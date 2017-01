Gnistrende V75-omgang på Klosterskogen

Don Vince og kusk Thor Borg. Lørdag kommer de ut i V75-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Klosterskogen byr på årets første V75-omgang, og dette er en bane som vi gjorde det MEGET STERKT på gjennom 2016. Vi tok blant annet hele kassen på den banen 3. mars, og da spilte forslagene til undertegnede inn hele Kr.544 973,-. V75-omgangen som venter fra samme bane lørdag er av den krevende sorten. Her ligger det meste til rette for riktig så store kroner! Vi fant vår banker i V75-4, og her tror vi MYE på 2 Don Vince. Ellers vrimler det av interessante objekter denne lørdagen, og her er det bare å ta rygg mot lukene. Alt om V75-omgangen finner du lengre ned i artikkelen.



Her er dagens tekst til V75-omgangen på Klosterskogen:

V75-1 : 2 Myhreng Jerker – Kan få sitt definitive gjennombrudd i eliten i år, og det er en traver vi gleder oss å følge i 2017. Var litt tung i kroppen etter pause sist, men den fungerte fint, og den vant utrolig enkelt via 25,4 s 800m. Den blåseren i kroppen har nok kun gjort godt, den er sikret et fint opplegg fra et bra spor, og den må være spillbar. Glem ikke at Myhreng Jerker knakk ned en såpass god hest som Ingbest fra dødens 06.08.2016. 7 Alsaker Piril – Salen tar bølgen, og går all in på hjemmehesten. Alsaker Piril har vært knallgod på slutten, og de to siste gangene har den vært bedre enn noen gang. Dog skal man være klar over at denne hjemmehesten ikke har vunnet på Klosterskogen de FEMTEN siste gangene han har vært på den banen, og det at den også ble helt tømt både sist + nest sist trenger ikke å være positivt. Skal selvfølgelig i a-gruppen, men det er ikke snakk om noen banker for oss. 8 Bokli Vind – Er ikke i toppform, men den er i en OK form. Kommer ut etter en liten pause, og det er liten tvil om at Geir Flåten har siktet på denne oppgaven. På sitt beste duger den alle dager i uken, og med den minste flyt her, ja, da er den på foto. En naturlig garderingshest. 3 Finnskog Sjefen – «Spyr» egentlig når distansen begynner med et totall, men du verden hvor bra den var sist. Reiste i galopp fra start, måtte gjøre en del jobb selv, men fullførte uansett meget positivt. Tapte da kun for Teddy Gutten Støen, og Gylden Balder… Fyker nok til tet, og den kan være litt småspennende via siste indre. Dog pleier den ikke å «vinne i hel seg» over denne distansen. 9 Rinde Kvikken – Har våknet til live i en alder av 15-år! Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende fast i ryggen til Alsaker Piril over mål. 20m tøffere ute nå, men er trippelaktuell på flott form!

Vår rangering : A : 2-7 B : 8 C : 3-9-6-4-1-5

V75-2 : 2 Bale MB – Et enten eller løp. Enten kommer en av to favoritter, eller så kan det smelle ordentlig. Bale MB er trolig best på ren kapasitet, den er klart bedre enn raden, og den har trukket et nydelig spor. Er OK fra start, den har blitt matchet mot bedre hester enn dette, og vi iler til med tipsnikken. Kan være en banker om den skulle varme veldig fint. 7 ST Michel Decoy – Var et stort løfte, men fikk stadig problemer med halsen, og et inngrep var helt nødvendig. Har nå gjort tre løp etter inngrepet, og det har blitt tre seire. Er brennkvikk fra start, og skulle den komme seg foran, ja, da er dette hesten å slå. Det soleklare motbudet. Bak disse vrimler det av mulige bongrensere. 6 Yankee Frecel - Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var fin i kulissene etter hinder på veien sist. Møtte da betydelig bedre hester enn dette. Er best med pisk i Sverige, men med toppform er den ikke ueffen i Norge heller. OBS! 11 Support Kindness – Har sett fantastisk fin ut i yankervogn de siste gangene, og dette er løpets store formbombe! Den bare skyllet rundt feltet nest sist, og da la den inn 10,9 s 500m/12,7 s 800m med krefter igjen. Nå sist fikk den aldri sjansen før det var for sent, og den gikk pigg i mål med. Trenger et høyt oppdrevet tempo om den skal rekke frem, men på ren form er den altså aktuell. 1 Beak’s Mr. Toby – Dalen, spor en, og en helt OK hest. Kan muligens være den hesten som får sjansen via siste indre, og vi vil ikke ryke på Dalen fra en slik utgangsposisjon. Må med på gardering. 5 Jules – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har det med å storskrelle fra tid til annen på Klosterskogen. Gjorde det 26.05.2016, og da betalte den ut 69x flesket. Gjorde også det 12.11.2015, og nå betalte den ut 35x flesket. Formen på hesten er stigende, og med flyt kan den skrelle igjen.

