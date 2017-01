Gulljackpot med to bankere

Troll Svenn og Gunnar Austevoll blir lørdagens største V75-favoritt i V75-5. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En heidundrunde travhelg er i emning med helgens soleklare høydepunkt er lørdagens V75 på Bjerke der Norsk Rikstoto byr på Gulljackpot og altså dobler førstepremiepotten. Glem heller ikke en storstilt V64-jackpot søndag i Bolln'as. Der venter det 1 843 440 SEK ekstra i sekserpotten.

V65-fest på Leangen mandag

Det ble en strålende mandag for mine V65-tips på min favorittbane Leangen. Tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var min tipsener i V65-1, og jeg varslet stort for mulig skrekk i V65-3 der 3,2 prosenteren Dreamstile (7-valg) vant. Mitt mellomstore forslag på Nettavisen (innl.pris kr 450) satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte 9 166 kr. På Eksperten ble det fest og fullklaff for totalt 25-andelslag.

Brukbar onsdag

Det ble en ålreit kveld på Bjerke for mine V76-tips. Nå røk riktignok min V76-banker Kagge Lina i V76-4, men på de alternativene oppsettene på Eksperten "LeirvågSisteV76" ble det bra uttelling. Der bankerspilte jeg 1 Art Of Line i V76-1 og var med til V76-7. Dessverre var ikke fem hester nok til å fange 11. valget 9 Alongcameaspider og forslaget med innl.pris kr 900, måtte nøye seg med fem femmere (957 kr pr stykk) og totalt 4 785 kroner. Totalt var det 14 andelslag som fikk fem femmere.

Det er en herlig V75-meny som venter på Bjerke lørdag og det er altså dobbel førstepremiepott. Jeg synes flere av løpene er krysskrevende og velger derfor å spille med to bankere, og begge er av den kalde sorten.

Taper ikke feilfritt

8 Troll Svenn blir omgangens store folkebanker i V75-5 og feilfritt så taper ikke Kjell Løvdals seiersmaskin. Jeg bankerspilte hesten i V76-1 på Bjerke i den siste starten (14/12) og hesten innfridde meget lett. Faktisk har Troll Svenn vunnet tre av de fire siste løpene sine og alle seirene er tatt på Bjerke. Han møter svært billig motstand i V76-4 og det er uten tvil galoppen som er den verste konkurrenten. Trener Løvdal har ventet på dette løpet og normalt er det en vinner. 8 Troll Svenn i V75-5 er den ene av mine to V75-bankere på Bjerke lørdag.

Rangering V75-5/V4-2: A: 8 B: 1-4 C: 6-7-10-5-3-2-9

Toger ned alle?

Jeg har ved x antall anledninger uttrykt min begeistring for 10 Ask Eld som blir favoritt i V75-7. Jeg bankerspilte hesten i V65-5 på Jarlsberg 29/10 (femte sist) og jeg bankerspilte hesten på Jarlsberg i den siste starten 1. nyttårsdag på Jarlsberg og Ask Eld innfridde begge gangene og det er samtidig de to gangene han har vunnet på de fem siste startene. Hetsen trives fantastisk godt med Vidar Hop i sulkyen og motstandsmessig er det ikke det verste løpet Ask Eld har hatt. Jeg tror hesten tar ned alle mot mål og 10 Ask Eld i V75-7 blir min andre V75-banker lørdag og jeg bankerspiller også hesten i DD-spillet.

Rangering V75-7/DD-2: A: 10 B: 6-7-5-3 C: 9-4-2-1-8-11

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. Kval til Paris. 2100 meter autostart.

Jeg synes fem hester skiller seg ganske klart ut i V75-1 og krysser da også for disse på samtlige V75-forslag.

Under tvil setter jeg 10 Wik Emil først på min rangering. Han sviktet som stor favoritt i V75-1 på Jarlsberg sist helg, men satt da tidlig i tet. Jeg er bortimot helt overbevist om at Wik Emil er klart best med ryggløp underveis, da kan han spille ut sin flotte speed mot mål.

3 Kleppe Fanden rasket nesten med seg millionen som tre- og fireåring og har levert solid stort sett hele veien. Står bra til spormessig her og kan helt klart vinne. Det kan også 1 Finnskog Fokus som holder koken imponerende i en alder av ti år. Fra førstespor kan det ikke bli mye feil i V75-1.

6 Vertigo Bjørn tar turen fra Hardanger med klare ambisjoner. Håkon Steines tøffing tåler å bli brukt underveis og kan vinne dette. 12 Mino har vunnet 22 av 61 løp i en flott karriere. Kommer nå tilbake etter et par måneders pause, og er matchet for dette løpet. Selv fra spor tolv er han en seierskandidat.

Rangering V75-1/V5-3: A: 10 B: 3-1-6-12 C: 9-2-7-11-5-8-4

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

På sporfordelen setter jeg 1 Don Vince først på min rangering i V75-2. Hesten innfridde uforskammet lett som Nettavisens V75-banker på Klosterskogen sist og viste flotte startferdigheter da. Det er skjerpet motstand lørdag, men ikke verre enn at Don Vince kan ta sin andre strake V75-seier.

2 Porsche Commercial gjorde et flott seiersløp i V5-1 på Jarlsberg sist lørdag da han enkelt tok ned ledende Thai Profit fra dødens. Min oppfatning er dog at Don Vince er en bedre hest enn Thai Profit, men uansett så var Porsche Commercial solid sist, og det er nok mer å gå på for Bergh-traveren.

