Herlig V75-omgang på Leangen

Slik så det ut da Stan Libuda sist gjestet Leangen 29. oktober i fjor. Fra spor 10 feide hesten over mål som vinner av V75-7 sammen med Erlend Rennesvik. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Leangen travbane er vertskap for lørdagens V75-omgang og det er veldig fin meny som spillerne tilbys. Det er en flott travhelg som står i vente og søndag ettermiddag skal som kjent Lionel i aksjon i verdens største travløp, Prix d'Amerique i Frankrike. Merk også at det ekstra internasjonal V75 på Solvalla søndag.

Men det er altså Leangen som skal avholde den norske V75-omgangen lørdag. Sist Leangen arrangerte trav var mandag 16. januar og da ble det superklaff for mine V65-tips.



Det ble en strålende mandag for mine V65-tips på min favorittbane Leangen. Tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var min tipsener i V65-1, og jeg varslet stort for mulig skrekk i V65-3 der 3,2 prosenteren Dreamstile (7-valg) vant. Mitt mellomstore forslag på Nettavisen (innl.pris kr 450) satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte 9 166 kr. På Eksperten ble det fest og fullklaff for totalt 25-andelslag

Erlend har topp vinnersjanser lørdag

Erlend Rennesvik går på trenerskolen for tiden og avtjener sin praksis hos Halmstad-trener Marcus Lindgren. Det er årsaken til at den unge og meget lovende bergenseren ikke har kjørt løp i Norge hittil i 2017, men lørdag er han på plass på Leangen og skal kuske to svært interessante hester i V75-spillet og jeg har begge som mine favoritter, og den ene av blir også min V75-banker.

Tar ned alle i V75-7

Det handler om 10 Stan Libuda som starter i V75-7. Den tyskfødte vallaken har vært strålende i regi Anders Lundstrøm Wolden og står med tre seire på de fire siste startene, og alle seieren er kommet i V75-løp. Stan Libuda starter også på Leangen 29. oktober, også da i V75-7, også da stod hesten i spor ti og også da var distansen 2140 meter. Møter noen gode hester i V75-7, blant annet 7 Ultimate Photo og 5 Baritron, men Stan Libuda går til mål så det suser og skal ha en flott vinnersjanse i V75-7 og hesten blir min V75-banker på Leangen lørdag i V75-7. Hesten blir også min DD-banker.

Rangering V75-7/DD-2/V4-4: A: 10 B: 7-5-4-8-9 C: 3-6-11-12-1-2

Like optimistisk med Jerken

Erlend rennesvik hadde veldig god tro på Stan Libuda når jeg pratet med ham på telefon torsdag ettermiddag og han hadde faktisk like bra tro på 13 Tekno Jerken i V75-6. Hesten gjorde en strålende opphenting etter galopp i den siste starten på Bjerke og hadde hesten blitt toer da, hadde han vippet på 20 meter ytterligere tillegg her. Er perfekt matchet for denne oppgaven og på speed er han best i feltet. Min favoritt.

14 Teddy Gutten Støen er det opplagte motbudet. Tøffingen til stall Øverdal var mektig nedover oppløpet sist og viste at formen er på topp. Må kanskje dra på Tekno Jerken i sisterunden her, men er så bra at han kan holde unna. De to hestene skiller seg klart ut og blir mitt lås i V75-6.

15 Alsaker Piril har hevet seg voldsomt i det siste, har en steintøff oppgave nå, men er den klare tredjehesten slik jeg ser det. 12 Moe Svarten vant et gulldivisjonsløp i Sverige i det siste løpet, men har slitt mot de beste norske det siste året, og får det trolig litt for tøft mot disse kanonene.

Rank V75-6/DD-2/V4-3: A: 13 B: 14-15 C: 12-11-5-4-3-9-7-6-10-2-1

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et strålende kaldblodsløp innleder lørdagens V75-omgang og spillemessig er løpet høyinteressant ettersom den store forhåndsfavoritten, 8 Villas Cato, er strøket.

Under tvil setter jeg 5 Alsaker Elfax først. Hesten innfridde som min tipsener (5.valg i spillet) sist på Leangen, etter et perfekt disponert løp av Thomas Mjøen. Hesten er nok best med ryggløp, men lørdag tror jeg Mjøen tester foran.

