Herlig Grand Slam V75-omgang på Solvalla

Jorma Kontio er aktuell på Solvalla søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Leirvåg med herlig V65-treff på Biri 13. oktober!

Leirvågs største V65-forslag (innl.pris Kr.1 875) på Biri fredag suste rett inn, og betalte tilbake meget solide Kr.46 387. 5-valget Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester. Vi gratulerer de som tok rygg.

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Vi serverte følgende info på Brenne Brakar:

V4-3 : 2 Brenne Brakar – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP!

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Nye utfordringer på Solvalla! Høydepunktet denne søndagen skjer på Solvalla, og her venter en svært spennende Grand Slam V75-omgang. 4 Izzy har aldri tapt, og vi spekulerer ikke mot den i V75-4. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Kitspirit – Har fått to løp i kroppen etter pause, og det er snakk om en traver på vei mot formen. Nå sist fikk den aldri sjansen tilslutt, og den kom til mål med litt krefter igjen. Møter en ganske formløs gjeng i innledningsløpet, og den skal opplagt tas på alvor her. SPILLES!

V75-2 : 4 Syntax Broline – Blir ikke tatt på alvor i dette jevne løpet, men her må man være på vakt. Det er snakk om en fin fux dette, den er på vei mot formen, og nå sist ble den sittende bom fast med alt igjen. Ai, Ai, Ai, hvilket herlig inntrykk! Nå er den dessuten kuskeplusset med Kaj Widell, og vi roper et stort varsko!

V75-3 : 8 Xceed GT – Er fryktelig god på sitt beste, og nå som godformen virker å være i anmarsj, ja, da er den naturlig å gå til på her. Spurtet meget fint i et løp som gode Nobel Amok vant sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Her er den dønn riktig ute, og feilfritt skal mulighetene være gode. SPILLES!

Dagens beste banker:

V75-4 : 4 Izzy – Rader opp, og den har nå kammet med seg SYV strake seire. Nest sist gikk den 10,7 s 800m, og den var knallgod. Nå sist gikk den 11 s 800m, og den vant lett. Den har stor respekt i dette feltet, og det meste taler for en ny seier. I en ellers krevende omgang er dette vår beste banker. ALL IN!

V75-5 : 11 Flash Di Quattro – Vant fire løp i fjor, og den gjorde det bra da. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, formen virker stigende, og den burde duge godt i omgivelser som dette. Trenger selvfølgelig litt tempo fra en “kald” utgangsposisjon, men får den det, ja, da er den klart spennende. PASSES!

Dagens nest beste banker:

V75-6 : 5 Ready K.K. Hall – Er veldig grunnkapabel, men har hatt sine problemer, og derfor ikke fått betalt for den flotte kapasiteten. Etter pause sist, rykket man skoene for første gang, og da ble det lekestue etter en sisterunde i 12-fart. Braker til tet, og ligger på til to strake? Vi tror HARDT på denne favoritten!

V75-7 : 7 Maintainability – Ble det helt feil for sist da den bare ruste unna etter en tøff innledningen. Glem det løpet. Nest sist var den god til seier, og da viste den 13 s 800m. Kommer til å fly fort på denne sprinten, den blir kuskeplusset med Kaj Widell, og klaffer det bare fra et dårlig spor, ja, da kan den overraske. OBS!