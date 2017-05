Gulljackpot med Tom Erik Solberg

Ness Tjo Stjerna og Tom Erik Solberg er Nettavisens hovedbanker i lørdagens V75-omgang på Jarlsberg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk fin travhelg står foran oss og det uten tvil lørdagens V75-omgang med Gulljackpot som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Gulljackpot betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten.

Nettavisen har hatt solid tipsflyt den siste uken og på Bergen travpark torsdag ble det superklaff i V65-spillet.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens V65-forslag med innl.pris kr 900 satt som spikret, og det betalte ut hele 23 044 kr. Sjokket 1 Showmethevictory (7,7%), ble lansert i V65-6, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a kr 1 000) betalte ut kr 24 067



* To flate bonger (fire andeler a kr 899) betalte ut kr 25 090



* Tre flate bonger (fire andeler a kr 500) betalte ut kr 24 067



* To flate bonger (fire andeler a kr 300) betalte ut kr 23 385

* En flat bong (fire andeler a kr 250) betalte ut kr 23 044

* En flat bong (fem andeler a kr 200) betalte ut kr 23 044

Øvrige høydepunkter fra sist uke)

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.



V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble flott klaff for mine V75-tips på Biri lørdag, og mitt mellomste V75-forslag (innl.pris kr 486) satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine 6 092 kr, og min hovedbanker i omgangen 4 Nice Eleven L. i V75-4 som attpåtil ikke var favoritt innfridde meget enkelt.



Lerum fortsatte festen lørdag kveld

Rolf Lerum fulgte opp med strålende V5-tips på Harstad lørdag kveld. Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som hans tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste V5-forslag på (innl.pris kr 432) betalte ut herlige 8 974 kr.

Sist lørdag ble altså meget flott uttelling for undertegnedes V75-tips og samtlige andelslag med lagnavn "Leirvåg MedV75Biri" fikk sju rette. Totalt var det 41 andelslag som fikk sju rette til en snittutbetaling på 6 400 kroner. Sist lørdag spilte jeg to V75-bankere og det samme velger jeg å gjøre denne lørdagen, i en omgang som kan se litt favorittpreget ut på forhånd.

Solberg har hovedbankeren

Tom Erik Solberg er en kusk som alltid leverer på lørdagene og i V75-3 setter han seg opp bak monsterhoppa 15 Ness Tjo Stjerna. Jeg bankerspilte henne også i V75 på Bjerke 22. april, men da klarte hun ikke hente strekhesten Oriola til tross for en mektig sisterunde. I sitt siste løp som også var et V75-løp møtte Ness Tjo Stjerna hingstene og gjorde et eventyrlig bra løp til andre bak Kleppe Fanden. Lørdag er det ingen Oriola på strek, oppgaven ser billigere ut enn på lenge og normalt runder hun denne gjengen. 15 Ness Tjo Stjerna i V75-3 blir min hovedbanker i V75-spillet og bankerspilles også i V5-spillet.

Rank V75-3/V5-5: A: 15 B: 7-11-10-12-8 C: 4-1-13-14-5-6-2-3-9

Taper ikke feilfritt

Bjørn Goop er på plass på Jarlsberg denne lørdagen og har solide vinnersjanser både med 1 Escada B.R. i V75-1 og med 14 Heartbreaker V.S. i V75-7. Førstnevnte har en meget billig oppgave i V75-1 og skal ha en topp vinnersjanse i dette hoppeløpet. Escada B.R. har vært bunnsolid i tre starter i Goop-regi og strengt tatt er det vel bare galopp imot. Det et V75-1 er utskrevet med voltestart, øker nok galopprisikoen en smule, men rutinerte Bjørn Goop fikser som kjent det meste. Jeg tror på seier og bruker 1 Escada B.R. som min andre V75-banker lørdag i V75-1.

Rangering V75-1/V5-2: A: 1 B: 3-9-4-6 C: 11-10-7-2-8-12-5

V75-2/V5-4 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Skal det bli fart på sakene hva gjelder utbetaling, må da selvsagt et par av de andre store favoritten tape, dersom mine to bankere innfrir.

