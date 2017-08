Gnistrende V75-omgang med frekk banker fra Norge

Ultimate Photo og kusk Eirik Høitomt. Onsdag kjører Jomar Blekkan. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt strålende onsdag foran oss, og dette er en av de fineste onsdagene i året. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og på Bro Park blir det lunsjgalopp med start kl.12.20. Bjerke byr så på en fantastisk V76-omgang med start kl.19.00. Dagens høydepunkt skjer imidlertid på Solvalla, og her venter en GEDIGEN V75-omgang med en rekke toppløp! På Solvalla starter V75-1 kl.19.30.

Nesten superklaff i V75-spillet 13. august!

Nettavisens svenske samarbeidspartner, SNOKEN, leverte virkelig varene til V75-omgangen på Dannero denne søndagen. Med banker på Lollipop Girl (2-valg) + Nadal Broline (1-valg), samt at skrellene Tip Jar (7-valg)/Blås Undan (9-valg) var trygt på bongen, ble det spennende for bongene fra Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene satt nemlig igjen med fire hester i finalen, men greide dessverre ikke å fange opp supersjokket Importedfrmdetroit (10-valg). Dog ble det en meget fin "trøstepremie" da bongene betalte ut fantastisk fine Kr.19 256 til Kr.19 764,-

Det er rett og slett en forrykende V75-omgang vi har foran oss på Solvalla denne onsdagen. Her venter det enorm sport, stort spill, og denne V75-omgangen er nok en av de fineste man har i året. Vi klinker til med to bankere, og den ene er av det småfrekke slaget. 3 Ultimate Photo (V75-1) + 1 Waffle Cone (V75-3) står begge alene på våre bonger, og vi støtter oss altså til de enormt dyktige på Stall Hamre i jakten på V75-cashen.



Sjekk ut følgende:



V75-1 : 3 Ultimate Photo – Går vi ordentlig til på denne onsdagen, og for oss er dette dagens frekke banker. Debuterte for Frode Hamre sist, og den var strålende direkte. Gikk en bunnsolid siste 800m, og på klokken stod det 11 s 800m. Til denne starten blir det på med en yankervogn, og et helstengt hodelag (åpent sist). Følger bilen fra start, og normalt blir det gratis tet. Jomar Blekkan mot «gamlingene» er for oss et klart pluss, og det meste ser ordentlig bra ut på forhånd. Glem heller ikke at vi her snakker om fjorårets Derby treer. Svenskene spiller legenden Stig H i blinde, og vi må bare takke for at Ultimate Photo trolig kun blir et 2-valg.

V75-2 : 1 Kash Brodda – Har vært bra i to løp etter pause, og et endret treningsopplegg virker å ha slått positivt ut. Nå sist spurtet den sterkt, og vi hadde 10,7 s 800m på klokken. Har vært OK ut med volte tidligere, og fra tet har favoritten en bra mulighet. Er dog ikke helt å stole på, og garderinger er helt nødvendig. 14 Tro Lo Lo – Tar vi tidlig på som en mulig storskrell. Dette er en meget spurtsterk hoppe som ofte er veldig undervurdert. Nå sist var den tapper fra dødens, men det er ikke slike opplegg denne skal ha. Klaffer det bare litt på veien fra tillegget så er den ikke ueffen, og som nesten helt uspilt er den spennende.

V75-3 : 1 Waffle Cone – Er en ordentlig kanon, og på onsdag har den et rent gaveløp foran seg. De fleste av hestene i dette feltet er normalt ikke i nærheten av den beste bankeren i omgangen, og dette bør fakta Waffle Cone bade hjem fra tet. Holdt sikkert unna sist, og da viste den 10,4 s 800m. Er trolig litt bedre på sprint, og den har null problemer med å gå en lav 11-tid på en god bane denne onsdagen. Fra spor en bak bilen blir det normalt tet, og vi kan ikke spekulere mot denne favoritten. Dette er dagens beste banker. Velger man å gardere så er det i første rekke 9 Vanquish Kronos som er aktuell. Den har dog ikke vært helt på topp de siste gangene, og vi føler den derfor er mer trippel enn seiersaktuell.

V75-4 : 1 Anna Mix – Fikk det sporet den ikke skulle ha, og nå blir dette straks veldig sjansebetont. Løser det seg så tror vi den vinner, for formen er meget bra, og den var enormt tapper i nederlaget sist. Er best, men så var det altså dette med sporet da… 7 Shadow Gar – Var ute i steintøffe omgivelser sist, og den ble bakket fra start. Viser 07,8 s 800m, og den gjør fakta et sterkt løp i kulissene. Kan muligens komme seg foran nå, og da blir den ikke enkel å plukke ned. 10 Geisha Sund – Er helt håpløs, men forhåpentligvis roer den seg ned, og går feilfritt når den nå har bakspor? Har gjort noen svette opphentinger etter galopp, og feilfritt er den spennende. 4 Your Higness – Får masse spill på seg, men hvordan er egentlig formen? Hadde borrelia i forbindelse med OGP, og vi er veldig usikker på hvordan dette har slått ut. På sitt beste duger den, men nå er den kun en liten outsider for oss.

