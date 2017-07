Gulljackpot i en herlig millionomgang på Sørlandet

Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det ble altså suksess for en rekke av V75-andelslagene våre på Eksperten sist lørdag, og det ble spilt inn bra med penger da. Lørdag flytter V75-sirkuset seg videre til undertegnedes hjemmebane på Sørlandet. Her venter det GULLJACKPOT, og ca fire millioner ekstra i syverpotten. Vi har som vanlig lagt ned en grundig jobb med løpene, og her skal vi ta for oss! Vi går hardt ut denne lørdagen, og serverer dagens beste banker direkte. 9 Ulsrud Tea har et gaveløp foran seg, og vi ser ingen grunner til å spekulere. Her må det et uhell til om den skal tape. Alt om lørdagens V75 + V5-omgang finner du lengre ned i denne artikkelen.

Lerum med V75-suksess i Harstad sist lørdag!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Her er dagens tekst mot V75-millionene:



Dagens beste banker: 9 Ulsrud Tea (V75-1)

Dagens nest beste banker: 8 US Male EP (V75-4)

Dagens hjemmehåp: 6 Gylden Balder (V75-6)

Glem ikke: 13 Cash Converter (V75-7)



V75-1 : 9 Ulsrud Tea – Vi går på en banker direkte denne lørdagen, og det er ingen tvil om at Ulsrud Tea er feltes klart beste hest. Røk riktignok på et sjeldent nederlag i fjorårets NM, men da ble nok Svein Ove Wassberg for seierssikker. Trakk nemlig unna i tet, og tok ikke hensyn til at han hadde speedige 10 Åsrud Vilja bak seg. Ble dermed plukket ned oppunder mål, og stjernesmellen var et faktum. Ulsrud Tea kommer lørdag ut etter pause, den er behandlet, og satt opp for denne oppgaven. Har en helt vill speed, og her kommer garantert Wassberg til å kjøre på rygger til det gjenstår 600-700m. Da avgjør nok superhoppa dette enkelt, og vi går altså for et bankerspill. 10 Åsrud Vilja – Er en knallgod hoppe som årsdebuterer i NM. Rapportene på den er fine, og den vant altså NM etter en silkereise i fjor. Er god nok til å vinne i år også, men da må det bli litt feil for Ulsrud Tea. 3 Brenne Rødi – Så funksjonelt MYE forbedret ut for Høitomt sist. Han har nok gjort justeringer etter at han fikk den inn i trening, og vi likte det vi fikk se. Feilet direkte i det nevnte løpet, men går helt enormt etter denne galoppen. Vår klokke viste faktisk 22,8/2000m-20,9/1100m… Brenne Rødi følger bilen fra start, og fra tet/rygg leder trenger den ikke å være helt borte. Dette er siste-hesten vi ser med en viss seierssjanse i årets NM.

Vår rangering : A : 9 B : 10-3 C : 2-7-12-11-8-1-4-6-5

V75-2 : 8 Sanda Love – Er på ren kapasitet i en egen klasse i dette løpet, og vi er litt inne på at Tjomsland vil vise den ordentlig frem på lørdag. Har trengt et par blåsere i kroppen, og løpet sist setter vi en tykk strek over. Trener fint, og den må bare prøves nå! At den er blitt strøket inn et spor er selvfølgelig et stort pluss. 6 Gator’s Last – Blåste inn til en enkel seier med alt igjen etter pause nest sist. Nå sist feilet den som helpigg i angrep ned mot siste sving grunnet en utstyrsfeil. Er på vei mot storformen, den er opplagt en av de beste hestene i feltet, og med flyt er den helaktuell. OBS! 1 Broken Contract – Fullførte fint etter å ha blitt brukt litt i førsterunden sist, og det er ingen fare med formen. Er over middels fra start, men vi er usikker på om den greier å svare 7 Nonstop Rascal. Fra tet leder Broken Contract veldig lenge. 7 Nonstop Rascal – Er LYNRASK fra start, og den pleier å nå teten fra første rekke. Har blitt strøket inn et spor, og her gir nok «gassmannen» full pedal direkte. Rapportene på den er fine, og den er skjerpet litt i trening før løpet på lørdag. Disse fire hestene høyer seg litt over de andre, men vi blir ikke overrasket om det kan komme et mulig sjokk i nettopp dette løpet.

