Gulljackpot med to V75-bankere

Ness Tjo Stjerna og Tom Erik Solberg blir store favoritter vant V75-5 på Bjerke lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: Frekk V65-banker på Biri

V65 Romme: Herlig banker i åpen omgang

Oddstips Championship: Brighton er fortsatt i bakrus

Oddstips Ligue 1: Marseille er svake borte

Oddsdobbel: Tony Adams havarerer fra start

En strålende trav- og galopphelg står foran oss og det er naturligvis den store V75-omgangen med Gulljackpot på lørdag som er det soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet. Gulljackpot betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten og det er fantastisk fine løp på Bjerke lørdag. En knalltøff kaldblodshoppe blir Nettavisens klare hovedbanker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kanongod i årets to første starter

Det handler om 15 Ness Tjo Stjerna og Tom Erik Solberg i V75-5/V4-2. Den meget fine seksårshoppa til John Ragnvald Ness gjorde sin første start på ni måneder når hun startet i V75-3 på Bjerke 25. februar. Til tross for lengste tillegg og til tross for en kort galopp 500 meter fra mål, var hun først i god tid før mål. Fulgte så opp med ett nytt pangløp i Drammen 4. mars, men måtte da se seg slått av superhoppa Ulsrud Tea mot mål. Lørdag er det ingen Ulsrus Tea i feltet, motstanden ligner løpet på Bjerke i februar og uten tull og tøys på veien, så vinner 15 Ness Tjo Stjerna V75-5/V4-4 på Bjerke lørdag. Min hovedbanker i V75-spillet og banker også i V4-spillet.

Rank V75-5/V4-2: 15 B: 13-9-4 C: 12-14-5-6-10-11-7-8-3-2-1

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hamre innleder?

Jeg velger også å bankerspille 9 Seaside Illusion og Frode Hamre i V75-1/V5-3. Fireårshoppa galopperte seg bort fra start som storfavoritt i V75-1 på Bergen travpark nest sist, men har ellers gjort alt rett i sine øvrige tre starter i Norge og vunnet de løpene. Var råsterk i seiersløpet sist og tross bakspor, er det topp vinnersjanse. Frode Hamre mener dette er Hamre-stallens beste vinnersjanse lørdag og jeg bankerspiller 9 Seaside Illusion i både V75 og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

For de som eventuelt vil gardere er det 4 Astoria Brick (sannsynlig tethest) og 5 Queenswood (har imponert sammen med Ove Wassberg) som er klart mest aktuelle.

Rangering V75-1/V5-3: A: 9 B: 4-5 C: 3-1-11-8-6-7-12-10-2

V75-2/V5-4 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2100 meter autostart.

Bjerkespesialist de luxe 8 Troll Svenn blir min favoritt i en strålende finale av Grunncupen. Løvdal-traveren rotet seg bort med galopp i V75-løpet på Klosterskogen i påsken, men har vært rågod i seiersløpene på Bjerke både femte sist, tredje sist og nest sist. Åttendespor bak bilen betyr lite for denne tøffingen.

3 Bråtnesfaks galopperte grovt fra start i V76-6 på Bjerke i den siste starten, men vant likevel enkelt etter en strålende opphenting. I dette løpet har han ikke råd til noen startgalopp, men på kapasitet er han mer enn god nok til å vinne igjen. 11 Villas Cato var solid i seiersløpet i V75 på Leangen sist, og er trolig enda bedre til dette finaleløpet. Tåler både en, to og tre svinger i tredjespor og er med i seierskampen her. Jomar Blekkan er lyrisk med tanke på mulighetene til hyperkapable 6 Helle Spik og tror han vinner dersom han får hesten feilfritt avgårde fra start. Helle Spik blir ikke allverden spilt her og skal med som min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Det betyr at jeg står over mye spilte 12 Bjørkeknekten. Fra spor tolv mot disse konkurrentene, synes jeg det ser tøft ut for denne selv om formen er solid.

Rangering V75-2/V5-4: A: 8 B: 3-11-6-12 C: 4-5-7-9-2-10-1

V75-3/V5-5 - Grunndivisjonen. Finale. 2100 meter autostart.

Det er vanskelig å komme utenom storfavoritten 9 Income som førstevalg i V75-5, men bakspor og bra motstand gjør at jeg garderer ganske bredt i dette løpet. Income lekte hjem seieren fra tet på Sørlandet sist, og vant også et V75-løp fra tet på Bergen travpark på enkleste vis nest sist. Men bakspor er fortsatt bakspor.

1 Revenue Lavec har ikke helt fulgt opp de meget fine tendensene han viste i de første startene for stall Hamre, men trives i tet og står til for å få den posisjonen her. Førsteutfordrer til storfavoritten. 6 Creek's Survivor var Bjørn Garberg veldig opp på i forkant av V75-løpet på Leangen sist, uten at verken jeg eller spillerne brydde oss særlig om det. Til 94 ganger pengene vant hesten meget lett og kommer hesten inn i løpet fra spor seks, må han tas på alvor nå.

3 Mr. Sopranos ble toer i det samme V75-løpet etter et bra løp. Hamre-traveren kan vinne dette. 5 Federal Crown trives klart best i tet og selv om formen på trønderen er litt uviss nå, får han plass på de litt større V75-forslagene. Med på gardering blir også formhestene 7 May Lucifer og 8 Trusty Sassy, samt kapable 11 Skyfall.

