Gulljackpot med ekstra millioner i V75-potten

Donatomite og kusk Frode Hamre. Lørdag kommer de ut på Jarlsberg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En praktfull helg venter for vi som er glad i å spille på trav. Det blir V75 både lørdag og søndag, og i tillegg til dette, V65-jackpot både lørdag og søndag! Når det gjelder V75-omgangen på Jarlsberg er det altså GULLJACKPOT med ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Omgangen som venter er alt annet enn lettløst, og vi har jobbet frem flere dype objekter som kan sette full fyr i bonghaugen. De helt soleklare bankerne finnes ikke, men den vi tilslutt landet på kommer ut fra Stall Hamre, og da tenker vi på 5 Donatomite (V75-6). Går minst 11,0 fra tet, og normalt holder det til seier. Alt om dagens V75-omgang finner du lengre ned i denne artikkelen...

Her er dagens V75-tekst til løpene på Jarlsberg:



V75-1 : 11 Lykkje Borka – Er en fantastisk bra hoppe, og den gikk et knallsterkt løp etter galopp/drøy reise sist. Nå har den fått det løpet under vesten etter pause, og den er fort enda et hakk forbedret til denne oppgaven. Har startet tre ganger på Jarlsberg, og det har blitt tre seire. Liker den banen, og vi har god tro på seier for det som trolig blir andrevalget. 12 Brenne Rødi – Ble det helt feil for sist, og den fikk syre til oppetter ørene da. Det vi imidlertid ikke likte med Brenne Rødi den dagen var varmingen, hvor den ikke så noe fin ut, og den feilet flere ganger. Duger selvfølgelig på sitt beste, men vi er fakta noe usikker på den, og det skal også bli spennende å se hvordan Marius får den avgårde med volte… 3 Valle Fryd – Har vært sensasjonelt god etter en lengre pause, og feilfritt blir den alt annet enn enkel å fange. Gikk et spinnvilt løp etter en grov galopp sist, ble disket, men satt likevel fast over mål med krefter igjen. Nest sist vant den altså på 22,7/1609ma! Kan opplagt vinne dette, men da må den gå feilfritt. 2 Trons Torila – Er bedre enn raden, den er 20m billigere ute enn Brenne Rødi, og det kan vise seg å være en luring med klaff underveis. Kai Johansen får nå sjansen, og dette er en av våre fremste skrellkusker i landet. De fire siste seirene for Kai har kommet med en 12/14/17/20 oddser, neppe noen har slike tall å vise til. Kai kan overraske igjen, og det er en spennende hest å ha på bongen om man garderer løpet med noen hester. 15 Tante Ragnhild – Føler vi er pågang, og sist viste klokken 21,3 s 300m… Har kapasitet til å skrelle, og den er ikke ueffen om favorittene rører det til for seg.

Vår rangering : A : 11 B : 12-3-2 C : 14-10-13-5-4-1-6-15-7-9-8

V75-2 : 11 Gilbert B.R. – Avgjorde lekende lett når lukene kom sist, og det var full spenst over mål med masse krefter igjen. Har en skikkelig fin grunnkapasitet, og dette er en meget spennende hest å følge som 4-åring. Lørdag møter den ikke allverden av motstand, og den har kapasitet til å felle denne gjengen tilslutt. VÅR IDE! 9 Draco Braz Minto – Er veldig kapabel, men den har hatt store aksjonsproblemer. Nå forteller Hamre om en traver som er behandlet, og som fungerer fint i jobbene. Dette er løpets klare outsider, og fungerer den, ja, da er den på foto. 1 Red Shankly R.S. – Er en annen hest vi tror blir veldig god som 4-åring. Har gradvis utviklet seg i år, og løpet den gjør nest sist var ordentlig bra. Er over middels fra start, og her vil nok Mikkelsen prøve seg direkte. Kan vinne om den ikke blir fast. 7 Rocket Man – Ble spurtet ned av Gilbert B.R. sist, men dermed er det ikke sagt at Rocket Man gjorde noe dårlig løp. Er en bra hest dette, den har et for lavt grunnlag på konto, og den kjemper i fremste rekke om det bare løser seg fra et dårlig spor.