Vår rangering : A : 8-6 B : 1-7 C : 3-12-10-5-4-9-11

V75-3 : 10 Kaksen – Har fått noen løp i kroppen etter pause, og den virker å være klart på riktig vei. Så veldig fin ut til andre sist, og da gikk den litt under 25 s 800m. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og på ren kapasitet går ingen klar. Nå er vel det endelig duket? 3 Wellek – Var noe under pari etter pause sist, og den var kun godkjent minus da. Er MYE bedre enn som så, og med en blåser i kroppen forventer vi bedre takter på lørdag. Er nok satt litt opp for denne oppgaven på hjemmebanen, og fra et fint spor er den tidlig på vår rank. 9 Årdals Tobben – Har kammet med seg over 70 000 på tre starter, og det blir selvfølgelig stadig tøffere i mot. Holdt unna for Kaksen sist, og det var Årdals Tobben som gjorde det beste løpet av de to. Har dog startet tett på slutten, og den er ikke helt 100% i aksjonen. Kan vinne om den fungerer som best. 1 Hvalstad Odin – Fikk ikke sjansen før det var for sent sist, og den holder sin fine form. Blir lørdag enormt kuskeplusset med Erlend Rennesvik, den er sikret et bra opplegg fra et fint spor, og den er ikke helt ueffen om den bare ikke blir fast. 2 Tangen Bjørn – Er vi usikker på. Ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, den har vært ute på en veldig lang reise, og vi tror ikke at Tjomsland ønsker at den skal tømmes igjen. På sitt beste duger den, men… 6 Sjarmørviktor – Fikk maks fra rygg leder sist, men var uansett positiv. Følger bilen fra start, og fra tet/rygg leder trenger den ikke å være borte. At den har fått et løp i kroppen etter pause har nok bare gjort veldig godt.

Vår rangering : A : 10-3 B : 9-1-2-6 C : 11-12-4-5-7-8

V75-4 : 8 US Male EP – Er lørdagens nest beste banker. Nå sist ble det feil for den med at den havnet i bakleksen mot milevis bedre hester enn dette. Har ellers stortsett levert knallgode løp, og det er ingen tvil om at det er en traver for eliten om den fortsetter å utvikle seg. Her møter den en veldig overkommelig gjeng, og selv om den skulle havne utvendig leder må dette dreie seg om en topp mulighet! Motivert storfavoritt! 2 Comecatchme CJ – Er en veldig undervurdert traver, men fakta er at Kathrine Strand har fått den bedre til enn noen annen. Glem ikke at den tidligere i år kun tapte knepent for meget gode Punk. Formen på hestene hos Kathrine Strand virker helt «spinnvill» for tiden, og Comecatchme CJ kommer til å selge seg dyrt fra tet. Ser man bort fra den store favoritten så skremmer ikke motstanden… 7 Ridolini Park – Var brenngod sist, og den virker endelig å være ordentlig på gang for Buer. Er sterk/tøff, og dette er en traver som nesten alltid går til mål. Er aktuell på gardering for de som spekulerer litt. 10 Elite BR – Var knallgod sist, og den ser stadig bedre ut i banen. Kan komme bakfra på lette bein med tempo, og den er tidlig aktuell for de som garderer løpet. 6 Speedmeister – Er supergiftig på speed, og også sist avsluttet den feiende flott. Er aldri ueffen de dagene det klaffer maksimalt, og også denne kan vinne om favoritten gjør seg bort. Dette løpet er ekstremt jevnt bak US Male EP, og det er nesten ingen helt sjanseløse hester med.