Vår rangering : A : 2-7 B : 6-11-1 C : 5-8-12-10-3-9-4

V75-3 : 8 Kringelandtraven – Har VELDIG mye inne i forhold til et spinkelt grunnlag, og med «MESTER» Høitomt opp skal den stå først på ranken. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og nå sist vant den sprettlett. Hentet da 20m på 5 Frivoll Borken. Tåler å bli brukt underveis i løpene, skal normalt bare bli bedre og bedre, og vi tror en hel del på denne frekkisen! 7 Bråtnesfaks – Har vært en «uslipt diamant», men nå begynner det å komme seg. Var lekker i sitt siste seiersløp, og da bare jogget den rundt feltet i stor fart. På klokken stod det 26,4 s 800m, og da kjørte egentlig ikke GV Gundersen noe sånn veldig. Takler den baneprofilen er den helt klart aktuell igjen. 5 Frivoll Borken – Har gått i tet to ganger på rappen etter pause, og den har gjort fine løp. På lørdag vil vi se den i rygg leder, og at den kommer på speed tilslutt. Mammaen her er Kleppe Bausa, og den var meget kjapp ut bak bilen. Har Frivoll Borken de egenskapene i kroppen så blir det tet, og deretter rygg leder? OBS! 3 Rolf Martin – Fikk en umulig førsterunde på Bjerke sist, havnet så utvendig leder, før kusken valgte rygg leder mot oppløpet. Der ble den fast, og den så ikke helt tom ut. Tom Erik Solberg opp = da blir nok salen spillesugen, men den blir uansett ikke noe mer enn et fjerdevalg for oss.

Vår rangering : A : 8 B : 7-5-3 C : 11-4-6-10-9-2-1-12

V75-4 : 2 Don Vince – Er den bankeren vi føler mest for i omgangen, og den står dermed alene på våre bonger. Den stod iskaldt til på Bjerke etter pause sist, men inntrykket var uansett rålekkert, og den gikk pigg i mål etter sene luker. Dette er en traver vi liker skarpt, og den kan ikke få en finere oppgave enn dette. Her håper vi at Thor Borg er PÅ HUGGET direkte, for da burde det bli tidlig tet. Er han ikke med på hugget, ja, da blir det ikke tet. Beste hesten, beste sporet, på vei mot storformen = vi må bare prøve oss. ALL IN! 5 Dahir Tariel – Bak bankeren er det VIDÅPENT! Hesten som vi ranker nærmest var helt strålende etter galopp sist, og den kom meget sterkt tilbake etter uhellet. Er bra på sitt beste, er over middels fra start, og vi ranker den som toer. 4 Puce Tanic E. – Blir nok mye spilt på disse 13-tidene litt lengre opp i raden, men fakta er at hesten ikke er der nå. Gikk dog fint i kulissene sist, og løser det seg med et fint opplegg underveis så er den trippelaktuell. Kan også vinne om vår banker er under pari. 3 Madagaskar – Løfter vi litt opp på ranken, men det er ikke fordi vi tror den vinner løpet. Nei, vi tror den kan være to/tre fra ryggen til Don Vince. Er nemlig veldig kjapp i vei, men et ryggløp må være det beste mot en såpass tøff motstand som dette. 1 Knight Classic – Har ikke løst spesielt bra ut bak bilen de siste gangene den har hatt et åpent spor, og vi er usikker på hvor den havner. Var uansett positiv etter pause sist, og det er en garderingshest. 9 The Voice – Trodde vi skulle bli veldig bra, men det har den altså ikke blitt. Er ikke så verst på sitt beste, og fra et spennende smygspor er dette også en aktuell gardering. 6 Lins Tanic – Har klare begrensninger, men det er snakk om en traver med flott form. Skulle det løse seg maksimalt så trenger den ikke å være borte. Er dog mer trippel enn seiersaktuell.

Vår rangering : A : 2 B : 5-4-3-1-9-6 C : 7-11-10-8-12

V75-5 : 1 Sundby Søss – Hadde sine problemer i fjor, og den presterte derfor ikke som vi hadde håpet. Dette er nemlig en ganske bra hoppe, den har fin fart i kroppen sin, og på lørdag har den en veldig spennende oppgave foran seg. Kan fort være den hesten som smyger med i rygg leder, og den kan avgjøre dette via siste indre. Rapportene på den etter pausen er veldig fine, og vi roper et varsko! 3 Homme Hera – Likte vi sist, og avslutningen som den viste etter pause var meget god. På klokken stod det 25,6 s 500m, og den hadde MYE igjen over mål. Hadde uansett godt av den blåseren i kroppen, og den kan fakta være enda bedre på lørdag. Må tas på alvor! 6 Bore Stjerna – Hadde vi litt feeling for i Bergen sist, og hesten var meget bra. Har egentlig et for lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og blir den bare mer stabil så skal den duge godt i grunnlaget sitt fremover. Magnus Teien Gundersen opp er spennende, sporet er bra, og Bore Stjerna er løpets klare outsider. 9 Trø Hera – Er motstandsmessig helt riktig ute nå. Den var dessuten solid i nederlaget sist, og formen er der nå. Blir skummel med den minste klaff på veien. OBS! 4 Brenne Blissi – Stod helt feil inne i løpet sist, og den fikk kun maks da. Nå er den mer riktig ute igjen, og tilbake på sitt beste duger den. 5 Hovhaaga – Er en av flere hester i feltet med litt «smygform» i kroppen sin, og den har vært positiv de siste to gangene. Kan overraske, og vi ranker den som et sjettevalg.