Rangering V75-3/V5-5: A: 9 B: 1-6-3-5-7-8-11 C: 4-2-10-12

V75-4/V4-1 - Bronsedivisjonen. Finale. 2100 meter autostart.

En rogaleding, en trønder og en Hamre-hest er trioen jeg tror mest på i denne flotte finalen av bronsedivisjonen.

Tross bakspor setter jeg Blekkan-traveren 9 L.J's Andy Hall først på min rangering. Det har endelig løsnet for denne flotte Andover Hall-sønnen til Jomar Blekkan og han kommer til Bjerke med tre strake seire i bagasjen, deriblant en råsterk V75-seier fra dødens på Biri nest sist. 4 Massive Attack stod håpløst til i tolvtespor i V75 nest sist på Sørlandet, men står mye bedre til nå og skal tidlig på.

Det skal også 3 Jet Bug som allerede har vunnet to V75-løp i år. Er tøff og slik jeg ser det en bedre hest enn der mer betrodde stallkompisen 1 Frascati B.R. Derfor velger jeg å stå på de førstnevnte på de tre minste V75-forslagene.

Favoritten 1 Frascati B.R. har ikke vært som best på slutten og denne tar jeg kun med på det største V75-forslaget. Nå kan muligens Vidar Hop få sitte i tet og dirigere farten litt underveis og det øker sjansene for denne, men han har veket seg lett ned på slutten. Ute på kanten betaler jeg også for baksporshestene 12 Marchetti (den hadde jeg tro på sist, men da var det tet som gjaldt) og 10 Bale M.B. (har vært uryddig på slutten, men kapasiteten er bra på denne).

Rangering V75-4/V4-1: A: 9 B: 4-3-1-12-10 C: 2-7-6-5-8-11

V75-6/V4-3/DD-1 - Sølvdivisjonen. Finale. 2100 meter autostart.

En vidunderlig finale i den varme sølvdivisjonen og tøffingen 4 Emir La Brousse blir min klare favoritt. Kusk Magnus Teien Gundersen satt bare å finkjørte nedover oppløpet tross løp i dødens i den siste starten på Leangen. Det er klart skjerpet motstand denne lørdagen, men Emir La Brousse har mer å gå på. I en kanonspennende DD-omgang, setter jeg bankerspillet på 4 Emir La Brousse i DD-1.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Når det gjelder V75-spillet, så er det tre hester imot Kolnes-hesten. 6 Gematria ble bortkjørt etter alle kunstens regler av Torbjörn Jansson i svensk V75 på Färjestad langfredag og kom til må med alle krefter spart. Gematria står litt sjanseartet til spormessig her, men duger uansett. 3 Twain Bi viste form på Färjestad sist og er den trolige tethesten her. 2100 meter er kanskje et lite minus for Buer-traveren, men vallaken skal tidlig på.

8 Brixton U.S. har gjestet Norge med bravur i vinter og var rålekker i seiersløpet sist på Sørlandet. Fra spor åtte må Eirik Høitomt finne gode løsninger ned startsiden, men Norges championkusk har som kjent løsninger på det meste. De fire hestene bør gjøre opp om seieren i denne flotte sølvdivisjonsfinalen.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 4 B: 6-3-8 C: 1-2-9-11-10-5-12-7

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodscupen. Finale. 2100 meter autostart.

En herlig finale i kaldblodscupen avsluttet lørdagens V75-omgang og dette er et glimrende spilleløp.

Jeg setter en av mine yndlingshester på kaldblodssiden, 6 Ask Eld, først på min rangering. Vallaken står uvanlig nok uten seier på de fem siste startene, men formen er det lite å utsette på. Gjorde en bunnsolid sisterunde i stayerløpet på Klosterskogen i V65-6 langfredag, men fikk ikke kloa i kapasitetshesten Sjø Kongen som tidlig hadde kjørt seg til tet. Ask Eld tåler å bli brukt underveis og går til mål alle dager i uken.

8 Philip Lyn var fantasisk bra når han V75-løp fra tet på Bjerke femte sist. Har kanskje ikke levert like bra i sine to siste løp og burde strengt tatt slått ledende Charm Elden nest sist på Sørlandet. Gjorde et godkjent løp som favoritt i svensk V75 på Färjestad langfredag, men var heller ikke da like bøs som han har vært i et par andre løp i vinter. Fra åttendespor må hesten kjøres fra start og han blir i overkant stor favoritt her.

9 Lille Jim så ut som en sikker vinner i V75 sist på Leangen, men en litt uoppmerksom Jan Martin Bjerring, måtte se at speedige Ossmann slo seg forbi. Lille Jim er naturligvis tidlig aktuell her. Det er også nevnte 10 Ossmann, men det skal klaffe med opplegget underveis, mot så bra motstand. 7 Remkvikk var strålende rundt årsskiftet og tok da også med seg noen V75-seire. Har ikke vært som best i sine siste starter, men trener Erik Killingmo varsler om klare seiersambisjoner lørdag. Kapasitetsmessig har Remkvikk vist at han er god nok. De fem hestene bør rekke langt i V75-7.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 6 B: 8-9-10-7 C: 4-5-11-3-2-1-12