Vår rangering : A : 8 B : 2-7-10-6 C : 3-4-11-12-9-5-1

V75-5 : 8 Reallyokay – Feilet fra seg en høy 11-tid i finalen på Jarlsberg sist, og det er en hoppe i knallbra form. Kommer nå ut på en mer passende distanse, og mot en langt billigere gjeng. Feilfritt skal det dreie seg om en flott mulighet, og den skal stå først på ranken. 10 Dreamy Queen – Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den vi frykter mest mot favoritten. I Bergen tredje sist går den 13,9/2100 etter at den feilet seg grovt bort før bilen slapp feltet. Det var en MORSK innsats! Fulgte opp sist med å jogge en lav 15-tid til en helenkel seier. Har mye å gå på, og vi blir ikke overrasket om denne viser frem 14,0 på distansen. 12 Gigi Follo – Er en flink hoppe som er handlet inn til Bergen. Dyktige Gaute Lura trener den, og han er optimist på forhånd. Skal med om løpet garderes, men utgangsposisjonen er altså nitrist. 11 Farah Diba River – Er bedre på litt lengre distanser enn sist, og den innfridde som vår godbit på Forus nest sist. Går til mål så det koster når det bare blir litt tempo, og det er en selvskreven gardering for de som bruker noen hester. 1 Anica Fine – Her varsler Jessen om at han muligens setter på en YANKERVOGN, og det er 20m direkte. Dette er en svært grunnkapabel hoppe, den er kjapp ut, og den var dessuten helt OK etter pause sist. Kan være en spennende skrellhest å ha med fra et perfekt spor.

Vår rangering : A : 8 B : 10-12-11-1 C : 4-7-5-9-6-2-3

V75-6 : 6 Gylden Balder – Har vi alltid holdt enormt høyt, og uten skader så tror vi at denne hadde tjent vel så mye penger som for eksempel Tekno Odin. Gylden Balder har dessverre vært skadeforfulgt, men etter at den kom inn til Tjomsland så har det helsemessig sett bedre ut enn noen gang. Han trener den på sandbanen, og det har slått veldig heldig ut. Stoppet litt tilslutt i comebacket, men det hadde ikke noe med at hesten var sliten osv. Nå har den fått denne blåseren i kroppen, Tjomsland varsler om ambisjoner, og på denne distansen velger vi å plassere Gylden Balder først. Glem ikke at den i 2014 på Färjestad svarte Lome Brage bak bilen, og den kan åpne når den blir laddet med. 4 Kleppe Slauren – Har for alvor vokst inn i eliten, og den har vært helt strålende i år. Har hevdet seg i de største løpene, og den har aldri vært utenfor trippelen på åtte starter! Distansen takler Kleppe Slauren veldig godt, og det er den vi frykter mest mot vår ide. 7 Odd Herakles – Har sett helt «ellevill» ut de siste gangene, og her er det superform! Har altså imponert noe kolossalt, og også vi har selvfølgelig latt oss imponere. Dog skal man være klar over at Odd Herakles bedekker hopper i disse tider, og at han heller ikke har noen utpreget fordel av distansen. Blir blytungt betrodd, men vi må bare spekulere. 10 Tekno Jerken – Er i toppform, men har feilet litt de siste gangene, og det liker vi ikke. Kan vinne, men da tror vi at de vi har ranket først må røre det til for seg.

