Gulljackpot i en av tidenenes beste V75-omganger i Bergen

Olav Mikkelborg og Dancelli. Lørdag kjører Jørn Morten Kvikstad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Färjestad: Fredagslunsj med Goop

V65 Biri: Herlig fredagskveld med Tekno

V64 Umåker: Spenstige V64-objekter fikser opptur i Sverige

Oddstips 1: West Ham er best på hjemmebane

Oddstips 2: Saint-Etienne med super statistikk

Det er rett og slett en praktfull V75-omgang som Bergen Travpark byr på denne lørdagen, og vi kan fakta ikke huske noen spesielt bedre omgang enn dette mellom de syv fjell. Her venter det en helt fantastisk sport, det er jevne løp med solid kvalitet, og dermed også en meget utfordrende V75-omgang. GULLJACKPOT sier vi aldri nei takk til, og på lørdag ligger det altså ca fire millioner ekstra i sjuerpotten.

Vi kjenner Bergen som vår egen bukselomme, og har hatt flere herlige oppturer på den banen, også i 2017. Tidligere i år spilte vi inn ENORME Kr.154 431 i V5-spillet på den banen, og innsatsen var ikke på mer enn Kr.960,-. Lørdag jakter vi ny opptur! Du tar vel rygg?

Alt om dagens V75-omgang finner du lengre ned i artikkelen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er dagens V75-tekst:



V75-1 : 2 Zelov – Hadde vi kunne stolt fullt ut på Zelov, ja, da hadde vi gått ALL IN på den. Var rett og slett knallgod i nederlaget sist, og den er en av de med best form i løpet. Har tidligere vist at den er lynrask ut bak bilen, og fra tet taper den neppe. Må bare prøves mot den store favoritten. 5 Goldstile – Er en av de 3-åringene som har utviklet seg mest på tampen av sesongen, og den leverte et nytt sterkt løp sist. Nå har den kort reisevei til Bergen, det er fine rapporter på den, og med flyt kan den felle alt. 6 Black Talisman – Er selvfølgelig en knakende god hest, men vi synes den har virket sliten på slutten. Fikk maks i Sverige sist (trøtt i mål), og maks nest sist i kriteriet (trøtt i mål). Skulle den komme foran, få dempe, ja, da kan den vinne, men for oss er dette uansett kun en liten outsider. 4 Ghazi B.R. – Er kanskje den hesten i feltet med best kapasitet, men hvordan står det til med formen? Fungerte elendig i Sverige sist, og selv om den er nybehandlet er vi skeptisk. Kan vinne, men da må den være tilbake på sitt beste. 7 Robin G.T. – Det er ikke mange hester som Wolden har skuffet med i 2017, men vi tipper på at han ikke er fornøyd med uttellingen til dette talentet. Er meget grunnkapabel, den er forbedret i jobb, og dette kan vise seg å være løpets skrell. Skal med om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 2 B : 5-6-4-7 C : 1-3

V75-2 : 2 Todin – Er enormt bra, men får likevel lite spill på seg. Det tar vi i mot med takk. Ingen skal bli overrasket om denne går en 28-tid fra tidlig tet på lørdag, og hvem skal egentlig kunne slå den da? Rapportene på den etter pause er veldig gode, og Odd Storetvedt har satt den opp til dette løpet. Vi tror MYE på hjemmeseier, og det kan opplagt dreie seg om en frekk banker. 7 Rofstad Odin – Er en flott rød 4-åring som var god etter pause sist. Travet da på 27-tallet på denne distansen, og den er naturligvis aktuell om det bare løser seg litt på veien. Vi er dog skeptisk om den greier å knekke ned en hest som Todin fra dødens… 14 Battimo – Hadde vi tro på sist, og den gjør et klart bra løp fra dødens. Gikk faktisk 25,7 s 300m, og noe veldig mye mer enn det kan man ikke kreve fra dødens. Har hatt godt av disse løpene i kroppen, og den trenger ikke å være borte med flyt. Outsideren. 4 Førlands Odin – Er kommet inn på stallen til Ove Wassberg, og den har trent MYE forbedret. Har dog ikke vært i nærheten av å gå feilfritt de siste gangene, og vi er spent på om Ove greier å få denne til på samme måte han lyktes med Lille Jerkeld. Førlands Odin er aktuell for gardering, men vi blir fakta noe overrasket om Ove har greid å «trylle» på så kort tid.

