Gundersen får full tillit i V75

Nice Eleven L. så rålekker ut i årsdebuten på Bjerke 26. april sammen med sin trener og kusk Geir Vegard Gundersen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En vidunderlig trav- og galopphelg står foran oss med herlige V75-omganger både på Biri lørdag og på Charlottenlund søndag med Copenhagen Cup som det store trekkplasteret. På Biri er det flere aktuelle bankerkandidater og det er far og sønn Gundersen som kusker alle de tre aktuelle. Jeg velger meg fra Geir Vegard Gundersen som bankerkusk bak begge mine V75-bankere lørdag.

Så strålende ut sist

Min hovedbanker den kommer ut i V75-4/V4-1 som er et løp i DNT's hoppechampionat for varmblodshopper. 4 Nice Eleven L. så lysende ut i årsdebuten og fulgte dermed opp fjorårets siste løp på Momarken. Nice Eleven L. er lynrask fra start, og er den meget sannsynlige tethesten her. Var nok aller best med ryggløp i fjor, men her kommer Gundersen til å få dempe dersom han kommer foran og da skal løpet være kjørt. Jeg bruker 4 Nice Eleven L. som min hovedbanker i V75-spillet lørdag og bankerspiller også hoppa i V4-spillet.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 1-3 C: 5-8-7-2 D: 6

Overlegen på fart

Jeg hadde valgets kvaler mellom å velge 1 Ramstad Balder i V75-5 eller 1 Thai Bakery i V75-3 som min andre banker i V75. Men sistnevnte hadde nok aller helst sett at distansen var sprint, og det ble avgjørende.

1 Ramstad Balder kommer til å forsvare sitt innerspor i V75-5 og selv om hesten har noen lunefulle takter fra tid til annen, er oppgaven helt perfekt i dette løpet. Hadde en noenlunde lignende oppgave sist i Drammen og vant veldig komfortabelt da. Jeg tror GV Gundersen og 1 Ramstad Balder leder hele veien i V75-5 og denne blir min andre V75-banker lørdag.

Rank V75-5/V4-2: A: 1 B: 4-6-8 C: 5-10-7-2-12-13-11-14-15-3-9

V75-1/V5-3 - Kaldblodshopper. 1600 meter voltestart.

Herlig sprintløp for formsterke kaldblodshopper innleder lørdagens V75-omgang og det er klar fordel strekhestene.

7 Bjørnemyr Texa blir min favoritt. Hun har utviklet seg voldsomt det siste halvåret og tåler å gjøre jobb underveis. Høitomt er optimist på forhånd og han tar som kjent sjelden feil. 3 Opera var mitt herlige objekt i V76-4 på Bjerke nest sist og Ottersen-hoppa innfridde. Sist var det full vei og hun var sjanseløs til å hente strekhesten Veels Netta. Lørdag er det atter sprint og utgangsposisjonen flott.

5 Hvatt Ronja blir muligens spillefavoritt. Hvattum-hoppa vant et billig løp sist og må nok heve seg litt for å vinne dette løpet. Er uansett den trolige tethesten og kan lede lenge. 14 Trons Torila er ikke lett å bli klok på. Hun varierer stort i prestasjonene, men var solid sist når hun galopperte fra seg seieren. Fra 20 meter tillegg må det klaffe underveis for å hente gode strekhester.

Med på gardering blir også 6 Bore Stjerna som er klart bedre enn raden og trønderhoppa 8 Vildeli som var meget bra sist og som kan skrelle til med klaff fra innerspor på 20 meter tillegg. Jeg tror vinneren av V75-1 er blant disse seks.

Rank V75-1/V5-3: A: 7 B: 3-5-14-6-8 C: 2-4-10-13-1-12-11-13-9

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

2 Delicious Dream leverte nok karrierebeste sist når han tok seg fram til dødens 1200 meter fra mål og enkelt kontrollerte løpet derfra. Klart bedre forutsetninger her med andrespor bak bilen (stod i spor tolv sist) og uten galopp skal det være bra sjanse.

9 Obrigado Brazz er dog en tøff konkurrent. Er nå havnet i trening hos Glenn Kramer Stenberg og får Eirik Høitomt som kusk for første gang. Feilfritt er han god nok til å gi favoritten kamp. Min tredje og siste hest på V75-forslagene er kanskje ikke helt på nivå med mine to forannevnte hva gjelder kapasitet, men er til gjengjeld mer travsikker og kvikk i vei. 4 Kick Off Classic var bra i seiersløpet første gang ut etter par måneders pause.