Vår rangering : A : 11 B : 9-1-7 C : 3-4-5-6-10-2-8-12

V75-3 : 1 Luxury Tile – Har vunnet i sporlottoen, og det blir løpsavgjørende? Det kan fort bli det, og mye taler for at dette kan dreie seg om tet og slutt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk fullt godkjent på Forus sist. Følger normalt bilen fra start, den blir helt optimalt rigget til, og vi iler til med tipsnikken. 5 Boulevard – Er en bedre hest, og vi hadde banket den fra spor en. Nå risikerer den å måtte vinne dette løpet fra dødens, og det blir alt annet enn enkelt. Skulle den komme seg foran, ja, da er nok dette løpet kjørt… 9 Dreamy Queen – Er en fryktelig god hoppe, men hvordan er det egentlig med formen? Var nemlig kun OK sist. Nå blir det muligens på med en YANKERVOGN for første gang, og akkurat det vil løfte den med ca 20m. Kan muligens få løpet, og da trenger den ikke å være borte…

Vår rangering : A : 1 B : 5-9 C : 7-11-4-12-2-8-6-10-3

V75-4 : 11 Hez So Perfect – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det skal ha gjort godt. Selv om den møtte en overkommelig gjeng nest sist så gjør den fakta et meget godt løp. Nå sist avgjorde den oppunder mål etter en flott reise. Skal ha MYE å gå på i tiden fremover, og på lørdag blir det dessuten på med en yankervogn. Settes helfrekt først! 1 Lady Lane – Kan vinne fra tet, men greier den å svare 3 Support Kindness? Det er vi fakta veldig usikker på. 1 Lady Lane var strålende opplagt i Hoppe Derby, og det løpet kunne den ha vunnet med litt bedre flyt. Har løftet seg, den er forbedret, og den er naturligvis aktuell fra et spennende spor. 12 Spice Challenger – Var enorm til seier sist, og den er fryktelig bra på sitt beste. Holder den bare aksjonen sin sammen hele veien så er den igjen med å kjemper om det, og den skal på bongen om man bruker noen hester. 7 CC Nosto – Fikk maks i Derby, men møtte da en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. På den utregningen er det en vinner her. Vær dog klar over at hester ofte er maks toppet inn mot storløp, og de kan få en reaksjon etter slike løp. Blir derfor kun en gardering for oss. 6 Global Talk – Ble det delvis feil for i Hoppe Derby sist, og selv om den viser 11,2 s 800m så rakk det kun til en premie. Er ordentlig bra på sitt beste, og med flyt er den ikke ueffen. 5 Clint Classic – Spurtet strålende etter et passivt opplegg sist, og den holder en flott form. Kan åpne, og det er en av flere som kan vinne dette. 3 Support Kindness – Er det ikke mange som svarer om man ladder til med den, og det gjør vel Kvasnes her? Skal gå i rygg, den er da sylvass med luker, og klaffer det med et slikt opplegg kan skrellen være et faktum. Ingen er sjanseløs i dagens mest åpne løp.

Vår rangering : A : 11-1 B : 12-7-6-5-3-2 C : 9-10-4-8

V75-5 : 5 Battimo – Er V75-omgangens beste objekt, og det kan være en banker for de som virkelig jakter storcashen! Vi snakker her om en utrolig fin 4-åring, den burde hatt et grunnlag som var 5x så stort, og den står sjeldent fint inne i dette løpet. Kom ut etter et lengre avbrekk sist, dro med seg knallgode Eldhusodin i sporene, og var kun noen få lengder bak den i mål. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, går nok under 28 på distansen om nødvendig, og den MÅ bare spilles nå. 8 Eidshaugdjerven – Ble aldri kjørt med etter pause sist, og den satt bom fast som ubrukt over mål. Kanksje ikke så rart da den med seier ikke hadde fått være med her… Inntrykket var mektig fint, og vi hadde 24,9 s 800m som ubrukt. Kan sitte der med flyt, og den er tidlig aktuell. 3 Alessandra – Tror vi er best på sprint, og vi er spent på hvordan HC Holm ligger opp dette løpet. Velger han tet, og får mye trykk så blir vi fakta overrasket om den greier å stå på helt hjem. Hesten er uansett i toppform, men kun en liten outsider for oss. 7 Rolf Martin – Er veldig god, men var ikke helt optimal i aksjonen sist, og fikk derfor en liten pause etter det løpet. Rapporteres fin i jobbene igjen, og på sitt beste så dukker den nok opp helt der foran. 2 Frier Birk – Duger på kapasitet, men hvordan vil denne komme seg avgårde fra et trangt spor i volten? Her er det skyhøy galopprisiko fra start, og det er hovedgrunnen til at vi ranker den litt ut. 4 Briljant – Er en annen traver som duger på kapasitet, den er nybehandlet, og trenger ikke å være borte med litt flyt…

