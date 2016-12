Herlig V75-omgang med toppobjekter på menyen

Ulf Ohlsson og Fire To The Rain. Onsdag er det Johnny Takter som kjører. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Vi er godt i gang med en ny uke, og året går mot sin slutt. Ukens desiderte HØYDEPUNKT skjer på Nyttårsaften, og det er noe man ikke bør gå glipp av. Da er det nemlig duket for en voldsom jackpotomgang i V75-spillet, og hittil er jackpotten kommet opp i svimlende Kr.40 253 589! Tipsene våre til den V75-omgangen blir lagt ut fredag kveld.



Halmstad står for dagens V75-omgang, og vi har en fryktelig spennende omgang foran oss! Bankeren vår kommer ut i finalen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 Hades Håleryd – Får mange tilhengere etter den helt spinnville prestasjonen som den gjorde sist. Åpnet altså på 07,5/11,5, men var likevel god nok til å bare stikke fra tilslutt. Sporet denne onsdagen er veldig sjansebetont da det finnes noen ordentlige startkanoner på utsiden. Kan bli fast, og dette er ingen klink vinner i våre øyne. 11 Hank Von Håleryd – Vil dra stor fordel av et høyt oppdrevet tempo. Den var god til seier sist, og den var ikke veldig langt bak Hades Håleryd nest sist. Trives utmerket med sko på beina, og den kan fort komme «flyvende» på lette bein tilslutt. OBS!

V75-2 : 10 Wilma leggrowbach – Hesten med det rare navnet har funnet seg vel til rette hos sin nye trener, Peter Jensen. Den har fått to løp i kroppen etter at den kom inn på stallen til den dyktige treneren, og den så ordentlig morsk ut nedover oppløpet sist. La inn litt over 11 s 800m, og den kom helt alene til mål. Kan rundt 12,5 på distansen, og det straffer ikke mange her. OBS! 4 Sangria Knight – Debuterer for Peter Untersteiner, og det er fine rapporter på den. Har blitt matchet mot flere av årgangens beste hester, og det er snakk om en traver som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Takler den bare dette å gå med sko så må den være HET! At det er kommet en strykning innvendig er dessuten et stort pluss med tanke på at den i utgangspunktet stod i et veldig trangt spor.

V75-3 : 8 MT King Of Cash – Er en topphest i grunnlaget, og den burde ha mye å hente i tiden fremover. Har rotet litt med galopper osv, men det er ikke veldig uvanlig for Ready Cash-avkom. Til starten sist hadde Johan Untersteiner endret en del på utstyret, og vips så fungerte den helt perfekt. Gikk et råsterkt løp, og den tok en imponerende seier. Sporet på onsdag passer helt ypperlig, og her kan Johan bare ta den rolig ut. Er kanskje den sterkeste hesten i feltet, og den må med på alt! 10 Juan – Er en anne tøffing, og den stod med fire strake seire før den var ute i V75’en sist. Fikk ikke vinne da, men den var knallgod i nederlaget. Går til mål så det suser, og med tempo er den fort med på foto igjen. Disse to hestene skiller seg litt ut på forhånd!

V75-4 : 12 Shorthanded Jag – Dette er en beintøff hest etter Jag De Bellout, og det er en traver vi har sansen for. Så helt enorm ut etter sene luker nest sist, mens den kom alene til mål sist. To strykninger betyr at sporet ikke er så «ille», og når vi også tror på kjøring mellom 1 Champion Melon/2 Cyber Lane, ja, da trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter. Bjørn Goop opp er dessuten et SAFTIG kuskepluss! Slår til som et herlig objekt i omgangen? 2 Cyber Lane – Har vært ute på fem joggeturer, og det er blitt fem seire. Det dreier seg selvfølgelig om et stortalent, men nå er det opp til bevis. Kommer normalt ikke forbi 1 Champion Melon på startsiden, og da skal den være fryktelig god for å vinne dette. Skal selvfølgelig med på alt, men det er ikke snakk om noen «klink» vinner.

V75-5 : 5 Juliet Ale – Er en meget god 3-åring, og den skal bli spennende å følge i 2017. Vi føler nemlig den besitter kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto. Gjør ikke veldig mye mer enn hva den får beskjed om, og slikt liker vi. Virker veldig stabil, og sporet tror vi ikke vil by på problemer. Med kun fem hester på strek så er det ikke utenkelig at Stefan Söderkvist satser offensivt, og Juliet Ale er vår klare favoritt! 10 Mulligan – Har blitt matchet i tøffe omgivelser, og den duger godt her om den er på topp for dagen. Kommer nå ut etter en liten pause, og det er bra rapporter på den. Har vært åtte ganger blant de to beste på ti forsøk, og den pleier å være med i fremste rekke. OBS!

V75-6 : 3 Mellby Drake – Er MILEVIS bedre enn raden, og nå er det endelig duket igjen? Sist ble den sittende bom fast, og den kom til mål med masse krefter igjen. Her står den veldig riktig inne i løpet, sporet er bra, og den prøves som et frekt drag. 1 Malkin – Er grunnkapabel, men aldri helt enkel å regne på. I forsøk til Derby (07.09.2016) gikk den omtrent likt i mål mot gode hester som Cash Okay/Ultimate Photo… På sitt beste løper de ikke fra den, og at den for første gang skal bli testet med pisken kan fort være et STORT pluss. Sporet er interessant, og den kan sjokke, om den har dagen…

Dagens banker:

V75-7 : 4 Fire To The Rain – Blir vår banker i en helt strålende V75-omgang denne onsdagen. Gikk et meget bra løp på Bjerke nest sist, og da feilet den i striden mot Nahar kort før mål. Nå sist fikk den et tøft opplegg, og trakk seg litt siste 100m. Går her ned en klasse, den får trolig billig tet, og da lar den seg neppe stoppe. Vi spekulerer ikke, og for oss er dette dagens soleklart beste banker. ALL IN!