Gnistrende V75-omgang på Jarlsberg

Special Envoy og Eirik Høitomt blir klare favoritter i V75-4 på Jarlsberg lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende V75-omgang venter på Jarlsberg lørdag og her lukter det gode penger lang vei. Det er jevnt over veldig fine spilleløp og tildels mange vinnerkandidater i de fleste løpene. Bankerkandidatene står aldeles ikke i kø og da er det sjelden feil å sette sin lit til landets klart mestvinnende kusk de senere årene.

Sitter ikke fast nå

Det handler om Eirik Høitomt og det handler om Frode Hamre-trente 4 Special Envoy i V75-4. Sammen vant de V75-4 på Bjerke 17/12 og gjorde da et meget imponerende seiersløp. Vallaken satt tidlig i tet og kom alene til mål på råsterke 12.9/2140 meter. Special Envoy ble også hardt betrodd i sitt neste løp på Bjerke 30/12. Men en fornuftig Eirik Høitomt vurderte det dithen at dødens mot gode hester ikke er den aller beste melodioen og søkte seg ned i lederryggen på Remee La Marc. Der ble Special Envoy sittende bom fast. Lørdag er det ingen Remee La Marc med og veien til tet ligger åpen for Hamre-traveren. Er 4 Special Envoy i nærheten av det nivået han viste nest sist, bør det da være en strålende vinnersjanse. 4 Special Envoy blir min V75-banker lørdag og jeg bankerspiller også hesten i V4-spillet.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 5-10-12-6 C: 2-1-7-11-3-9-8

Normalt overlegen disse

Etter litt fem og tilbake og masse løpsarkiv-sjekk, har jeg konkludert med at 10 Orlando Knick må ha en meget bra vinnersjanse i V75-2. Jeg var litt inne på at 7 Norwegian Pine kanskje kunne være et motbud, men det spørs om Engebretsen-traveren har den tøffheten som skal til. Ga seg for enkelt mot Jet Z. fra tet på Bjerke 17/12 og Orlando Knick er en klart bedre hest enn Jet Z. Heller ikke 1 Monique Royal har vist seg som en tøffing og 9 Photo Frecel har vært forkjølet siden siste starten.

Når det gjelder 10 Orlando Knick så gjorde hesten to strålende seiersløp, før han "nullet" i den siste starten. Men det var ikke hestens feil, kusk Malmin valgte å satse innvendig rundt den siste svingen fra de bakre regioner og det ble helt feil. Orlando Knick kom fulltanket i mål og så meget spenstig og fin ut. Nå er det kanskje litt urovekkende at hestens fra stall Anderssen underpresterer for tiden, men tøffingen 10 Orlando Knick har ikke gjort mye galt hittil. 10 Orlando Knick blir min andre V75-banker lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-2/V5-4: A: 10 B: 7-1-9 C: 4-2-12-8-5-11-3



Fordel Hop

I V75-3 tar jeg sjansen på å stå på to hester, selv om det veldig bra klasse på løpet. Min klare favoritt blir 13 Arnspik. Hesten gjorde et mektig løp sist på Bjerke. Det ble realt hardkjør underveis og Arnspik var med "på alt". Holdt fantastisk tappert til fjerde og møter billigere motstand nå. Fine forutsetninger fra 20 meter tillegg her og voltespesialist Vidar Hop kan faktisk sitte tidlig i tet fra sitt tillegg.

Det er slik jeg ser det helt klart ultrakapable 15 Villas Cato imot. Eks-trønderen har utviklet seg enormt i regi Anders Lundstrøm Wolden og gjorde et nytt praktløp sist, etter grovt terrengtap på startsiden. Står dog i bakspor på tillegg nå og kan komme endel på etterskudd kontra 13 Arnspik fra start her. Men holder han seg på beina, har han fryktelig tunge sisterunder å by på.

Rank V75-3/V5-5: A: 13 B: 15 C: 9-6-10-1-4-5-8-12-2-11-7-14-3

Hamre-duo gjør opp i V75-6?

Frode Hamre er som vanlig godt forspent med vinnersjanser i varmblodsløpene, så også i V75-6/V4-3/DD-1.

Jeg aner at 9 Gematria kan få sin revansje på 3 Alwaysinblackpedia i dette løpet, men hadde Magnus Teien Gundersen kusket Alwaysinblackpedia slik han gjorde sist, hadde jeg kanskje snudd på rangeringen. Nå er det Adrian Solberg Akselsen som skal kuske Alwaysinblackpedia og uten forkleinelse for ham, er det gjerne slik at Magnus som kusk er litt hvassere, både i forhold til taktikk og marginer.

9 Gematria fikk aldri tak på Alwaysinblackpedia på Bjerke sist, men magefølelsen sier at Gematria er tilbake som en vinner nå og hun blir min DD-banker.