Vår rangering : A : 5 B : 8-3-7 C : 2-4-11-15-6-10-12-9-1-14-13

V75-6 : 5 Donatomite – Er fryktelig bra, og selv om den kanskje ikke er 100% formmessig velger vi oss dette som dagens beste V75-banker. Her blir det gratis tet, og vi tviler fakta om noen kommer å trykker opp noen fart underveis. Vant på 11,0 uten å imponere noe veldig sist, men med en tilsvarende prestasjon nå, ja, da burde det fakta holde til seier. BANKER! 12 Viking Va Bene – Er den desidert beste hesten på ren kapasitet, men vi likte ikke at den trakk seg veldig tilslutt sist. Helsemessig så den dog bra ut, og det er mulig at den kun trenger noen løp før storformen er der. Blir neppe kjørt offensivt etter det som skjedde sist, men den kan uansett spurte inn til en andreplass. 1 Ultimate Photo – Ranker vi som tredje pga sporet. Her blir vel det rygg leder på vår banker, og da prøver nok stall Hamre å få med seg en dobbeltseier? Det kan fort bli slik… Formen til Ultimate Photo er bra. 8 Deep Sea Dream – Er bedre enn noen gang i en alder av 9-år. Den har radet opp med knallsterke prestasjoner, og den er i sitt livs form. Har blitt strøket inn et spor, og den er trippelaktuell. 6 Rafolo – Hadde vært interessant med spor på innsiden av vår banker. Med spor på utsiden blir det langt mer sjansebetont, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 5 B : 12-1-8-6 C : 4-2-3-9-10-11

V75-7 : 4 Lille Jim – Har en veldig fin oppgave foran seg i finalen, og den er klart spillbar. Så bra ut etter pause sist, og etter at den innledet i dødens, ble det rygg leder vel runden igjen. Fikk aldri sjansen på oppløpet, og den kom til mål med krefter igjen. Bjerring er opp på sin springer, og mot en gjeng hvor flere holder usikker form kan det være dags. SE OPP! 3 Stram Vaier – Er fryktelig god på sitt beste, og feilfritt er den garantert på foto. Formen virker å være veldig bra, og på lørdag prøver man Vidar Hop som kusk. Har trukket et perfekt spor bak bilen, og den plasseres i a-gruppen. 5 Søndre Jerkeld – Har sett helt strålende ut i comebacket, og nå sist vant den enkelt. Er herdet, og den gjør seg ikke bort i omgivelser som dette. Skal tidlig med om løpet garderes. 6 Lykkerus – Duger på sitt beste, men er ikke helt stabil. Gunnar Austevoll får nå sjansen, og får han denne til å yte sitt beste, ja, da skal ingen føle seg for trygg. 8 Moe Tjalve – Ligger Tor-Martin Moe særdeles lavt med, og den skal ikke kjøres offensivt. Blir trolig bakket ned i køen, og da trenger den et høyt oppdrevet tempo om den skal rekke frem…

Vår rangering : A : 4-3 B : 5-6-8-10 C : 1-12-11-9-2-7

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 9 A Winner – Innledningsløpet i V5-spillet er alt annet enn enkelt. Her er det nemlig veldig jevnt, og det finnes garantert mange forskjellige meninger om hvordan man skal ranke dette løpet. Draget vårt var nok ikke på topp i Danmark sist, men før det har den radet opp med fine innsatser, og tilbake på sitt beste duger den godt i innledningen. Står dessuten i et nydelig smygspor, og dette kan fort bli riktig. SE OPP! 8 Cathrine’s Camaro – Vi skulle gjerne hatt Anette Frønes opp igjen på denne, for hesten så strålende ut i hendene på henne, og den vant utrolig enkelt sist. Rorgemoen er langt hardere å sveive inn, og spesielt fra et slikt spor. Kan dog blåse ned alt om det bare klaffer! OBS! 7 Rapide Frecel – Er ingen stjerne, men den var tapper i nederlaget sist. Står i et kaldt spor nå, og det lukter vingel underveis. Blir det bare ikke helt feil så duger den. Ellers er det bare å streke på med så mange man har råd til, for dette er altså ikke helt enkelt.

Vår rangering : A : 9 B : 8-7-4-1-3-2 C : 5-12-6-10-11

V5-2 : 3 Royal Baby – Er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og nå sist var det ikke hesten sin feil at den ikke fikk vinne. Avsluttet nemlig som en vind etter altfor sene luker, og den kom til mål med ALT igjen. Senker rekorden sin MYE på lørdag, og fra et fint spor iler vi til med tipsnikken. 5 Freia Bonanza – Er mye bedre enn raden, og har ikke hatt marginene med seg på slutten. Er kjapp i vei, og fra tet/rygg leder er den garantert med i fremste rekke. 10 Fleury BR – Blir ikke spilt, men på ren kapasitet er ingen bedre. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den debuterte i ny regi sist. Var da ikke på topp, men glem ikke at vi snakker om en hoppe, og rett som det er kan de ha en dårlig dag. Tredje sist var den ikke veldig langt bak Syoss i mål, og den var klart positiv. Motstanden nå skremmer ikke, og med ryggflyt kan storskrellen sitte der. 11 JT’S Moneypenny – Er en annen hest som er bedre enn raden, og nå sist spurtet den bra i kulissene. Er alt annet enn ueffen med flyt, og vi velger å varsle!

Vår rangering : A : 3 B : 5-10-11-4-7-2 C : 1-6-9-12-8