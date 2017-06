Gnistrende V75-jackpot i Bergen

Geir Vegard Gundersen og Nice Eleven L. Lørdag kommer de ut i V75-4 i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Halmstad: Frekke objekter fikser lunsjopptur

V65 Biri: Småfrekk V65-banker i jakten på storcashen

V64 Romme: Mjølnerød har godbitene i en strålende V64-omgang

Oddstips 1: Haglund kan ha snudd Elfsborg-krisen



En deilig weekend venter, og her er det mye å glede seg til! Når det gjelder dagen i dag så starter den som vanlig opp fra Sverige. Halmstad byr på en svært interessant V65-omgang i lunsjen kl.12.45. Til kvelden er det Biri som står for den norske V65-omgangen, og vi kan love deg mye snadder! V65-1 begynner kl.18.50. Fredagen avsluttes på Romme med en lekker V64-omgang kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi har gjort det meget skarpt på Bergen Travpark i 2017, og tipsene til undertegnede har vært solide. Siste oppturen på banen mellom de syv fjell kom 18. mai hvor vi tømte lukene! Nettavisens V65-forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), innfridde som en av dagens virkelige godbiter! Det høydepunktet som vi ellers husker best på Bergen Travpark i 2017, kom 26. januar, hvor Nettavisens V5-bong på Kr.960 betalte ut gedigne Kr.154 431,-.



Nå er dette historie, og på lørdag jakter vi ny supersuksess i Bergen! I en herlig jackpotomgang med vel 800 000 ekstra kan vi by på følgende:



V75-1 : 10 Ulsrud Tea – Var brenngod når den vant dette løpet på foto i fjor. Da gikk den 21,1 fra samme distanse, og hentet 40m på 8 Vassbø Fakse (som var i betydelig bedre form i fjor). Ulsrud Tea har vunnet samtlige monteløp som den har startet i, og den kan bli den femtende strake seieren i den stilarten. Formen til «super Tea» var dog bedre i fjor, og den har fakta virket litt sliten på slutten. Har uansett en knallfin mulighet, og den vinner trolig dette om den ikke havner opp i hinder på veien. 7 Tomeld ØK – Har sett brenngod ut i monte, og den har imponert oss mye i den stilarten. Minuset er at den ikke er spesielt startrask, og den kan havne bak med Ulsrud Tea tidlig. Feilfritt tror vi uansett den har kapasitet nok til å gi den store favoritten en match, og den er selvskreven på bongen om den store favoritten garderes. 5 Alsaker Fantom – Kan være litt spennende. Debuterer altså i monte, og det er ganske så fine rapporter på den. Har tidligere stått likt med blant annet 7 Tomeld ØK/8 Vassbø Faks i vanlig trav, og skulle den vise seg å være knallgod under sal, ja, da kan den fakta bli utrolig vrien å fange. Meget talentfulle Helene Kolle rir, og garderes løpet MÅ denne på bongen! 8 Vassbø Fakse – Kom til Bergen med superform i kroppen til dette løpet i fjor, og da tapte den på foto for Ulsrud Tea. Er nå tøffere ute, den har ikke vist form, og selv om det er feltes beste rytter på ryggen så har vi fakta ikke noe spesielt tro på den. Er mer trippel enn seiersaktuell. 11 Vertigo Prins – Er veldig god når den har dagen, men er umulig å regne på fra gang til gang. Christina Hande gjør det stadig bedre på ryggen, og dette kan være et supersjokk i løpet om man velger å gardere bredt.

