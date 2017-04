Herlig V75-omgang på Klosterskogen

Dillon K.W. og Åsbjørn Tengsareid blir favoritter i V75-7/DD-2 på Klosterskogen lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige meny Langfredag:

V64 Umeå (frist 19.15): Smellfrekk V65-banker i nord

Oddstips Championship: Wednesday er pisket til å vinne

Oddstips Championship: Sensasjonslaget har ikke gitt opp

Oddstips Championship: Full krise i Blackburn

V75 Färjestad (14.30): Internasjonal V75 med norsk banker

V65 Kloster (spillestopp 15.50): Herlig V65-vorspiel i Skien

Påskequiz 14. april: Test dine kunnskaper og vinn flotte premier

Klosterskogens store tradisjonelle V75-kjøring står for tur påskeaften og som vanlig er det eliteløpet, Klosterskogen Grand Prix for varmblodseliten som er det aller største sportslige trekkplasteret. 300 000 kr venter vinneren i år. Men også Moe Odins æresløp for kaldblodseliten med 200 000 kr til vinneren og Habibs minneløp for 4-årige varmblodshester med 150 000 kr til vinneren er blitt knallfine løp. Alle disse tre løpene inngår naturligvis i V75-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er også en snau havlmillion ekstra i sjuerpotten på Klosterskogen lørdag. Den norske delen av Jackpot fra V75 Søndag sist søndag går til V75 Klosterskogen. Dermed ligger det 480 570 kr ekstra i sjuerpotten. 10 millioner ekstra til alenebong med 7 rette. Merk også at det lørdag kveld er dobbel V65-jackpot i Ålborg med hele 648 152 kr ekstra i sekserpotten. Nettavisens eminente travekspert, Carsten Rabjerg, byr på utførlige vurderinger til disse løpene og den tipsartikkelen vil være klar lørdag morgen.

Men nå skal det handle om lørdagens feiende flotte V75-omgang på Klosterskogen som spillemessig kanskje er blitt den aller beste norske V75-omgangen hittil i år. Bankerkandidatene står aldeles ikke i kø og jeg må "avvente" min V75-banker til V75-7.

Herlig 4-åring får bankertillit

Det handler om stortalentet 1 Dillon K.W. som aldeles ikke møter "walk-over" motstand i Thai Tanics æresløp i V75-7. Men den Anders Lundstrøm Wolden-trente fireåringen står i førstespor på strek og har vært strålende i årets to første starter. 2900 meter er garantert ikke noe minus for denne tøffingen og det skal være snakk om en flott vinnersjanse. Så bra at jeg bankerspiller 1 Dillon K.W. i V75-spillet og hesten blir også min DD-banker.

Rank V75-7/DD-2/V4-4: A: 1 B: 12-9-15-11 C: 14-3-4-5-2-7-6-10-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-1/V5-3 - Telemarksløpet. 4-årige kaldblods. 2100 meter volte.

V75-omgangen innledes med en meget fint fireårsløp og her er det mange om beinet. Så mange at jeg spiller åtte hester på de to største V75-forslagene.

7 Valle Storm blir under tvil min favoritt. Hesten vant et lignende V75-løp tredje sist, årsdebuterte nest sist med et løp helt på jevne til femteplass. Noe bedre i Kongepokalløpet på Bjerke i den siste starten, men fikk maks som fjerde. Burde nok kunnet utfordre om seieren da, med tanke på det fine løpet han fikk. Men det er verd å merke seg at kusk Eirik Høitomt er stor optimist i forkant av lørdagens løp og Høitomt misser sjelden i sine vurderinger. Bra tetsjanse her og min favoritt.

2 Emil Mollyn er en oppkomling i disse omgivelsene, men merk at den vanlige kusken Tom Erik Solberg (han velger 9 Ådne Odin) er veldig positiv med tanke på mulighetene til Emil Mollyn. Og med tanke på at hesten står på strek, setter jeg denne tidlig på. 12 G. Jerken vant Kongens pokal etter et mektig løp for to uker siden. Forus-hesten viste at han kan være med de beste da, og har sjansen igjen.

9 Ådne Odin ble bortkjørt totalt i det samme løpet, men trener Erik Killingmo varsler om fortsatt solide treningsjobb. Gardering. 11 Vill Solen, 10 Alsaker Blest og 9 Sjø Vinn er de øvrige 20-meters-hestene som alle er kapable til å ta hjem V75-1 På de største V75-forslagene hekter jeg også på lunefulle 1 Frivoll Borken. Her lukter det innvendig løp og er Frivoll Borken på rette humøret, kan han speede inn til seier tross klart skjerpet motstand.

Rangering V75-1/V5-3: A: 7 B: 2-12-9-11-10-9-1 C: 5-3-6-4

V75-2/V5-4 - Varmblodshopper. 2100 meter voltestart.

I likhet med Eirik Høitomt er også Frode Hamre meget solid i sine forhåndsvurderinger. I dette flotte hoppeløpet i V75-2 setter han stallhesten 1 Tooltime først på sin tipslinje, selv om han selv kjører 11 Saturday Mornings og også har med 10 Netherlee's Dream fra sin stall. Klosterskogen er kanskje et usikkerhetsmoment for Tooltime, men hun gjorde uansett et kanonløp første gang ut i Hamre-regi. Tom Erik Solberg kjenner hoppa godt fra tidligere og i V5-spillet drar jeg til med bankerspill på 1 Tooltime.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V75-spillet derimot spiller jeg fast to hester og tar med 10 Netherlee's Dream på samtlige V75-forslag i tillegg til 1 Tooltime. Treningsrapportene er gode på denne dama og hun vant sist hun gjestet Klosterskogen. Jeg tar sjansen og spiller to hester i V75-2.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1 B: 10-12 C: 6-11-2-5-9-8-4-3-7

V75-3/V5-5 - Varmblodshester. 4-årige. 2100 meter autostart.