En av dem er 5 Torben i V75-2 som kommer til å bli stor favoritt, ettersom hesten har imponert en rekke ganger de siste månedene. Så også sist i et V75-løp på Forus der hesten ledet fra start til mål. Det er naturligvis helt umulig å ikke sette 5 Torben først på rangeringen, men det er sprint og da kan andre melde seg på.

Først og fremst nestfavoritten 3 Norsjø Kongen som hadde en "på-dag" sist på Sørlandet og gikk i strikkene hele veien. Eirik Høitomt ønsker garantert å teste foran her dersom ikke hesten startgalopperer. Kapasitetshesten 10 Holene Odin dukker opp i regi Øystein Tjomsland. Mange spillere har tapt penger på denne opp gjennom, da han ofte har blitt hardt betrodd uten å innfri. Løpets klare outsider.

12 Charm Elden hemmes av vrient tolvtespor, all den tid det er sprint. Men klaffer det litt underveis, er motstanden ned et hakk fra tidligere løp og denne skal tidlig med på gardering. Disse fire skiller seg litt ut, men på de to største V75-forslagene tar jeg med en hest til.

6 Maks Mollyn hadde både jeg og spillerne god tro på forut for V76-løpet på Bjerke 10. mai, men da trakk Bjerring-traveren seg lett mot vinneren Faks Mollyn. Da var distansen 2100 meter. lørdag er det sprint og skulle 3 Norsjø Kongen rote seg bort med startgalopp, kan Maks Mollyn sitte tidlig i tet. Blir svært lite betrodd lørdag, jeg utelukker ikke en overraskelse fra 6 Maks Mollyn og Jan Martin Bjerring.

Rangering V75-2/V5-4: A: 5 B: 3-10-12-6 C: 4-1-7-8-2-11-8

V75-4/V4-1 - Varmblods. Norskfødte 4-åringer. 2100 meter auto.

Kun seks hester til start i dette fireårsløpet, men likefullt en sportslig perle av et løp.

1 Born In The U.S.A. var tilbake slik vi kjente hesten fra treårssesongen, når han enkelt vant fra dødens i den siste starten. I det løpet tok Eirik Høitomt det rolig fra start, men lørdag varsles det offensvi kjøring og det skal være bra sjanse for at Born In The U.S.A. forsvarer sitt innerspor, og da blir han lei å slå.

Unntakshesten 5 Ferrari B.R. er overraskende stor favoritt på rangeringen fredag formiddag, men det vil nok endre seg litt nærmere V75-start. Midtfjeld-traveren har vært eventyrlig bra hittil i år, men kommer aldeles ikke til noe dekket bord her. 3 Cokstile ble treer i løpet Born In The U.S.A. vant på Klosterskogen sist, men satt da i tredje innvendig underveis og hadde for langt frem i det som ble et speedoppgjør. Hesten er god nok til å vinne dette med maks klaff.

2 Chief Orlando trakk seg enkelt fra tet mot Born In The U.S.A. på Klosterskogen nest sist, men var veldig mye bedre som toer fra lederryggen på Ferrari B.R. sist på Bjerke. Er nok best med ryggløp over 2100 meter denne Hamre-traveren, og med åpning i tide kan det bli seier. Disse fire hestene tror jeg gjør opp om seieren i V75-4 og slik sporene ble trukket er det klar fordel 1 Born In The U.S.A.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 5-3-2 C: 4-6

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. Tidsløp. 2100 meter voltestart.

Veldig fint spilleløp venter i V75-5 som altså er utskrevet som et tidsløp. 4 Ask Eld står bra inne på strek i dette tidsløpet og blir min favoritt. Har stått kinkig til i sine to siste løp, men avsluttet bra i begge løpene. Vidar Hop er optimist og kommer hesten seg noenlunde avgårde fra start, skal det være bra vinnersjanse.

14 Ossmann blir spillefavoritt tross 20 meter tillegg og står da blant annet 20 meter dårligere til kontra Ask Eld i forhold til seiersløpet på Bjerke 22. april. 12 Wik Emil får formsterke lars Anvar Kolle opp som kusk og Kolle vet hvordan han skal disponere Flåten-traveren. Med rette rygger i sisterunden, har Wik Emil en solid speed å sette inn.