Vår rangering : A : 10 B : 7-5 C : 8-11-12-6-2-3-4-9-1

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-2 : 9 Broken Contract – Har fått seg en skikkelig gjennomkjøring etter en lengre pause, og den var bra i dette seiersløpet sist. Vant da enkelt på 15,1/2100ma. Banen den dagen var lynrask, og tiden må sees i lys av det. Broken Contract er meget grunnkapabel, den står i et spennende smygspor, og blir det bare litt tempo her er den HELSKUMMEL! OBS! 3 Enjoythestar SC – Utvikler seg fint, og nå sist satt den fast i kulissene med krefter igjen. Er veldig kjapp i vei, og fra eventuelt tidlig tet trenger den ikke å bli enkel å fange, 2 Muscles Classic – Fikk en veldig reaksjon etter at den ble treer på en god tid bak hester som Dillon KW/Forever Peace tidlig i sesongen i fjor. Var ikke seg selv resten av sesongen. Årsdebuten nå sist var oppløftende, og via 14,7 s 800m ble det sikkert. Kan åpne, den har fått et løp i kroppen, og utgangsposisjonen passer. OBS! 6 Nonstop Rascal – Ble det delvis feil for sist, og det er ingen fare med formen. Lørdag blir det muligens skorykk, den er lynrask fra start, og med flyt på startsiden er det helt klart en av de som kan vinne løpet. 10 That’s Good Chip – Har gjort jevne/fine løp på slutten, og den virker stadig å utvikle seg. Det trenger ikke å være feil å komme bakfra i dette løpet, og den skal med på gardering. 8 Spicy Boss – Er ikke helt stabil, men bra når den går. Avgjorde lett på en god tid sist, og da hadde vi 15,0 s 800m på klokken. Sporet trekker ned, men mot en overkommelig gjeng er den uansett ikke borte. 4 Dreamy Queen – Er vi usikker på. Duger på kapasitet, men vi liker ikke disse galoppene på en fersk hoppe. Nå er det reise med overnatting, og vi blir alt annet enn overrasket om det kommer en galopp i gjen. Er nybehandlet før denne oppgaven, og rapportene er fine.

Vår rangering : A : 9-3 B : 2-6-10-8-4 C : 12-5-7-1

V75-3 : 6 Garli Moe Garlin – Banket vi frekt tredje sist, og det var før den store sal omtrent visste hvem dette var. Står nå med tre strake seire, og her har Tor-Martin Moe en mulig topp tre hest i årets Derby. På Jarlsberg sist åpnet den første 500m i sluttrunden på 19,8, og den kan flytte beina ordentlig. Det er en fin hest å se til, og selv om det er noe tøffere i mot nå, ja, så skal den stå først på ranken. 2 Tangen Bjørn – Er 20m billigere ute kontra favoritten, og den får nok mye spill på seg pga det. Var bra i nederlaget mot Garli Moe Garlin sist, men enda er den ikke helt optimal i aksjonen sin. Skulle den ha en maks dag, ja, da er den naturligvis ikke sjanseløs. 3 Troll Solen – Var ikke helt på topp i debuten for Hamre sist. Er garantert MYE forbedret i trening når man tar den lange turen til Bergen. Er veldig bra på ren kapasitet, og den får stå som en stor outsider. 7 Bråtnesfaks – Har imponert i vanlige grunnlagsløp, men enda føler vi at det er ytterligere mer å gå på. Å hente tillegg på noen av de vi har ranket opp blir alt annet enn enkelt, og den må ha en maks dag skal den rekke frem til seier. Nå blir det muligens skorykk, ny vogn, og den blir rigget til på en helt annen måte. Er en naturlig garderingshest for de som bruker noen hester.