Vår rangering : A : 2 B : 7-14 C : 4-11-3-8-9-13-12-6-10-1-5

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 4 Hez So Perfect – Bronsedivisjonsløpet er blitt enormt flott, og her kan absolutt alle vinne på en maks dag. Hesten vi retter søkelyset mot er talentfull, den har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og storformen er der nå. Feilet fra seg en plass blant de to beste på oppløpet sist, og tidsmessig hadde den landet på rundt 13,3/2100ma. Da prøvde man en balanseendring som ikke slo helt heldig ut, men det blir justert til denne starten. Følger bilen fra start, og skulle den komme seg foran, ja, da skal de andre få kjørt seg! OBS! 9 Orlando Knick – Ble skakk sist, brøt litt ned på oppløpet, og var uheldig å sparket oppi hjulet foran. Var enormt godt på Färjestad gangen før, og vi tror ikke det er noen feil på formen. Står i en nydelig rygg fra start nå, den kan få dette sydd opp, og den MÅ med i a-gruppen. 1 Allaway G.T. – Har gjort flotte løp for Anders Wolden, og den skal bli spennende å følge i hendene på Fladen. Er over middels fra start, og vi tror ikke den får noe dårligere enn rygg leder om den da skulle bli overflydd. Kan dermed få det fine løpet, og på ren kapasitet står den ikke tilbake for noen. Blir skummel om den ikke blir fast. 3 C.C. Nosto – Fikk en tøff åpning sist (11,0 f 500), og det ble litt syre tilslutt. Får uansett ikke mer enn godkjent for den innsatsen. Nå er det ut på langreise med overnatting, den kan risikere å måtte gjøre jobben selv i dødens, og da trenger ikke dette å bli enkelt. Er en gardering, men heller ikke noe mer… 11 Lins Tanic – Er nesten sensasjonelt mye forbedret etter den kom inn på stallen til Kvasnes, og sist var den helt enorm til seier. Bare forsvant i fra, og den imponerte noe kolossalt. Har ingen problemer med å gå bakfra, og med tempo blir den skummel for noen og enhver. Skal med om løpet garderes. 7 Xante – Er tøffere ute nå, men man skal være klar over at den utvikler seg hele tiden, og sist var den fakta brenngod til seier fra dødens (09,9 s 300m). Skulle den havne riktig på det, ja, da trenger den ikke å være borte…

Vår rangering : A : 4-9 B : 1-3-11-7 C : 12-10-6-8-5

V75-4 : 3 Viking Va Bene – Trakk seg fra tet etter et lengre avbrekk nest sist, mens den nå sist feilet i angrep. Gikk da glipp av en 10-tid, og med til historien hører det også at den mistet en sko… Er nybehandlet før denne oppgaven, den står i et fint spor, og det burde være en bra sjanse for seier. Dog risikerer den svar av blant annet B.B.S. Sugarlight, og det er grunnen til at vi ikke går ALL IN. 1 Pingus Vang – Blir nok det skreket veldig på denne lørdagen, og det trenger ikke å være feil. Den har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og nå sist gikk den aldeles svett etter en grov galopp. Kom gedigent tilbake i kulissene, og på klokken stod det 09,5 s 1300m… Er lynrask fra start, og her kan Tengsareid bestemme hvordan han vil ha det. Svarer B.B.S. Sugarlight, men slipper til stallkompis Viking Va Bene? Vi blir alt annet enn overrasket om akkurat det skjer… Pingus Vang kan uansett vinne om den kanskje er ytterligere forbedret fra sist. 2 B.B.S. Sugarlight – Virker å være på hell, men den har uansett hatt et fint år med knappe 500K innsprunget. Så ikke noe fin ut på Sørlandet sist, og den er nok blitt fikset på etter det løpet. Dette er normalt en drømmeoppgave for «Sugarlighten», og vi regner med at formen er OK når man velger å ta den lange turen…Skal med om løpet garderes. 5 Love Voice – Likte ikke den dårlige banen sist, og den presterte derfor under pari. Var heller ikke veldig god gangen før, og panserformen er muligens ikke der lengre. Er god nok til å overraske om den er tilbake til formen den hadde for litt siden.