Vår rangering : A : 6-4-7 B : 10 C : 8-1-5-9-2-3

V75-7 : 13 Cash Converter – Er en knallgod hest som tar turen fra Danmark. Dette er en traver som har null problemer med distansen, og den har møtt vel så gode hester som dette i både Sverige + Danmark. Vidar Hop opp på en slik type hest skal passe bra, og den blir ikke enkel å stå i mot tilslutt. Prøves som et frekt bud i en herlig finale! 14 Forever Peace – Er MILEVIS bedre enn raden, og vi blir ikke veldig sjokket om den bare blåser rundt feltet nå. Var jo en av de vi trodde skulle bli best i denne knallharde årgangen, men slik har det altså enda ikke gått. Ble sjenert fra en lav 10-tid sist, mens den på Bjerke nest sist hadde lekt med en såpass god hest som Flashing Boko uten galoppen i den siste svingen. Fortjener en seier, og den skal i a-gruppen. 5 Babycat – Er på utregning meget spennende i finalen. Glem ikke det at denne var kun slått med ett tidel av Forever Peace fjerde sist. Da gikk Forever Peace 16,0/2600ma, mens Babycat gikk 16,1/2600ma, og da fikk også Babycat et tøffere løp… Babycat er kommet inn på stallen til Tom Erik Solberg, og skulle den for eksempel komme seg foran her, ja, da trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. 12 Kick Off Classic – Har slått Forever Peace ved noen anledninger, og også dette er en knallgod traver. Selv om det ikke ble seier sist så gikk den tidsmessig meget bra. Har stor toppfart i kroppen, og den kan runde alt med flyt! 11 Going Transs R. – Bare «lafset» i fra til en enkel seier i Kolnes-debuten, og da gikk den 12,0 s 800m som ubrukt. Var litt sløv underveis, og den burde passe bra på stayerdistanse. Nå er det tøffere i mot, men denne 4-åringen er ikke sjanseløs. 15 Massive Attack – Er brenngod, men dette er normalt en iskald oppgave. Vi er for eksempel ikke sikker på om den er bedre enn 14 Forever Peace, og nå skal den hente 20m tillegg på en slik hest. Vinner Massive Attack dette, ja, da blir vi mektig imponert!

Vår rangering : A : 13-14 B : 5-12-11-2-15 C : 4-1-9-7-6-10-8-3

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 6 EL Viktor – Har ikke gjort mye feil etter at den kom inn på stallen til Tjomsland, og den ser fakta stadig bedre ut. Har en voldsom speed i kroppen, og dette er en traver som kan legge inn 25 s 800m. Møter bedre hester enn tidligere, men likevel er det snakk om en veldig motivert tipsener. 5 Frier Birk – Er kanskje den med mest styrke i feltet, og det er snakk om en ordentlig kapabel traver. Har gjort noen helt svette løp etter galopp de siste gangene, og nå sist viste klokken 27,9/1900m etter en tidlig galopp. Feilfritt gir den favoritten en match! Vær også OBS på at den nå er 20m billigere ute kontra favoritten fra løpet sist. 2 UR Faxe – Er en 4-åring under utvikling, og den var ikke veldig mye slått av EL Viktor sist. Blir altså stadig bedre, og på en kjapp bane kan den kanskje holde unna. 1 Årdals Blesa – Er MYE bedre enn raden, og den skal bli spennende å følge i hendene på Åsbjørn Tengsareid nå. Fra rygg leder på for eksempel UR Faxa kan det bli veldig riktig…

Vår rangering : A : 6 B : 5-2-1-4-8-12 C : 10-14-15-11-13-9-3

V5-2 : 8 Moe Tyr – Er en lillebror til Moe Tjalve, og også Moe Tyr er et stort talent. Så helt enorm ut sist når den parkerte Eigelands Fredrik nedover oppløpet, og på klokken stod det 26,1 s 800m som ubrukt. Har enormt mye inne, og det er ingen tvil om at den allerede er en av de mest talentfulle i årgangen. Blåser alt? 5 Karmeland Anna – Er 40m billigere ute kontra 6 Stumne Fyr fra løpet sist, og fakta er at den sikkert gikk 60m bedre enn sistnevnte hest. Galopperte nemlig tidlig, viste 27,7/1900m, og den kom strålende tilbake. Er under en rivende utvikling, og den er litt spennende her om den viser tilsvarende takter som sist. 4 Lykkje May – Er også 40m billigere ute kontra 6 Stumne Fyr fra løpet sist, og også den var positiv sist. Besitter omtrent den samme kapasiteten som Karmeland Anna, og den er selvfølgelig aktuell om favoritten garderes. 6 Stumne Fyr – Er tøffere ute nå, men det er et talent, og dessuten et talent under en klar utvikling. Senker rekorden sin MYE, og den skal på bongen om løpet garderes.

Vår rangering : A : 8 B : 5-4-6 C : 7-9-1-2-3