Jeg tar dog selvfølgelig med 3 Alwaysinblackpedia i V75-spillet, hun kan helt sikkert nå teten igjen og da kan hun også vinne igjen. Jeg står på disse to og tror det skal være et bra lås i V75-6.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 9 B: 3 C: 1-10-5-2-12-6-7-4-8-11

V75-1 - Kaldblodshester. 1600 meter voltestart.

Et herlig sprintløp innleder lørdagens V75-omgang og 7 Wik Emil blir den klare favoritten. Det er en hest jeg har veldig sansen for, men nå er det voltestart og det er sprint. Det skal ikke bli mye galt for Flåten-traveren her, før han er ute av seierskampen. Han blir min favoritt, men jeg føler det er påkrevet med garderinger.

9 Alm Kiwi blir min første gardering. Her er det knallform og sprint er som kjent ikke noe minus. Får Rundhaugen-traveren en bra start fra 20 meter tillegg, kan han vinne dette. Likeledes synes jeg 11 Kolnes Tom er spennende. Raden er skrøpelig på Skofsrud-traveren, men startsporet er perfekt, treningsrapportene er gode og sprint er yndlingsdistansen. Det er den også for 1 Willblesen som står svært så innbydende til på strek. Er ikke en utpreget vinnerhest, men på en maksdag kan det gå.

3 Mjølner Fokus har neppe fordel av sprint, men stall Mjølnerød er på gang igjen nå og hesten er i form. Småvariable 5 Stumne Scott har vinnerskalle og selv om formen er litt uviss etter en liten pause, har han slått slike hester før. De seks hestene blir mine utvalgte i en flott V75-innledning.

Rank V75-1/V5-3: A: 7 B: 9-11-1-3-5 C: 8-15-2-4-12-13-5-14-10

V75-5/V4-2 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Omgangens store spillenøtt der jeg drar til med heldekk på de to største V75-forslagene og på samtlige V4-forslaget.

Min klare favoritt blir 9 Venezia og Herman Tvedt. Hun var litt opp og ned i prestasjonene i fjor, men på sitt beste er hun veldig bra. Kanskje er det grunn til å stille et lite spørsmålstegn ved stridsmoralen, men lørdag er det klart passende motstand og hun må ha en bra sjanse her.

1 Astoria Brick er normalt ikke en hest som har fordel av 2100 meter, men kusk Vidar Hop er uvanlig optimistisk på forhånd. Det må jeg nesten ta på alvor og hun var god sist i seiersløpet. 4 Anica Fine har sett smellfin ut i to strake seiersløp. Det er skjerpet motstand lørdag, men hun er kvikk i vei og har vunnet veldig lett i seiersløpene. 6 Invicta blir hardt betrodd, men hun har svak sist og startsporet er sjanseartet.

12 Lucille Bourbon er helt klart blant de bedre på kapasitet her, men tolvtespor er ikke lett. Det er heller ikke åttendesporet for 8 Madelen L.T.C., men i likhet med Lucille Bourbon er hun blant de beste på kapasitet. De seks hestene får plass på det nest minste V75-forslaget, mens de øvrige seks startende får plass på de større V75-forslagene.

Rangering V7-5/V4-2: A: 9 B: 1-4-6-12-8 C: 11-5-10-3-2-7

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshopper. 2100 meter voltestart.

Femten kaldblodshopper i et strålende løp avslutter lørdagens V75-omgang og på det største V75-forslaget betaler jeg faktisk for 13 av dem.

Ungheststjernene 14 Brenne Rødi og 12 Tante Ragnhild har ganske fine løp proposisjonsmessig da de normalt hadde stått 20 meter lenger bak, men de blir kun hhv tredje- og fjerdevalg for meg.

Jeg setter nytente 11 Gunda først. I likhet med Brenne Rødi og Tante Ragnhild står også Gunda på 40 meter tillegg, men avslutningen hennes sist var strålende og formen er på topp. Nå er ikke Gunda den som nødvendigvis gjentat et slikt løp, men hun blir uansett mitt førstevalg.

7 Bleke Huldra tok luven av mange V75-spillere når hun ganske så overraskende vant V75-løp på Bjerke 17/12. Var veldig mye bedre i det løpet enn i starten på Bjerke tredje sist og Brækken mener formen er konservert.

1 Trø Hera står på strek og selv om noen av tilleggshestene kanskje blir for gode, skal man aldri undervurdere strekhester i form i slike tilleggsløp. 8 Silke Chasmina var tilbake som en vinner igjen sist på Bjerke etter noen løp under pari. Bjerring-hoppa tåler å bli brukt underveis og gå normalt gode sisterunder. Disse seks hestene får plass på de tre minste V75-forslagene, mens ytterligere sju hester får plass på det aller største V75-forslaget.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 11 B: 7-14-12-1-8 C: 5-15-9-4-2-3-6-13-10