Vår rangering : A : 6 B : 2-3-7 C : 5-8-1-9-4

V75-4 : 3 Nice Eleven L. – Er dagens beste banker. Har fått to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den blir stadig bedre. Dundret til tet sist, og etter lynraske 10,7 s 800m ble det enkelt. Dundrer normalt til tet igjen, og såpass tidlig i sesongen blir vi overrasket om noen ønsker å trykke opp noe fart. Må ha en stor sjanse, og vi kan ikke gjøre annet enn å anbefale et bankerspill. 1 Come Vacation – Har vært dårlig fra start, og sporet var nok ikke det som Pål Buer ønsket. Stod i dette sporet sist, og da havnet den langt bak direkte. Kom etter hvert frem i dødens på Nice Eleven L, men var helt sjanseløs på å plukke den ned fra en utvendig posisjon. Buer varsler om et defensivt opplegg, men på ren speed bør den klare en andreplass i dette lille feltet. 7 Clemtine F.F. – Sjokkvant i hoppekriteriet i fjor, og den hadde et sterkt år. Var helt OK i årsdebuten sist, og den fikk maks da. Kan ventes MYE forbedret, og den er selvfølgelig en HET trippelkandidat. 6 Licensee – Superskrellet i finalen nest sist, og den var også meget god i nederlaget sist. Er under en veldig fin utvikling, og den er igjen aktuell for trippelen.

Vår rangering : A : 3 B : 1-7-6 C : 5-2-4

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5 : 10 Lykkje Borka – Har vært veldig ustabil, men når den først gikk feilfritt sist, ja, da var den knakende god. Pulveriserte alt fra dødens, og kom alene til mål. Med en tilsvarende innsats her dreier dette seg om en meget god sjanse. Er dog ikke til å stole på, og garderinger er påkrevet. 8 Trons Torila – Er den hesten i feltet vi har litt feeling for om det skulle bli feil for favoritten. Er nemlig bedre enn raden, og vi føler den ligger ordentlig i skorpen. Magnus Teien Gundersen er stadig i hetluften, og med en innvendig smyger og luker tislutt, ja, da har den form til å spurte ned de fleste. OBS! 11 Silke Chasmina – Holder sin flotte form, og den spurtet fint i kulissene sist. Kom via veldig drøye spor i den siste svingen da. Er garantert med å kjemper om seieren om det klaffer bedre på veien nå. 3 Kap Tilly – Har vi prøvd oss med en rekke ganger på slutten, og det er snakk om en traver vi føler ligger i skorpen. Gikk bra sist, og den hadde ikke en helt enkel oppgave da. Kvasnes opp er interessant, og dette ser klart spennende ut på forhånd. Rapportene på den er også fine. 5 Trø Hera – Fikk maks bak favoritten sist, men var uansett klart nest best. Kan bli ropt opp om favoritten skulle feile. Er en naturlig gardering. Bak disse er løpet vidåpent, og ingen føler vi er 100% sjanseløse.

Vår rangering : A : 10 B : 8-11-3-5 C : 7-9-13-6-1-2-12-4

V75-6 : 10 Twain Bi – Er ikke den beste hesten i feltet, men her oser det stort tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Viste sist at den nok er klart best på litt kortere distanser, og sprint som det er på lørdag passer midt i blinken. Er nybehandlet inn mot denne oppgaven, den er kolossalt speedig, og den står i knallgode rygger fra start. MÅ PASSES! 8 Global Republic – Var enorm i sitt comeback sist, og på ren kapasitet er dette feltes beste hest. Står dog veldig dumt til, og den risikerer vingel. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og akkurat det blir alt annet enn enkelt. Skal i a-gruppen, men det krever en voldsom prestasjon om den skal vinne her. 4 Rockenroll FI – Er en annen knallgod sprinter, og når man tar turen med den etter pause, ja, da har den MED GARANTI trent knallgodt. Følger bilen fra start, men risikerer uansett svar innvendig. Skulle den likevel komme seg foran, så er dette hesten å slå. OBS! 1 Coktail Fortuna – Er også knallgod, men greier ikke å forsvare sitt innerspor? Dermed kan dette bli sjansebetont. Gikk meget godt etter et lengre avbrekk sist, og vi hadde 09,9 s 800m på klokken. Tapte ikke med mye, og da gjorde den også mye av grovjobben i sluttrunden. Ventes forbedret til denne oppgaven, og den skal med på gardering. 7 Special Envoy – Har ikke innfridd i år, og den var langt under pari sist. Sporet trekker ned, og den risikerer en drøy reise. Kommer ut med en yankervogn for første gang, og akkurat det er meget spennende. Skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 10-8 B : 4-1 C : 7-2-5-3-9