Vår rangering : A : 1-3 B : 6-9-4-5 C : 15-14-11-10-2-12-13-8-7

V75-6 : 1 Aros Line – Er den klart beste hesten i feltet, og den har hevdet seg mot betydelig tøffere hester enn dette i Danmark. Var enorm i nederlaget sist, mens den var klin overlegen til seier nest sist. Jogget da 15,4/2040ma med alt igjen, og den varmet også opp i en strålende stil før det løpet. Løste lynraskt ut bak bilen tredje sist, og den kan åpne meget fort. Sporet burde derfor passe, og vi iler til med tipsnikken. 4 Frascati BR – Har løftet seg i regi Stall Hamre, og den har vært meget god på slutten. Satt fast med krefter igjen nest sist, mens den viser en strålende innstilling til en sikker seier sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da er nok løpet over. Vi tror på tet for enten 1 Aros Line eller 4 Frascati BR, og fra den posisjonen vinner en av disse to. DOBBELTBANKER! 6 Among Hastrup – Har vært meget god i ny regi, men var altså ikke helt på topp sist. Sporet denne lørdagen er sjansebetont, og det kan bli feil om Herman ladder til. Har dog en veldig bra teknikk, baneprofilen passer den perfekt, og det er denne vi frykter mest mot vår dobbeltbanker. 8 Expo BR – Er ingen stjerne, men det er en nyttig traver. Gikk en fin sisterunde sist, og formen er uforandret bra. 2 Larry SE – Er fort den hesten som får rygg leder på en av de vi tror vinner løpet, og fra en slik posisjon er den trippelaktuell. Kan også skrelle om favorittene skulle være under pari. 11 Walentino – Er på vei opp igjen etter en liten down, og den duger på sitt beste. Dog gjør sporet det slik at den er mer trippel enn seiersaktuell.

Vår rangering : A : 1-4 B : 6-8 C : 2-11-3-7-9-10-5-12

V75-7 : 15 Emir La Brousse – Har gjort det meget skarpt i regi Sigbjørn Kolnes, og det er en traver litt utenom det vanlige. Rundet til en enkel seier sist, og den er vant å bli brukt mye underveis i løpene. Nå er dog ikke Klosterskogen den enkleste banen å runde på, og det er hovedgrunnen til at vi ikke banker fra slike betingelser. Det skal nemlig ikke bli mye feil på veien før den kan bli langt frem… 5 Bleeding Heart – Var uheldig sist, og fikk et massivt press på seg underveis. Var meget tapper, men greide altså ikke å svare opp helt hjem. Blir gradvis bedre, kan muligens bli sluppet til tet nå, og den er en selvskreven garderingshest. 1 Day US – Var god etter pause sist, og den har nok gått ytterligere frem med det løpet i kroppen. Glem ikke at den gikk en 15-tid over stayerdistanse fjerde sist, og da ble den også brukt litt underveis. Stod da likt med blant andre Greyhound D’Estino. Er ingen volteekspert, men fra dette sporet burde den komme seg greit av gårde. Er ikke ueffen! 3 Elliot BR – Kan vinne dette på en god dag. Den er bra ut, og det kan bli tet/rygg leder. Jogget en 16-tid på en sprettlett måte over 2160mv tredje sist, og den kan nok litt under 17 på denne distansen. Trenger ikke å være helt borte med et fint opplegg da. 13 Nolessthanperfect – Dro opp angrepet sist, og den fullførte meget bra. Skulle den få mer hjelp på veien nå, ja, da kan det igjen være duket for seier. 14 Gary Hoist – Er MYE forbedret i ny regi. Den gikk en sterk sisterunde sist, og den er nok best med ryggløp på sine litt eldre dager. Kan være en storskrell i omgangen, og går man litt bredt ut her, ja, da kan dette være en artig hest å ha på bongen.

Vår rangering : A : 15 B : 5-1-3-13-14 C : 9-11-10-2-6-7-4-8-12

OBS! V5-tipsene våre til Klosterskogen kommer i denne artikkelen kl.18.00 fredag.