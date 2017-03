Gigantisk V75-jackpot med 21 millioner ekstra

Adrian Kolgjini og Mosaique Face er favoritten i Steinlagers Æresløp. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Så er endelig dagen her! Dagen som vi har ventet på hele uken! Momarken byr på en gedigen internasjonal V75-omgang, og det er altså jackpot i V75-spillet! Hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten, og i tillegg til dette så ventes det en omsetning på over 100 millioner. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Hvordan ser så denne V75-omgangen ut? Den er meget spennende med en blanding av hester fra hele Norden. Slike omganger pleier å gi godt betalt, og i fjor ble det millionutbetaling i nettopp denne omgangen. Vi spiller med småfrekke bonger på lørdag, og her skal det kjempes om store kroner! Alt om dagens omgang finner du lengre ned i artikkelen.



Her er dagens tekst til løpene på Momarken:

* Dagens banker : 9 Mosaique Face (V75-6)

* Dagens luring : 6 Västerbo Exact (V75-1) + 9 Mr Creation (V75-7)

* Dagens sjokk : 3 Donatella Center (V75-2)

* Glem ikke: 8 Solør Stegg (V75-4)



V75-1 : 6 Västerbo Exact (14,8%) – Leverte en bunnsolid sisterunde med sko på beina i årsdebuten, og da hadde vi 11,2 s 800m på klokken. Lørdag blir det skorykk, og da er den en god del bedre. Kan fort komme seg tidlig foran nå, og da skal det en meget god hest til for å knekke den ned! VI ILER TIL MED TIPSNIKKEN! 11 Emir La Brousse (6,3%) – Blir maksimalt utstyrt denne lørdagen, og det blir både yankervogn samt en skoløs balanse på alle fire. Nå sist kom den frem i dødens på meget gode Gematria over en oppjaget sprint, og den fullførte bra. Kan sikkert under 13 på distansen om banen skulle bli knallgod, og den står ikke tilbake for noen av de svenske. OBS! 8 Amour Du Coglais (4,9% – Burde ha plukket ned 1 Clemenza AM for å få godkjent sist, men det er slik denne er, noe variabel. Viser den seg frem fra sin beste side er den knallgod, og den har dessuten vært på Momarken før. Blir meget skummel med klaff. 10 Frankie Brodde (40,8%) – Blir hardt betrodd i innledningen, og den var gnistrende opplagt til seier sist. Gikk 09,9 s 800m da. Dog er vi veldig usikker på den uten pisk, og både Peter, og Johan har brukt pisken flittig på den i løp. Kan selvfølgelig vinne, men vi tviler faktisk på om den er like bra uten pisk. 1 Clemenza AM (17,1%) – Er variabel fra start, og vi får ikke noe sjokk om den blir kraftig overflydd. Har fått to løp i kroppen, og den var meget bra til seier sist. Havner den bare ikke feil på det så er den nok med å gjør opp om det. 4 Flirtin Beach (1,7%) – Har funnet superformen, og etter 12,1 s 800m ble det sikkert i snødrevet på Bjerke sist. Er en ordentlig bra hest, og skulle den få sitte på rygger til ut mot oppløpet, ja, da blir den ikke enkel å stå i mot. OBS! 7 Moni Viking (5,3%)– Hadde vi ranket blant de første om det var solide rapporter på den. Dog ligger Frode Hamre særdeles lavt, og det virker som de bare skal starte den i gang. Her kommer det nok betydelig viktigere løp senere i sesongen.