V75-7 : 7 Millmasai – Er en banker for de som vil gå i mot dagens tyngste favoritter. Dette er nemlig en svært kapabel hest på vei mot superformen. Den spurtet strålende nest sist, mens den nå sist ble sjenert til galopp som pigg på siste bortre. Hadde med garanti kjempet om seieren uten denne galoppen. Er over middels fra start når den blir laddet med, og vi blir ikke overrasket om Magnus Teien Gundersen klinker til direkte. Har en SOLID mulighet, og vi setter den klart først. 10 Into The Sun – Så ut som en tikkende bombe i årsdebuten, og oi hvor bra den var direkte. Avgjorde på to steg når lukene kom på oppløpet, og da må man også huske på at den var med på ganske hard kjøring tidlig i løpet. Er noe for de litt større løpene i år om den utvikler seg utover, og den er selvskreven på bongen om Millmasai garderes. 9 Gukko Raw – Er den tredje av de kapable som kan vinne. Den vant veldig enkelt sist, og den er endelig på vei mot formen igjen. Er ordentlig bra på sitt beste, og leverer den som sist, ja, da kan den vinne dette. Disse tre hestene skiller seg klart ut i finalen. Velger man å gardere bredt så kan alle vinne minus 11 Red Hot Firestorm som vi ikke tror på selv om den er i flott form.

Vår rangering : A : 7 B : 10-9 C : 2-1-4-3-12-5-8-6-11

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 4 Kuven Tøtto – Har fått tre løp i kroppen, og den har blitt veldig passivt kjørt hittil. Nå sist ble den sittende bom fast, og det virket til å være godt med krefter igjen. Møter helt riktig motstand i innledningsløpet, og blir den bare ikke fast duger den normalt godt mot hester som dette. OBS! 5 Valle Max – Er kapabel, og den er forbedret i ny regi. Var klart bra første gangen ut nest sist, mens den nå sist gikk et sterkt løp i kulissene etter galopp. Tredje omvendt burde passe bra, og den er selvskreven på bongen. 8 Drill Rosa – Er formsterk, og vant til å møte bedre hester enn dette. Har den dagen, og ikke havner opp i trøbbel så skal mulighetene være fine. 9 Monarken – Er en tøffing, og den virket forbedret i Bergen i vinter. Kommer nå ut etter en lengre pause, men leverer den som på sitt beste i vinter, ja, da duger den. 3 Norstine – Blir nok en del spilt, men denne har vist en elendig skalle, og den har bremset bort flere seire. Det er ikke uten grunn at den enda ikke har vunnet…

Vår rangering : A : 4-5 B : 8-9-3-1 C : 2-11-10-12-6-7

V5-2 : 3 Don Carlos DE – Var strålende opplagt etter pause sist, og den fullførte virkelig bra etter et tøft opplegg. Nå er den billigere ute, og får kusken til styringen så duger den godt i såpass billige omgivelser som dette. SPILLES! 12 Some Kind Of Monster – Var fullt godkjent etter pause sist, men det løpet gjorde nok uansett godt. Kan ventes forbedret, den er veldig spurtsterk, og med tempo feller den fort alt. Motivert, og tidlig. 7 Showmethevictory – Har blitt veldig tett startet nå, og vi blir alt annet enn overrasket om det snart kommer en reaksjon. Har uansett levert solide løp, og leverer den på sitt beste igjen duger den. 10 Fastmoney – Er ganske grunnkapabel, men skuffet stort etter pause sist. Rapportene på den er fine, og skulle den bare vise litt form er den ikke sjanseløs. Tas tidlig på med dyktige Joakim Rasmussen i «jolla».

Vår rangering : A : 3-12 B : 7-10 C : 2-1-8-6-5-9-4-11