V75-5 : 1 Eurythmic Sisu – Var markant forbedret etter utstyrsendringer sist. Har tidligere gått med et åpent hodelag + en vanlig vogn. Nå var dette byttet ut med et helstengt hodelag + yankervogn, og hesten var altså enormt forbedret. Spurtet skikkelig bra når den fikk lukene inn på oppløpet, og den hentet lengder på en av årgangens beste, Executive Caviar. På klokken stod det 10,7 s 800m, og den var ikke tom på det. Er nødt til å få et fint løp nå, og blir den bare ikke fast så kan den skrelle. 5 Hotshot Luca – Ble det feil for i Finland sist, men den spurtet uansett sterkt tilslutt. Erik Adielsson opp nå er et klart pluss, og kommer den seg bare greit av gårde så duger den. 3 Hesiod – Fikk det sydd opp sist, og den avgjorde lett tilslutt. Petri Salmela har hestene i de tre innerste sporene her, og vi får ikke sjokk om han ønsker denne i tet. Er en selvskreven gardering. Vi tror mest på strekhestene i dette løpet, for her skal tilleggshestene virkelig levere noe litt utover det vanlige om de skal rekke frem.

V75-6 : 1 Workout Wonder – Kan storskrelle i Jubileumspokalen! Vi tror nemlig at dette er hesten som sitter i rygg leder på enten 2 Readly Express/5 Twister Bi, og kommer bare lukene til slutt da, ja, da skal de andre få kjørt seg. Er nemlig kolossalt vass på ren speed, og det er en av de speedigste hestene vi har sett. Ble sittende fast i det lengste i Hugo Åbergs sist, og på klokken stod det 08,0 s 800m med krefter igjen. Må tas på alvor fra denne utgangsposisjonen, og vi setter den helfrekt først! 2 Readly Express – Snakker man om PDA2018 med, og det er selvfølgelig snakk om en helt spesiell hest dette. Den rader opp, og den har vært god i årets to første løp. Skulle det bli tet så vinner den trolig om da ikke Workout Wonder finner lukene. Skal i a-gruppen, og med på alt av bonger. 5 Twister Bi – Har vært helt usannsynlig god, og den gjorde løp på Bjerke/Jarlsberg som vi omtrent ikke trodde skulle være mulig. Viste dog sist at den kun er av kjøtt og blod, og den ble stum i steget tilslutt etter å ha blitt for hissig i tet. Leverer den som i Norge, ja, da er den selvskreven på bongen. 10 Cruzado Dela Noche – Så helt enorm ut i banen etter en liten pause sist, og du verden for et mektig inntrykk den leverte da. Labbet av gårde i spiss, og på klokken stod det 09 s 1000m som ubrukt. Går en 10-tid her, og med tempo er den helaktuell. Disse fire er heldekk, og vi stenger igjen butikken på de.

V75-7 : 2 General Bianco – Fikk det sist, men ble feildirsponert, og det er ikke noe å si på at det kom syre tilslutt. Nå vil Peter Untersteiner kjøre den i rygger, og da er den helt enormt speedig. Imponerte noe kolossalt i de to første løpene for Peter Untersteiner, og med slike takter her, ja, da har den en meget fin sjanse. 10 Dice Man – Danset inn til en lav 12-tid nest sist, og det er snakk om en veldig grunnkapabel hest dette. Minuset på onsdag er eventuelt at den må gå med sko, og skulle det være tilfelle så er den ikke like het. 11 Urban Kronos – Har vært knallgod mot tøff motstand de to siste gangene, og den er i sitt livs form. Står ikke tilbake for disse, og med tre løp i kroppen etter pause burde formen være helt på topp. Se opp!

Litt om V4-omgangen på Solvalla:



V4-1 : 3 Quality QC – Hadde vi banket om den hadde vist samme superform som for noen mnd siden. Har dog ikke vært like vass, og den har også blitt matchet i overkant ofte. Settes uansett først i V4-innledningen da den har trukket det beste sporet av de som blir litt spilt her. Skulle den komme seg til tet, ja, da er den HET.

V4-2 : 4 Viscount – Et veldig fint 3-årsløp venter, og her er det mye talent med bak bilen. Vi prøver oss med en fra dypet, og hesten vi plasserer først leverte en rapp avslutning sist. Kom til mål med krefter igjen, og den virker å være ordentlig pågang. Står i et bra spor bak bilen, og den kan skrelle med klaff!

V4-3 : 5 Tom Tom Del Sauro – Har møtt bedre hester enn dette, og vi heiser den til topps i et ellers veldig jevnt løp. Blir selvfølgelig spennende å følge i varmingen, men er den 80% etter pause så duger den godt. Kusken er dessuten i en egen klasse i dette feltet, og det meste ser bra ut på forhånd. Vår ide!

V4-4 : 5 Thai Goodwill – Hadde Magnus Teien Gundersen tro på i NM for hopper sist, og vi likte det vi fikk se. Hadde all utur i verden, og den satt fast i kulissene med krefter igjen. Hadde fort vært toer med litt flyt, og det løpet ble vunnet av I Love Paris (starter i EM for hopper senere på dagen). Her møter Thai Goodwill dønn riktig motstand, og den skal virkelig passes. Dette er lunsjens beste objekt.