Ytterligere en hest til får plass på de tre største V75-forslagene. Det er danske 6 Ultra Modern Hanke som kommer med svært flotte meritter fra Danmark. Skulle Tengsareid lykkes med å komme seg foran, vil hesten lede dette løpet veldig lenge. De tre hestene skiller seg ut i V75-2, om ikke 11 Bestbyarsenal som har imponert stort i to strake seiersløp for Magne Olsen på Leangen, skulle ha enda et veksel å by på. Men ellevtespor trekker kraftig ned for trønderen.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1 B: 2-6 C: 11-3-5-9-10-12-7-8-4

V75-3/V5-5 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Hoppeløp.

En av lørdagens store spillenøtter og her er det mange om beinet. Jeg setter 10 S.J.'s Victoria først på min rangering. Den Bjørn Larsen-trente hoppa har støtt på knalltøff motstand på slutten og dette ser litt enklere ut motstandsmessig.

1 Alberte Merci viste nye sider av seg selv ved å vinne fra dødens. Fra førstespor er det gode muligheter for at hun forsvarer sitt innerspor og er hun like bra som sist, kan hun vinne dette, selv om det er skjerpet motstand nå. 7 Tooltime er nok den beste hesten i dette feltet, men sjuendespor gjør det uvisst. Løpets klare outsider. 12 Princess Endurance hadde mye stang ut i fjorårssesongen. Frode Hamre mener hun er feltets mest kapable og det har han kanskje rett i. Selv fra spor tolv skal hun tidlig på. Disse fire får plass på mine to minste V75-forslag.

På det mellomstore betaler jeg også for 9 Windy Ammik (kanonbra i seiersløpet forrige fredag på Biri og får smygløp her), 3 Lucky Bullet (har skrellet før og Teien Gundersen opp nå er interessant) og 2 Delec Hanover (fin form, men skal helst ha det litt servert).

På det aller største V75-forslaget tar jeg også med 4 Sugarbaby (ujevn, men bra toppnivå), 6 Kirin De Zeun (Bergh-hest som kan dra fordel av skoløs, men ikke imponert i Sverige på slutten) og 11 Escada B.R. (med maks klaff kanskje).

Rangering V75-3/V5-5: A: 10 B: 1-7-12-9-3-2 C: 4-6-11-5-8

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Nok er strålende spilleløp, der seks hester får plass på de største V75-forslagene.

Jeg setter løpets klare tetkandidat 4 Support Kindness først på min rangering. Nå er muligens den hesten aller best med ryggløp, men på sprint er det trolig dags for å teste foran. Avsluttet helt formidabelt til seier tredje sist, mens det har blitt feil i de to siste startene. Får Teien Gundersen lure unna litt i front, er det bra vinnersjanse. Men Support Kindness kan selvsagt vinne fra andre posisjoner også.

Også 5 Moviestile kan flytte beina sine fra start, og det er ikke helt utenkelig at offensive Tom Erik Solberg kan være tethesten ut av den første svingen. Moviestile avsluttet gnistrende sist og vant lett fra tet gangen før. 10 Lucky Vegas stod med tre strake seire vestpå, før han testet V75 på Bjerke 30/12. Buer-hesten viste at han duger også i V75 og avsluttet flott til andre da bak den meget gode vinneren William Tinghøi.

6 Frascati B.R. klarte ikke å henge med speedrykket til ledende Among Hasturp ut av den siste svingen i V75 på Klosterskogen sist, men nærmet seg igjen mot mål. Fra spor seks med raske hester på innsiden, blir det sjanseartet lørdag, men sjanseløs er dog hesten ikke. 3 Bale M.B. var meget solid V75-vinner på Klosterskogen sist, men møter bedre hester nå og sprint er kanskje også et lite minus. Kan uansett vinne igjen.

Det kan også 9 Muscle Salt som var meget tapper toer under krevende baneforhold i V5-5 på Bjerke forrige onsda. Nest sist avsluttet hesten strålende til andre bak Frascati B.R. Klaffer det herfra, er ikke Hamre-traveren ueffen. De seks hestene bør være et bra lås i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 5-10-6-3-9 C: 11-12-7-8-1-2

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et flott oppgjør i sølvdivisjonen venter her og bra sjanse for at det blir en av hoppene som vinner.

11 Denise F. Boko hadde jeg litt skrellfeeling for V75-4 på Jarlsberg forrige lørdag. Det holdt nesten, men åpningen ble trolig for tøff for Denise F. Boko som måtte gi seg for meget formsterke Patricia Hastrup oppunder mål. Nå er det sprint og bakspor og det må klaffe på veien, men det litt enklere ut motstandsmessig nå enn sist lørdag.

8 Gematria fikk ryggløp sist, og da er hun stort sett overlegen i hoppeløpene her hjemme. Åttendespor er selvsagt sjanseartet, men det skal uansett være en god vinnersjanse. 5 Alwaysinblackpedia får magnus Teien Gundersen tilbake i sulkyen og sprint passer nok også enda bedre enn full vei. Fra et bra startspor, kan hun vinne dette.

Så er det denne 3 Speedy Gon Sali da. Gaute Luras startkanon får garantert teten her, men kan han virkelig ta opp kampen mot de store kanonene her. Jeg er usikker, men tar hesten med på det største V75-forslaget, da favorittduoen har så sjanseartete spor.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 11 B: 8-5-3 C: 10-4-7-1-12-9-6-2