Rangering V75-2/V5-4: A: 2 B: 9-4 C: 3-7-6-12-8-1-5-10-11

V75-3/V5-5 - Varmblodshopper. Norskfødte. 2100 meter autostart.

1 Thai Bakery blir blant lørdagens aller største V75-favoritter og det er ingen tvil om at Gundersen-hoppa er en motivert favoritt. Leverte et strålende seiersløp sist og blir min V5-banker. Men 2100 meter er kanskje ikke helt yndlingsdistansen og derfor velger jeg å gardere litt i V75-spillet.

Først med 12 Moviestile som er råsterk dame og med noenlunde klaff fra sitt kinkige tolvtespor, er god nok til å utfordre om seieren. Gjør sin første start for Olav Mikkelborg lørdag. 2 Lucky Bullet står fint til og trives på distansen. Klaffer det for hoppa underveis og hun får sitt ryggløp, har hun en voldsom speed å by på.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 7 Vertigo Unique som var i nærheten av å detonere en real V75-bombe på Forus sist lørdag. Ble da kjørt innvendig og står mer sjanseartet til nå. Kommer hoppa noenlunde til underveis, møter hun ikke noe tøffere selskap enn sist.

Rangering V75-3/V5: A: 1 B: 12-2-7 C: 4-3-6-10-11-5-8-9

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodseliten. 2100 meter autostart.

Et herlig løp for varmblodseliten venter i V76-6 og min favoritt heter 2 Special Envoy. Han startet to ganger på Biri i fjor, begge V75-løp og vant det ene og ble nummer to i det andre. På full vei må man kanskje forvente at 1 punk skal ha ryggløp og da er det nok 2 Special Envoy som sitter i tet. Jeg bankerspiller i DD-spillet.



12 Bruno Di Quattro hemmes naturlig nok endel av tolvtesporet, men denne tåler en drøy sisterunde og var strålende i Klosterskogens eliteløp og i seiersløpet på Bjerke nest sist. 6 Emir La Brousse går fra klarhet til klarhet og er tidlig aktuell selv mot denne gjengen.

Med på gardering på de større V75-forslagene blir også 1 Punk (kan få alt sydd opp her), 8 Global Republic (lenge borte, men kan aldri regnes vekk) og 4 Pebbe Simoni (har en saftig speed om han får sitte i det lengste).

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 12-6-1-8-4 C: 9-10-11-7-3-5

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodscupen. 2600 meter voltestart.

Lørdagens aller beste spilleløp avslutter V75-spillet og her er det mange om beinet.

Min favoritt heter 3 Villas Cato. Wolden-traveren møter tøffere motstand enn noensinne, men det tror jeg betyr lite. Her er det krefter i overflod og 2600 meter alt annet enn et minus. Det kan bli tidlig tet her og da kan det bli ledelse hele veien.

10 Sjø Kongen ble bortkjørt av Øystein Tjomsland på Sørlandet sist og en passiv kusk ble sittende bak Tomeld Ø.K. som aldri fikk opp farten i tredjespor. Kanongod vinner nest sist på Klosterskogen og Kolle opp som kusk nå. Tidlig aktuell her. Nevnte 13 Tomeld Ø.K. var som ventet knusende overlegen i monte sist på Jarlsberg. Kapasitetshesten har fått to løp i kroppen etter pause nå og distansen er ikke noe minus. Spennende med Gunnar Austevoll som kusk.

2 Kjempen blir spillefavoritt. Var vel ikke som best sist, selv om han på ingen måte gjorde noe dårlig løp. 2600 meter er normalt ikke et kjempepluss og jeg ranker spillefavoritten ned som et fjerdevalg. 5 Lille Jim holder uforandret fin form, mens 9 Stram Vaier kommer til Biri med tre strake seire i bagasjen. Disse seks får plass på samtlige V75-forslag.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere tre hester. 15 Ask Eld (en av mine favoritthester, men tøff oppgave nå med bakspor på tillegg), 6 Bacchus Ø.K. (bunnsolid i seiersløpet på Sørlandet sist og slo bra hester da) og 7 Dag Støvar (hedershest som møter steintøff motstand nå, men er i kalasform).

Rank V75-7/V4-4/DD-2: A: 3 B: 10-13-2-5-9 C: 15-6-7-12-14-11-4-1