Vår rangering : A : 3 B : 1-2 C : 5-6-8-7-10-4

V75-5 : 11 Stjernetira – Står NYDELIG inne i dette hoppeløpet, og vi velger å varsle skarpt. Debuterte for Ove Kenneth Karlsen nest sist, og den var klart bra i nederlaget. Nå sist er det en ren kuskefeil ned mot siste sving som hindret den fra å vinne løpet. Er ordentlig pågang i ny regi, den får igjen Lars Tore Hauge opp, og vi blir slett ikke overrasket om den feller denne overkommelige gjengen. SE OPP! 14 Vesle Maia – Har vært positiv i kulissene ved flere anledninger på slutten, og den er BETYDELIG bedre enn raden. Feilfritt, og med litt flyt på veien = da dukker den normalt opp på foto. 8 Valle Max – Er helt riktig ute nå, og den er for eksempel 20m billigere ute kontra 10 Prinsesse Sølv fra løpet på Bjerke nest sist. Var da to tideler bak nevnte hest, og den gjorde et fullt godkjent løp. Vant sist, er perfekt matchet inn mot denne oppgaven, og den er selvskreven på bongen. 3 Mjølner Brun – Er tøft ute i grunnlaget, men den har gjort mye fine løp, og den har også møtt en god del bra hester. Ble litt skakk sist, mens den var meget tapper/god nest sist. På sitt beste duger den, og den er med på våre bonger. 10 Prinsesse Sølv – Er ordentlig bra på ren kapasitet, men den har kanskje ikke vært like vass på slutten, og det gjør oss noe usikker. På sitt beste er den god nok, og det er en naturlig garderingshest. 5 Ty Venn – Kom ut med yankervogn for første gang tidligere i uken, og den imponerte veldig. Blir spennende om den igjen får på seg en yankervogn, og med smygklaff gjør den seg ikke bort. På denne distansen bør den dog kjøres i rygg.

Vår rangering : A : 11 B : 14-8-3-10-5 C : 12-15-4-7-1-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 6 Jærvsørappen (denne ble strøket fredag) – Bang i røret, og siden er dette løpet over? Fjerde sist jogget den en lav 20-tid over 2140ma, og det gjør neppe noe etter den i dette feltet. Var halt sist, men gikk likevel 20,7/2140ma… Er nybehandlet før denne oppgaven, den skal trolig gå skoløs (sko på alle fire sist), og det er stor optimisme å spore hos Stall Hamre. VI TROR HARDT! 9 Odd Herakles – Har vært helt fantastisk over en lengre periode, og den var også morsk i nederlaget sist. Står i en ypperlig rygg fra start, og dette kan fort bli dønn riktig. Er den vi frykter mest mot vår klare tipsener. 4 Kleppe Slauren – Har hatt et strålende år, og den har fått sitt store gjennombrudd i eliten. Har dog fått dårlig betalt i de største løpene, men har likevel kammet med seg en knapp million. Sist ble alt feil for den, men den skal trene bra, og dette ser interessant ut på forhånd. Outsideren! 1 Tekno Jerken – Har kun løst middels fra start i hele sitt liv, og dette sporet var nok ikke det man ønsket. Skulle det likevel løse seg er den naturligvis aktuell, men sporet gjør til at vi ranker den litt ut. Distansen er normalt heller ikke noe pluss. 2 Ulsrud Tea – Har funnet en ny formtopp, og den var god i nederlaget sist. Distansen passer bedre nå, den står i et perfekt spor, og den er meget aktuell for de som velger å gardere løpet med noen hester. Var toer bak Tekno Odin på 18,9 i dette løpet i fjor.

Vår rangering : A : 9-4 B : 1-2 C : 10-7-5-3-8

V75-7 : 1 Dancelli – Stall Mikkelborg har virkelig fått fart på stallen etter at de flyttet inn på det nye stedet, og Dancelli var et klart bevis for akkurat det sist. Du verden hvor bra den var, og den bare forsvant i fra tilslutt på en enormt god tid. Følger bilen fra start, og fra tet på hestens beste distanse må dette dreie seg om en meget solid mulighet. DETTE ER VÅR BANKER PÅ LØRDAG! 7 Gematria – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og det er fine rapporter på den direkte. Var 16 ganger blant de tre beste på 19 forsøk i fjor, mens den i år har vært 6 ganger blant de to beste på 8 forsøk. Dette er en herlig hoppe med en enorm innstilling. Kan vinne om vår banker skulle være litt under pari, og den skal med på bongen om man garderer løpet. 9 Tooltime – Gikk med sko i Sverige sist, og var nok ikke like monsterbra som på Forus gangen før. Nå blir det igjen skorykk, og det er da denne er som best. Outsideren. 3 Massive Attack – Har en fin oppgave foran seg, og den var dessuten positiv etter pause sist. Hadde det ikke vært for Dancelli på innsiden så kunne det ha blitt tet, og da hadde den hatt en topp mulighet. Nå tror vi ikke den får tet, og da blir dette straks litt verre. Er uansett en garderingshest for de som bruker noen hester.