Vår rangering : A : 6-11 B : 8-10-1-4-7 C : 5-12-2-3-9

V75-2 : 3 Donatella Center (3,7%) – Prøves som en skrell i dette meget spennende hoppeløpet. Ligger nemlig ordentlig i skorpen, og den er veldig speedig når den får ryggløpene sine. Har kommet til mål med litt krefter igjen på tanken de to siste gangene, og den har vinnerform i kroppen sin. På lørdag blir det trolig racerbalanse (skorykk foran), og da er den normalt enda et knepp bedre. OBS! 1 Pandora Face (18,8%) – Gikk 09,8 s 500m, og den var godkjent etter et snilt opplegg i årsdebuten. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og her blir det dessuten skorykk. Gikk flere sterke løp på den balansen i fjor, og det kan dreie seg om tet og slutt. 12 Gematria (20,9%) – Det virker nesten som om de norske spillerne tror at denne skal kun møte våre hjemmelige hester, for den blir knallhardt spilt. På ren kapasitet er den ordentlig bra, den har flott form, men dette er ingen enkel oppgave. Kan vinne, men det er ikke snakk om noen banker for oss. 8 Jetset (33,6%) – Er best uten sko bak, og den balansen blir det trolig på lørdag. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot formen. Sist gikk den 09 s 800m i et bløffløp, og noe spesielt mer enn det kan man nesten ikke kreve. Får den ryggløpet er den sylvass på speed, og den er selvskreven på bongen. 15 Indoor Voices (9,2%) – Har Roger Walmann skrytt voldsomt av, og det er en traver han liker skarpt. Nå sist gikk den 10,1 s 1000m, og det var umulig å hente noe tilslutt. Kenneth Haugstad er en kusk vi stadig liker bedre, og vi blir langt fra overrasket om Indoor Voices kommer lengst ute i banen på lørdag. OBS! 11 Nelson Nora (4,2%) – Er en knallgod hest, men en hest som også er blitt best med pisk? Har gjort bra løp i Frankrike i vinter, og den gjør seg ikke bort her om det klaffer litt på veien. Skal med om løpet garderes. 6 Starfish And Coffee (0,5%) – Er noe for de som virkelig leter på dypet. Flott form, gunstige betingelser, og den gjør seg ikke bort om den får løpet.

Vår rangering : A : 3-1 B : 12-8-15-11 C : 6-13-10-7-4-2-14-9-5

V75-3 : 5 Thai Navigator (44,4%) – Tet, og slutt? Nå sist ble den speedet ned på streken av en rakettspurtende Carabinieri, og på klokken stod det 10,5 s 800m. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og den duger godt i omgivelser som dette. Har kommet inn på stallen til Marc Baek Nielsen, men han kjenner Bo Westergaard godt, og det blir nok ikke veldig forskjell på treningen hos den nye treneren. Taper ikke dette på en maks dag? 8 Zenit Brick (8,1%) – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den var helt enorm til seier sist. Gikk da 11 s 800m, og den knep seieren oppunder mål etter å ha gjort grovjobben selv. Trenger selvfølgelig flyt fra et slikt spor, men med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. Skal med om Thai Navigator garderes. 6 Alvena Take It (9,5%) – Leverte en blendende årsdebut, og du verden hvor bra den så ut for dagen. Gikk 10,5 s 700m som helt ubrukt, og Alvena take It får et kanonår om den ikke får noen skader underveis. Er helaktuell om den fungerer like bra denne lørdagen. 4 British Steel (12,5%) – Er normalt hakket dårligere enn 8 Zenit Brick, men den rader opp med sterke innsatser, og den har fått et bedre spor enn nevnte hest. Har blitt strøket inn et spor, og den er nesten garantert et bra opplegg. Er en veldig aktuell garderingshest. 2 Tonicetobetrue (12,8%) – Gjør ikke dårlige løp, og den er stortsett med der foran hver gang. Var heroisk i nederlaget sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. På lørdag blir det skorykk, og det gir fort et ekstra kick. Er aktuell fra et nydelig spor. 9 Quirire (0,3%) – Er noe for de som leter på dypet. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den feilet som klink vinner i angrep på oppløpet sist. Er desidert best skoløs, og på lørdag blir det racerbalanse. Har fått et interessant smygspor, og det kan være en artig hest å ha med på bongen. Kapasiteten er nemlig ordentlig bra!

