 20 000 i førstepremie. Poenget er da – hvem skal frem, og dundre på utvendig for våre klare ide for usle 20 000? Vi tror fort at dette kan bli et lureløp, og at Always On Time sporer rundt om. Glem ikke løpet den gjorde i forsøket på Jarlsberg i sommer, hvor den åpnet på 07,6/11,7, og ble kun plukket ned av Shotproof, men slo flere gode 4-åringer. Har vunnet to løp på rappen nå, og sist bløffet den det hjem fra tet via 13,3 s 300m. Er en banker om den ikke får trykk på seg, og den skal stå først på ranken. 9 Happy Petter – Er feltes beste hest, og den varslet superform direkte for Anders Wolden. Spurtet som en vind nedover oppløpet etter et passivt opplegg, og på klokken stod det 10,7 s 300m som helt ubrukt. Blir det bare litt tempo her så feller Happy Petter de fleste tilslutt, og den er nok også klart forbedret med en blåser i kroppen etter det lange avbrekket. 11 Orlando Knick – Var enormt tapper i Sverige sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Så er spørsmålet – ønsker Hamre igjen å tømme sin hest i dødens? Vi tror fakta ikke det, og er veldig inne på at nå blir det et løp bakfra… Kan vinne, men den trenger tempo. Disse tre skiller seg klart ut i et løp hvor det er et stort skille på hestene.

Vår rangering : A : 1 B : 9-11 C : 8-6-7-5-10-3-4

V75-6 : 4 Phillip Lyn – Har kommet tilbake til Anders Andersen igjen, og her skal man faktisk være litt på vakt. Når den stod der tidligere så radet den opp med sterke innsatser, og den utviklet seg dessuten helt enormt bra. Kommer nå ut etter en pause, man har nok siktet litt på dette løpet, og med riktig reise/at den er tilbake på sitt beste, ja, da er den god nok til å storskrelle. OBS! 1 Tysvær Loke – Om Geir Flåten greier å kjøre etter klokken fra start til mål så har denne formbomben en meget bra mulighet. Imponerte stort i V75’en sist, og via en avslutning i 20-fart kom den alene til mål. Leder lenge! 11 Tekno Jerken – Er best i feltet, men vær klar over at den nå har vært ute på en veldig langreise, og vi er ikke sikker på om hesten har hentet seg ordentlig inn etter turen til Finland sist. Gikk et nytt strålende løp der, og på sitt beste er den naturligvis på foto. 12 Ulsrud Tea – Hadde en feil oppgave på Forus sist, men etter at den fikk det sydd opp ble det likevel en seier. Distansen nå er et minus, men den er alltid skummel med et riktig ryggopplegg, og da kan den felle mange stumme tilslutt… 14 Briskeby Rauen – Gikk enormt etter å ha blitt grovt hindret sist, og den kom til mål med krefter igjen. Har funnet storformen, den er særdeles grunnkapabel, og vi blir ikke overrasket om Kai Johansen steller i stand med en ny Bjerke-skrell. 15 Moe Svarten – Er tilbake hos Bjerring, og det er kun for han den presterer som best. Formen var dunkel før han kom til Bjerring, og det er derfor kun snakk om en liten outsider. Distansen passer den imidlertid midt i blinken. Løpet ellers er vidåpent, og det var ikke helt enkelt å skille disse.

Vår rangering : A : 4-1-11 B : 12-14-15 C : 10-8-6-9-13-3-2-7-5

V75-7 : 12 Massive Attack – Med hele tre strykninger blir det straks langt mer gunstigere for de som har trukket dårlige spor, og vi blir alt annet enn overrasket om vårt klare drag speeder inn til seier. Fjerde sist var den hakk i hel på Ferrari BR, tredje sist blåser den alt fra en helt iskald utgangsposisjon, så spurter den sterkt mot knallgode hester nest sist, og nå sist taper den kun for beintøffe Valley Ivan etter å ha gjort mye jobb selv. Møter ingen Ferrari BR/Born In The USA her, og med tempo feller den fort alt. OBS! 7 Speedmeister – Er klart best når den blir kjørt på speed, og klaffer det med et slikt opplegg er den SYLVASS. Har dessuten vært strålende opplagt på slutten, og den er tidlig på vår rank. 4 Hickothepooh – Satt bom fast i Sverige sist, og den hadde vært skummel med luker. Ligger ordentlig i skorpen nå, den står i et bra spor, og den kan slå til selv om det er tøft i mot. 11 Quite Pepper – Var tilbake som en vinner i mye billigere omgivelser enn dette sist, men den er bra denne, og den gjør seg ikke bort om det bare klaffer fra baksporet. Glem ikke at den nest sist var ute i NM… 1 WJ Eminent Bergen – Er over formtoppen? Skuffet nemlig i Sverige sist, og det gjøre både oss + kusken usikker. Tilbake på sitt beste er den god nok, og den står også spennende til her. Skal med om løpet garderes. 2 Lightman O. – Har plutselig tent til igjen, og den har vært god to ganger på rappen. Er sikret et bra opplegg fra et fint spor, og den er ikke helt ueffen.

Vår rangering : A : 12 B : 7-4-11-1-2 C : 3-5-6

Litt om V5-1 + V5-2:



V5-1 : 1 Hauan Hera – Et spennende hoppeløp innleder dagens V5-omgang, og her har vi en klar feeling for Hauan Hera. Har møtt de beste hoppene i årgangen, og nå ser det endelig litt billigere ut igjen. På Färjestad sist ble den hindret to ganger, men den gikk bra i kulissene, og virket ikke helt tom på 24,6 s 500m. Tengsareid opp, nydelig spor, og favoritten skal være god om den skal hente dobbelt tillegg på vår ide. 14 Alessandra – Gikk altså en 26-tid fra tet sist, og la i tillegg inn en siste 300m etter 22,4. Det var en knallbra prestasjon. Nå har den tjent raske kroner, den har en tøff oppgave foran seg, og den skal få kjørt seg nå. 3 M.H. Sylvia – Er 40m billigere ute kontra favoritten fra løpet sist, og dette ser klart interessant ut på forhånd. Får dessuten Vidar Hop opp nå, og i tillegg skal skoene rykkes. Nå blir altså hesten rigget ordentlig til, og da er den normalt med helt der foran om den bare tar i hele veien. 6 Tekno Blondie – Kom aldri skikkelig i gang sist, men vær klar over at det er hopper vi har med å gjøre, og de svinger i prestasjonene. Nest sist var den god etter galopp, og da viste den 28,9 s 300m. Er ikke ueffen om den har stått opp på riktig fot, og den er aktuell om løpet garderes.

Vår rangering : A : 1-14 B : 3-6 C : 8-9-11-4-13-2-10-12-7-5

V5-2 : 2 Something Fishy – Spurtet sterkt på Charlottenlund sist, og det er ingen tvil om at dette er en traver i flott form. Var heroisk i nederlaget på Forus gangen før, og den fortjener virkelig en seier. Står her perfekt til bak bilen, den er sikret et bra opplegg, og det er vårt førstevalg. 7 Promo Kemp – Er en veldig fin 3-åring, og en hest vi tror mye på. Blir sikkert snart pakket inn for året, men som 4-åring blir denne knallgod! Kommer her ut i en nybehandlet utgave, og på ren kapasitet er den best. Motbudet! 4 Enjoythefuture S.C. – Spant i fra til en helenkel seier sist, og den har virkelig funnet formen nå. Suser til tet igjen, og siden skal det en meget god hest til for å plukke den ned? Motivert og tidlig.

Vår rangering : A : 2-7 B : 4-5 C : 6-9-3-1