Vår rangering : A : 1 B : 7-9-3 C : 4-10-8-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er teksten til V5-1 + V5-2:



V5-1 : 2 Diamond Yankee – Vant sprettlett i debuten for Pål Buer nest sist, og da viste klokken 13,6 s 300m med krefter igjen. Nå sist gikk den et knallsterkt løp i kulissene etter galopp, og det er en 4-åring under utvikling dette. Her får den gratis tet, og siden er dette løpet kjørt? VI TROR HARDT! Tvillingen bør bli 2-1, og vi tror MYE på at 1 Operandi blir toer fra rygg leder. Har gjort klart bra løp på slutten, den er noe billigere ute, og sjansene for at den blir toer må være store. Kan også vinne om favoritten skulle prestere under pari. 10 Shocking Redbull – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Står dog litt dumt til på lørdag, men løser det seg så er den en HET kandidat på trippelen. På ren kapasitet er neppe noen bedre enn den i dette feltet… 13 Lightning – Er forbedret i regi Harald Inge Hagen, og den gikk bra etter galopp i kulissene sist. Kan være en storskrell for de som spekulerer litt, og den skal med om løpet garderes. Einar Nedrebø opp er dessuten superspennende! 5 Golden Loom – Har Ove Wassberg gjort en flott jobb med, og den er nå under en klar utvikling. Havnet en bra bit bak sist, men spurtet fint, og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Tengsareid opp er spennende, og den er en aktuell gardering. 12 Eglise Boko – Ble merkelig nok vinket til tet sist, og akkurat det var ikke enkelt å regne på. Fikk siden dirigere, og det ble en sikker seier. Står dumt til nå, men den er aktuell på trippelen med flyt. 3 Goldie Street – Trener bedre enn den viser i banen, den duger på ren kapasitet, og også denne er aktuell om man velger å gardere løpet.

Vår rangering : A : 2 B : 1-10-13-5-12-3 C : 8-6-7-9-11-4-14

V5-2 : 4 Donovan BR – Var knallgod når den debuterte for Ove Wassberg fjerde sist, deretter har det fakta blitt feil hver gang, og vi føler at formen skal være bra. Kan muligens bli sluppet til tet nå, og da ser vi ikke helt hvem som skal komme tidlig å lage noen veldig fart. Kan få dirigere, og vi må bare varsle fra slike betingelser. 12 Don Di Quattro – Spurtet bra mellom hester tilslutt sist, og den varslet form. Står imidlertid helt kaldt til her, og det blir ingen enkel reise mot seier. Er uansett såpass bra på kapasitet at den skal i a-gruppen. 9 Paddington Face – Har vist bra innstilling/skalle i monte, og det ble en sikker seier sist. Har en veldig toppfart i kroppen sin, og får den bare gå med i rygger er den giftig på speed. Kan vinne om aksjonen stemmer. 10 Wikipeaks – Ble disponert feil sist, og det er ikke noe å si på at den fikk syre da. Er klart best når den får gå med i rygger, og da går den til mål. Formen er bedre enn raden, og den må ikke glemmes. 5 Gigi Follo – Har Gaute Lura snakket varmt om lenge, og det er en traver han tror litt på. Nå sist ble det helt feil, og man må nesten være glad over at det ikke sjedde en ulykke inn på oppløpet (ble grovt sjenert). Duger på sitt beste, og den skal bli spennende å se i hendene på Frode Fladen. 1 Tristan Dalimo – Var ikke på topp sist, men den var positiv både nest + tredje sist. Kan muligens få et fint innvendig løp her, og med luker er den ikke ueffen. Spesielt ikke når den får Magnus Teien Gundersen opp. 3 Beatrice Palema – Holdt helt greit sist, men burde vel kanskje ha vunnet det løpet for å få fullt godkjent? Rygg på Donovan BR, luker tilslutt = da kan den vinne.

Vår rangering : A : 4-12 B : 9-10-5-1-3 C : 7-8-6-2-11