Stallkompis 15 Galileo har dessverre for den trukket bakspor på 20 meter tillegg. Men er klart bedre enn raden og møter også billigere motstand enn i sine siste løp. Med på gardering blir også strekhestene 6 Pave Odin (svak sist, men kan veldig mye på en god dag) og 3 Bacchus Ø.K. (tetvant nest sist, men klart svakere sist).

Rank V75-5/V4-2: A: 4 B: 14-12-15-6-3 C: 7-8-2-5-9-10-1-13-11

V75-6/V4-3/DD-1 - Hans Petter Tholfsens minneløp. 2100 meter auto.

300 000 kroner venter vinneren av lørdagens største sportslige godbit for treårige norskfødte varmblodshester.

Frode Hamre-trente 6 Vainqeur R.P. har imponert i fire strake seiersløp, samtlige fra tet. Fikk kjøre 16.3 første 1000 i seiersløpet på Åby sist lørdag og imponerte tilsynelatende stort. Men det er lett å la seg lure når slike klassehester får dirigere i tet. Skal stå som favoritt, men kommer neppe gratis til tet og jeg garderer storfavoritten.

Først og fremst med 8 Quality Fighter. Vallaken til Jan Dahlgaard møtte favoritten på Bjerke nest sist. Blåste da til tet og tok lett en lengde på Vainqeur R.P., men Dahlgaard valgte å slippe. Utfordret Vainqeur R.P. reelt mot mål og har etterpå det vunnet et løp i Danmark på 15.0/2060 meter.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 7 Exquisite Sisu som var sjanseløs mot topphesten Coin Perdu på Halmstad sist, men møter jo ikke denne nå. Oppkomlingen 2 Zelov kunne ikke gjøre noe med forholdsvis enkle Nonstop Rascal sist på Momarken og det holder jo ikke til seier her. Men trener Kolnes varsler amerikanervogn, letting i balansen og drapropper til lørdagens start og teten er nok innen rekkevidde. Det kan sikkert gjøre Zelov klart bedre til dette løpet og da tar jeg den med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 6 B: 8-7-2 C: 1-4-9-5-10-3

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 3100 meter voltestart.

Eks-Steinseth-traveren 14 Heartbreaker V.S. har tilbragt det siste året og vel så det på Björn Goops stall og levert varene. Fjoråret endte med 663 000 kr innkjørt og seks seire. Hesten årsdebuterte i løpet norske U.S. Male E.P vant under Åby-lørdagen 29. april og avsluttet solid til tredje der. Blir klar favoritt i V75-5 og i DD-spillet bruker jeg 14 Heartbreaker V.S. som banker. Men i V75-spillet velger jeg bred gardering.

Først med hedershesten 13 Valley Ivan. Jeg gikk på limpinnen på Leangen mandag kveld og lanserte Valokaja Hindø som banker mot Valley Ivan, men vallaken var rett og slett best og imponerte med råsterke seier fra dødens. Valley Ivan går ikke av veien for drøye 3000 meter. Så er det 9 Carl Lewis som avsluttet storveis i V75-løpet på Forus sist til tredje. Her ligger det an til at Øystein Tjomsland velger ryggløp i det lengste.

10 Speedmeister var god vinner fra dødens av et V65-løp på Klosterskogen nest sist og kanskje enda bedre i seiersløpet på Jarlsberg sist. Speedmeister har utviklet seg voldsomt det siste halvåret og er slett ikke sjanseløs her. 5 Ultimo Tango har vært strålende i to strake seiersløp og har garantert ingen problemer med den lange distansen.

På de to største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere tre hester. 7 Quality Q.C. (var helt rå to strake monteseire, kan duge her også), 4 Don Di Quattro (stor kapasitet, ikke ueffen feilfritt) og 11 Max Not Sand (solid fjerde i Ørebro International for 14 dager siden).

V75-7/V4-4/DD-2: A: 14 B: 13-9-10-5-7-4-11 C: 6-12-2-8-15-3-1