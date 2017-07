Herlig V75-kveld i Halmstad

Dominion Beach og Örjan Kihlström er blant favorittene i V75-4 i Halmstad i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt strålende torsdag foran oss. Torsdag kveld innleder Jarlsberg sitt store sommetrav og det er en rekke flotte treårsløp på menyen. I tillegg er det jackpot i V65-spillet med 534 692 kr ekstra i sekserpotten. Torsdag kveld er det også ekstra internasjonal V75 fra Halmstad, der tradisjonsrike Sprintermesteren er det store sportslige høydepunktet. Før den tid skal vi gjennom en meget spennende V4-lunsj i Boden og en sjeldent spennende V5-lunsj på Bergen travpark.

Solid lunsjklaff i Årjäng

Det ble flott treff for Snokens V4-tips til Årjäng. 8 Saint Gerda innfridde som et strålende objekt mot dagens største V4-favoritt, 6 Global Takeaway, i V4-1. To andelslag på Eksperten fikk fire rette. Et andelslag med fire andeler a kr 300 og et andelslag med fire andeler a kr 500. Utbetaling for fire rette solide 16 082 kroner.

Solide objekter tirsdag

Til V64-løpene i Bollnäs lanserte vi herlige objekter på 8 Galileo (3. valg i spillet) i V64-4 og ikke minst DD-banker på nestfavoritten Järvsö Pegasus mot dagens nest største favoritt Tand Kraft i V64-6/DD-2. DD-odds meget fine 15,22.

Meget anerike Sprintermästaren er det store sportslige oppslaget i kveldens V75-omgang i Halmstad og det kjøres tre kvalifiseringsløp før den store finalen. Alle tre kvalifiseringsløpene er plassert innenfor V75-spillet og de er hhv V75-2, V75-3 og V75-4 og det er i nettopp et av disse kvalifiseringsløpene at vi finner vår V75-banker i kveld.

Det handler om 7 Diamanten og Robert Bergh i V75-2. Det er fantastisk hest som vant Kungapokalen tredje sist og Diamanten har vunnet ti av sine 15 starter i karrieren. Spor sju er selvsagt ikke helt ideelt, men normalt er Diamanten overlegen de konkurrentene han møter i kveld. Vi mener 7 Diamanten er kveldens sikreste vinner og denne blir vår V75-banker i kveld.

Untersteiner utfordrer storfavoritten

I V75-5 blir seiersmaskinen 3 Southwind Feji tung favoritt og hesten er altså ubeseiret etter sine sju første starter i karrieren. Har vunnet sportrekningen i kveld og skal selvsagt være favoritt. Men 6 Kash Brodda og Peter Untersteiner er så kapabel at om denne Peter Untersteiner-trente hesten fungerer som best, så tror vi han kan slå storfavoritten og vi spiller to hester på samtlige V75-forslag i V75-5.

Lövgrens stayer vinner igjen?

12 Alfas Da Vinci er uten tvil en av Sveriges beste stayere, og selv fra 60 meter tillegg på noen gode strekhester, skal det være bra vinnersjanse i V75-6/DD-1. Vi bankerspiller hesten på det minste V75-forslaget og på i DD-spillet, men tar med strekhestene 1 Ready Ribb og 2 Ulisse Kronos på de større V75-forslagene.

