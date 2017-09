Gedigen V75-omgang med 24 millioner i sjuerpotten

Hans Chr. Holm og Flashing Boko. Lørdag kommer de ut i V75. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lørdag er det altså duket for UNIONSKAMP mellom Norge, og Sverige! Det betyr enorme potter å spille om, en skyhøy V75-omsetning, og det er ingen tvil om at dette er et av de store høydepunktene i året.

V75 er et vrient spill, og forskjellen fra å være klovn til å være konge er faktisk ikke veldig stor. På Färjestad lørdag håper undertegnede å være konge, slik at Nettavisens lesere kan være med i kampen om V75-potten på 24 millioner kroner.

Vi har mange norske sjanser i lørdagens V75-spill, og en av de mest spennende hestene er nok 5 Lome Brage (V75-4) som debuterer for meget dyktige Øystein Tjomsland. Vi gir deg selvfølgelig all info om den hesten i vår tipsartikkel som kommer fredag.

2 Flashing Boko (V75-5) er en annen norsk hest som skal bli spennende å følge. Er blitt satt opp for denne oppgaven, har trukket drømmesporet, og man reiser til Sverige med en hest i toppform...

Undertegnede jobber med løpene hver dag denne uken, og den fyldige tipsartikkelen blir sluppet mellom 1300-1400 på fredag. Du kan imidlertid allerede i dag kjøpe deg inn i V75-andelsbongene som er lagt ut på Eksperten. Her har vi bonger fra Kr.50 per andel, og helt opp til Kr.2 000 per andel.