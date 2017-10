Gnistrende V75-omgang med semifinaler til Breeders

Diamanten, og Robert Bergh. Søndag kommer de ut i V75-1. Foto: Susanne Ohme.

Vi har en HØYINTERESSANT søndag foran oss, og dette er en dag vi virkelig gleder oss til. Mye av fokuset er naturligvis rettet mot Solvalla hvor det skal kjøres semifinaler til Breeders' Crown. Dog skjer høydepunktet kun 25min fra meg, og da snakker vi om V65-JACKPOT på Sørlandet. Her venter det altså en gedigen internasjonal JACKPOTOMGANG, og det ligger hele 637 763 ekstra i sekserpotten. V65-omgangen på Sørlandet begynner kl.18.15. Her skal det imidlertid dreie seg om løpene på Solvalla, og her er det bare å benke seg foran skjermen. Noe bedre V75-omgang enn dette er det nemlig vrient å tenke seg, og vi skal få oppleve sveriges beste unghester kjempe mot hverandre. Vi klinker faktisk til med to V75-bankere, og på våre bonger står 4 Diamanten + 2 Cyber Lane alene.

Vi anbefaler deg varmt å ta rygg på følgende:

V75-1 : 4 Diamanten – Har utviklet seg enormt i 2017, og den har kammet med seg knappe fire millioner. Nå sist i Grosser Preis von Deutschland vant den sikkert fra tet. Har vunnet 8 av 12 løp i år, og det meste taler for at han tar seg av V75-1. Tidlig tet, og slutt? VI ÅPNER MED EN SOLID BANKER! Velger man å gardere så finnes det kapable motbud. 2 Gareth Boko, 5 Dartagnan Sisu, samt 11 Makethemark er de som da skal med.

V75-2 : 1 Mulligan – Har bare blitt finere og finere gjennom 2017, og dette er en hest som Thomas Uhrberg har gjort en meget bra jobb med. Fløy inn til seier sist, og på en klinete bane viste klokken 10,8 s 1000m. Er lynrask fra start, den står helt perfekt til, og det må være en bra sjanse for tet og slutt! 12 Come And Dream – Kan være sjokket for de som spekulerer. Blir det tempo her, ja, da er fakta denne spennende. Den har radet opp med flotte løp på slutten, den står ikke tilbake for noen i dette feltet, og den er tidlig på vår bong.

V75-3 : 4 Rajesh Face – Er kanskje den mest kapable i årgangen, og den har egentlig fått dårlig betalt for den enorme kapasiteten. Var ikke til sin fordel sist, men i Derby nest sist var den strålende opplagt i et løp hvor det ikke klaffet. Stall Kolgjini gjorde rent bord i V75’en lørdag, og her kan det bli en ny seier for Adrian. Rapportene på hesten er strålende, og vi iler til med tipsnikken. 3 Deimos Racing – Hang veldig tøm i et forsøk til Derby nest sist, og det gjorde at den ikke greide å kvale. Etter pause sist var den et lekkert skue, og den vant sprettlett fra tet. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og den er naturligvis selvskreven på bongen.

V75-4 : 12 Al’s Espresious – Er kapabel, og den er ikke uten sjanser i et av dagens svakeste forsøk. Kom ut etter pause sist, den ble aldri kjørt med, men klokken viste uansett 11,3 s 800m. Burde ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen, den er kraftig kuskeplusset med Takter, og med tempo kan den spurte hjem løpet til brakodds i lukene! 4 Lucifer Lane – Blir hardt betrodd, og det er snakk om en bra hest. Dro jevnt unna i spiss sist, og det endte med en enkel seier. Om den ikke blir for hissig kan det være duket for dacapo her.

V75-5 : 2 Virunga – Er MILEVIS bedre enn raden, den er på vei opp, og den må være spennende som altfor lite spilt her. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast med rubbet igjen. Står i et ypperlig spor nå, den er sikret et bra opplegg, og den står ikke tilbake for disse selv om den har mye mindre penger på konto enn feks den favorittene. SE OPP! 3 Violet Bi – Blir fort favoritten her, men man skal være klar over at det er en litt sånn annenhver gang hest. Var imidlertid knallfin til en enkel seier sist, og den er veldig bra på sitt beste. Skal med på alt.

V75-6 : 2 Cyber Lane – Må ha en skalle av stål, og det er en traver med riktig innstilling dette. Var tvers av i Derby nest sist, den var dunderslått i siste sving, men kom tilbake, og kontret hjem seieren. Slik skal nesten ikke være mulig, og det viser bare hvilken skalle denne hesten har. Etter pause sist var den en helt annen, og vi har vel ikke sett den fungere så fint på veldig lenge. Spurtet som en vind ute i banen, og plukket altså ned knallgode Love Matters oppunder mål. På klokken stod det 08 s 800m med krefter igjen… Her blir det normalt tet, og da taper den neppe dette om den bare henger sammen i aksjonen. BANKER! Kapable 5 Global Trustworthy står ikke tilbake for vår banker på kapasitet, og det er den vi frykter mest om den først skulle ha dagen. Vi er dog noe usikker på formen, og vi tviler på om den blir bøttet med i forsøket.

V75-7 : 12 Selmer I.H. – Har et latterlig lavt grunnlag på konto målt opp mot den kapasiteten den besitter. Vant et dårlig løp sist, og det var som et straffespark uten keeper. Er imidlertid FRYKTELIG bra, og på søndag skal den virkelig “makses”. Fra å ha gått med relativt tunge sko, så blir det nå skorykk på alle fire. Det kan bli helt dynamitt, og man må være på vakt. SETTES FREKT FØRST! 9 Husse Boko – Var strålende opplagt i finalen av Svenskt Travkriterium sist, og den fikk en fantastisk fin tredjeplass bak to knallgode hester. Møter ingen Villiam her, sporet er spennende, og den dukker normalt opp på fotoet. SKAL MED PÅ ALT!