Vår rangering : A : 5 B : 8-6 C : 4-2-9-1-10-11-7-12

V75-4 : 2 Myhreng Jerker (50,8%) – Var brenngod i svensk V75 sist, og går den en 23-tid fra strek blir den nesten umulig å fange. Glem ikke at den tidligere har stått likt med for eksempel 13 Smedheim Solan, og den har et særdeles gunstig løp foran seg. Toppform, lettes trolig i balansen, og vi må bare ha TRO! 8 Solør Stegg (8,3%) – Er det opplagte objektet, og den første som skal med om Myhreng Jerker garderes. Var nybehandlet før løpet sist, og den hadde trent fantastisk. Fungerte ikke på banen i løpet sist, og den var ikke kjørbar. Fullførte likevel godkjent. Tapte dette løpet på foto i fjor, og da slo den for eksempel 11 Moe Svarten fra likestart. Har også pleid å stå likt med 12 Teddy Gutten Støen. Har altså en meget fin oppgave foran seg, og den blir helskummel på en «normal dag». 13 Smedheim Solan (18,5%) – Var tidligere noe veik, men etter noen mnd hos Stall Hamre er den blitt «tøffere enn tigern». Har bedret seg mye på den suksessfylte stallen, og vi blir ikke sjokket om den runder til en ny seier. Har dog en tøff oppgave foran seg, og det må klaffe litt. 12 Teddy Gutten Støen (8,3%) – Rader ikke akkurat opp med seire, men den blir likevel veldig mye spilt hver gang. Det er snakk om en tøffing som ofte får vriene reiser, og blir dermed plukket på speed tilslutt. Skulle den for en gangs skyld få en noe bedre reise, ja, da kan den selvfølgelig vinne. Det lange oppløpet på Momarken er et stort pluss.

Vår rangering : A : 2 B : 8-13-12 C : 1-11-6-10-7-3-5-9-4

V75-5 : 4 Trot Kronos (11,1%) – Et meget bra løp med flotte hester i grunnlaget. Her kommer svenskene til å gå hardt til på 2 Ulisse Kronos, mens her i Norge spiller man 6 Ferrari BR. Den beste hesten på ren kapasitet tror imidlertid vi Trot Kronos er. Er ikke helt 100% i stilen, men dette er en kanon når den bare går, og den vant helenkelt fra dødens sist. Har null problemer med å gå en 13-tid, og feilfritt blir den ikke enkel å stoppe. 2 Ulisse Kronos (48,4%) – Tapte faktisk for Ferrari BR på Axevalla i fjor sommer. Dog fikk Ferrari BR det sydd opp, mens Ulisse Kronos holdt tappert fra tet (13 f 1000m). Har nå fått to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den blir stadig bedre. Dog er vi ikke sikker på hvor stabil den er uten pisk, men uten noe tull er den med å kjemper om det. 6 Ferrari BR (19,4%) – Gikk en svett sisterunde i årsdebuten sist, og vi hadde 12,5 s 1000m på klokken. Da skal man huske på at forholdene var alt annet enn optimale. Kommer trolig ut skoløs på lørdag, og det var en balanse den gikk flere sterke løp på i fjor. Skal regnes tidlig, og dette er et av dagens store hjemmehåp. 3 Mellby Exotic (2,7%) – Ble det feil for etter pause sist, men den varslet form med å spurte meget bra nedover oppløpet. Står helt nydelig inne i dette løpet, og den er trippelaktuell. 5 Don Vince (8,8%) – Slo opp i sulkyen sist, og dermed ble det galopp. Vant sikkert på en bra tid nest sist, og det er en bra hest dette. Kommer ut i ny vogn på lørdag, og den kan muligens lede dette løpet lenge. Dog tror vi den er mer trippel enn seiersaktuell. 9 Gateway Fortuna (4,2%) – Har fått raske penger på konto, og her er det betydelig tøffere i mot. Vi tror ikke at den er noe mer enn trippelaktuell i omgivelser som dette.