Kun sju hester ble fristet til å starte i Habibs minneløp, selv om førstepremien er velvoksne 150 000 kroner.

Under tvil setter jeg 1 Cokstile først, mest av alt grunnet det flotte startsporet. Skulle Cokstile ble overflydd, tyder det meste på siste indre-muligheten. Skuffet vel kanskje i noen av de største treårsløpene i fjor, men avsluttet i det minste med en flott V75-seier på Sørlandet. 7 Chief Orlando er en herlig traver, og Hamre-traveren er så god fra start at han kan nå teten, selv fra spor sju. Har i motsetning til flere av konkurrentene fått noen løp i kroppen og det taler for.

5 Born In The U.S.A. gjorde en bra årsdebut etter langt skadefravær på Bjerke for tre uker siden. Kapasitetsmessig er han muligens best i dette feltet, men her får han stå som en outsider. Fra stall Kolgjini kommer 3 Rigel Face. Det er nok ikke den beste fireåringen stall Kolgjini rår over, men han har vært meget solid i seiersløpene i år.

Jeg merker meg ellers at Anders Lundstrøm Wolden er opp på sin egen 4 Fiobano. Den hesten norgesdebuterte for Wolden på Biri for to uker siden og gjorde et flott løp til andre fra en vanskelig utgangsposisjon. Står fint til spormessig i dette løpet og jeg tar denne med på de største V75-forslagene.

Rangering V75-3/V5-5: A: 1 B: 7-5-3-4 C: 2-6

V75-4/V4-1 - Kaldblodseliten. 2100 meter autostart.

Årets utgave av Moe Odins æresløp er blitt en perle av et løp. Det er vanskelig å komme utenom 1 Tekno Odin som førstevalg, selv om Øystein Tjomslands superhest underpresterte kraftig i de to siste løpene i februar. Førstespor bak bilen er sjanseartet, men Tekno Odin har utviklet startferdighetene det siste året.

3 Ingbest har vist at han kan matche kaldblodseliten. Fjorårets Derby-vinner gjorde et kanonløp i Meyer'n sist og var ikke langt bak vinneren Kleppe Slauren i mål da. Nydelig startspor nå og han er med i seierskampen her. 6 Lome Brage har pauset i noen måneder nå. Fikk ødelagt store deler av fjorårssesongen grunnet skade, men trener flott og kan vinne på direkten.

11 Kleppe Slauren har vist en enestående utvikling det siste året, og var fantastisk bra vinner av Meyer'n. Ellevtespor nå og de tøffeste konkurrenten har alle trukket bedre spor. Her må de nok klaffe litt underveis, men Slauren virket helt uøm for posisjoner. Jeg velger å stå på disse fire, vel vitende om at det kan være farlig å utelate 9 Smedheim Solan. Men den hesten har ikke vært som aller best i sine to siste løp og da velger jeg å stå over denne lørdag.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 3-6-11-9 C: 10-7-4-2-12-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Tre hester skiller seg klart ut i dette kaldblodsløpet og jeg setter 3 T.B.'s Trøllgutt først på min rangering. Hesten var kanongod sist til tredje etter å ha sittet langt bak underveis. Står flott til på strek, Eirik Høitomt opp som kusk og jeg har en feeling for at T.B's Trøllgutt kan spore V75-5 fra start til mål.

Det betinger kanskje at hyperkapable 9 Troll Svenn ikke er som aller best. Kjell Løvdals kapasitetraver travet et strålende seiersløp i V75 sist og har vunnet to av de tre løpene han har startet i på Klosterskogen. 13 Torben har startet tre ganger i 2017 og vunnet samtlige på enkleste vis. Lørdag er dog klart skjerpet motstand, men Torben har garantert mer å gå på. De tre hestene blir mitt lås i V75-5.

Rank V75-5/V4-2: A: 3 B: 9-13 C: 8-1-2-12-11-6-14-5-4-7-10-15

V75-6/DD-1/V4-3 - Klosterskogen Grand Prix. 2100 meter autostart.

Det er bra klasse på årets utgave av Klosterskogen Grand Prix og jeg tror det er bra sjanse for at fjorårsvinner 2 Quick Fix kan vinne igjen. Har riktignok ikke prestert allverden i Frankrike i vinter, men har stått hjemme i Sverige de siste månedene og trener Lutfi Kolgjini er lyrisk på forhånd. Teten er det neppe noen som fravrister Quick Fix.

9 Oasis Bi blir stor favoritt og Stefan P. Pettersons uslitelige elitetraver hemmes normalt lite av bakspor mot denne type motstand. Har i likhet med Quick Fix ikke hatt suksess i Frankrike i vinter, men denne hesten har som kjent minst ni liv. Jeg tror mest at dette løpet står mellom disse to.

Men på det aller største V75-forslaget, betaler jeg også for 1 Bruno Di Quattro. Seiersmaskinen til Frode Hamre har en liten sjanse til å få lederryggen på Quick Fix og da blir han skummel. 4 Thai Broadway har fot n'te gang i karrieren fått en formoppgang og er herdet mot denne typen hester. De fire hestene skal være et meget sikkert lås i V75-6.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 9-1-4 C: 5-8-6-7-10-3