Vår rangering : A : 4 B : 2-6 C : 3-5-9-1-11-7-8-12-10

V75-6 : 9 Mosaique Face (48,3%) – Kommer ut fra formstallen til Lutfi Kolgjini, og det er altså Adrian som skal kuske på lørdag. Vi fikk se den i et testløp på Jägersro 09.03.2017, og der jogget den altså 11,6/1600ma som ubrukt. Vi hadde 10,1 s 1000m på klokken, og Johnny Takter var full av lovord etter dette testløpet. Han mente at hesten ville gå en lysende sesong i møte. Her møter den en veldig overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo bør den plukke de lett ned over det lange oppløpet. Har en STOR sjanse, og vi tror hardt! 10 BBS Sugarlight (8,3%) – Er det norske håpet, og det skal bli spennende å se Sugarlight’n igjen etter pause. Hadde et sterkt fjorår, og den har trent 14,0/1600m før årsdebuten. Vil nok trives bedre på Momarken i år kontra før da svingene nå er bedre. Man er forsiktige optimister på forhånd, og det er selvfølgelig den første som skal med om Mosaique Face garderes. 4 Bruno Di Quattro (21,1%) – Har tatt nye steg i år, og den tilhører siktet rett under eliten. Var brenngod i nederlaget mot Nuncio nest sist, mens den var bunnsolid til seier sist. En oppjaget sprint trekker ned, men får den en OK rygg å gå i så plukker den mange tilslutt. 6 King City (6,1%) – Lyste det av i årsdebuten, og dette er «ungdommen» i feltet. Å spille på unge hester i slike løp som dette er aldri feil, og den gikk trossalt flere ganger på 10-tallet i fjor. Gjør seg ikke bort, og den er meget trippelaktuell. 5 Allaballakaitoz (1,6%) – Er umulig å regne på. Noen ganger er den helt elendig, så er den plutselig helt monsterrå. Kan være en luring om den har en av sine verstingdager.

Vår rangering : A : 9 B : 10-4-6-5 C : 1-2-3-8-7

V75-7 : 9 Mr Creation (7,8%) – Er en ordentlig topphest i grunnlaget, og på lørdag er vi klart inne på at den vil presentere seg litt skikkelig. Var brenngod fra dødens sist, og da jogget den 11,5 s 800m med krefter igjen. Her er den sikret et bra opplegg, og blir det bare litt tempo så skal den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Feller alt? 10 Xanthis Amazing (17,9%) – Går ned en klasse denne lørdagen, den kommer til start med bra rapporter i ryggen, og den må tas på alvor. Var ute i klass1-finalen sist, den viste 10,7 s 800m, og den kom til mål med litt krefter igjen. Med tempo burde den være på foto mot disse. Skoene skal også rykkes, noe som er et stort pluss! 2 Sheriff Bi – Er ofte litt undervurdert, men fakta er at dette er en skikkelig bra hest. Glem ikke at den i fjor på samme tid var kun et hode bak El Diablo BR i mål… Kommer nå ut etter en liten pause, den har trent fint, og man kommer med ambisjoner. Trolig blir det skoløs frem på lørdag. 1 Frascati BR (21,4%) – Er Frode Hamre veldig offensiv med på forhånd, og det er en hest som fortjener en seier. Dog føler vi at den ikke er veldig hard i skallen sin, og skal Frode prøve å svare hele veien her, så er feelingen at det kan bli langt til mål. Er dog en garderingshest. 4 Double Spin (16,4%) – Fullførte godkjent etter et tøft opplegg sist. Den blåseren har nok bare gjort godt, og på sitt beste er den ikke så verst. Er en naturlig gardering for de som velger å bruke noen hester. 3 Carlos Milo (3,1%) – Hadde kranglet på transporten sist, og var derfor ikke på topp i selve løpet. Har møtt bra hester, og har den en av sine bedre dager så tygger den ned mange over det lange oppløpet. Regnes fra et fint spor.

Vår rangering : A : 9-10 B : 2-1-4-3 C : 8-5-7-11-12-6

PS! V4-tipsene våre til Momarken kommer i en egen artikkel kl.20.00 fredag.