1 Kjærs Emil var toer i det samme løpet på Leangen, og er stadig på vei tilbake til taktene fra i fjor vinter. Fra innersporet på strek, er Kjærs Emil med i fremste rekke direkte og han skal tidlig på. 13 Maks Mollyn kom seg ikke forbi Stjerne Kvikken fra start som min V65-banker på Biri nest sist og kusk Dag-Sveinung Dalen valgte å søke seg ned i rygg. Der ble hesten sittende bom fast i mål. Sist lørdag kusket trener Bjerring selv, og denne gang valgte ikke Kolle å svare teten med Stjerne Kvikken og Maks Mollyn lenset unna til helenkel seier. 20 meter tillegg og full vei lørdag, er noe andre forutsetninger, men hesten skal med på gardering.

14 Lykkje Borka vant på direkten etter tre måneders pause på Biri sist. Avslutter normalt veldig bra, og selv fra bakspor på tillegg skal hun tidlig på her. Det skal også Harstad-hesten 4 Veels Balo. Har imponert i to strake seiersløp i Harstad, er litt vanskelig å sette inn i dette løpet, men står fint til på strek. Jeg stenger V75-1 på disse fem hestene og tror det skal være bra mulighet for å komme gjennom V75-innledningen.

Rangering V75-1/V5-3: A: 5 B: 1-13-14-4 C: 2-6-3-15-10-9-12-7

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Hvem vinner tetkampen av 1 Whisky Voice og 3 Federal Crown? Det er det store spørsmålet i V75-2, men jeg setter hjemmehesten 3 Federal Crown først. Vallaken hadde en fantastisk avslutning på 2016 og vant tre løp, det siste seiersløpet på imponerende vis fra dødens.

1 Whisky Voice satt bom fast som trolig vinner i et V75-løp på Jarlsberg i den siste starten. Men har tidligere vist litt variende stridsmoral og er vanskelig å vite hvor bra denne egentlig er. Tom Erik Solberg er optimist på forhånd og tror på ledelse hele veien. Jeg velger å stå på de to fornåndsfavorittene på de tre minste V75-forslagene.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere to hester. 7 Bruno Marsh var kanongod etter et strevsomt løp i seiersløpet sist på Leangen og tok sin andre strake seier da. Fra spor sju må det løse seg litt ned startsiden, for at hesten skal ta sin tredje strake. 8 The Voice har også en vanskelig utgangsposisjon, men møter litt enklere motstand enn vanlig denne lørdagen.

Rangering V75-2/V5-4: A: 3 B: 1-7-8 C: 10-6-9-11-4-5-2-12

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et strålende kaldblodsløp venter i V75-3, der jeg synes to hjemmehester sitter med det beste kortene.

11 Baus Spiksøn er en hest jeg virkelig liker. Nå har Veronika Bugges øyensten trukket bakspor på 20 meter tillegg, men jeg tror uansett dette er beste hesten i feltet. Var nesten uforskammet god i V75-seiersløpet på Leangen 3/12 og har garantert mer å gå på. Utfordres i første rekke av 10 Helle Spik. Denne kapable vallaken har virkelig funnet tonen sammen med Jomar Blekkan og stod med tre strake seire, før det endte i dundrende startgalopp som storfavoritt i et V65-løp sist. Har et veldig fint startspor på 20 meter tillegg og kan vinne dette.

Hjemmehesten 15 Vojes Lurifaks er en annen tøffing, og selv om bakspor på 20 meter tillegg trekker ned, trekker kusk Vidar Hop opp. Vojes Lurifaks hemmes ikke av tredjespor underveis og er en seierskandidat. Det er også 7 Bråtnesfaks, men Heidi Moens femåring møter noen tøffe konkurrenter her og da må han komme seg brukbart avgårde fra det trange fjerdesporet på 20 meter tillegg. Jeg tror disse fire kapable hestene gjør opp om seieren i V75-4 og står på disse på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-3/V5-5: A: 11 B: 10-15-7 C: 12-6-9-3-2-4-5-1-13-8-14

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 1640 meter autostart.

5 L.J.'s Andy Hall kunne ikke stå imot en imponerende Mr Nelson i sin siste start, men gjorde uansett et meget bra løp. I dette løpet er Blekkan-traveren på tetjakt og sprint er neppe noe minus. Bra vinnersjanse.

10 Among Hastrup er faktisk den aller største V75-favoritten fredag morgen. Nå vil nok kryssene endre seg litt nærmere løpsstart, men Among Hastrup vil helt sikkert bli blant de aller største favorittene. Tvedt-traveren har vært strålende etter ankomsten fra Danmark, men vunnet sine aller fleste løp fra tet. Har i tillegg tjent mye penger på kort tid, og har definitivt ikke noe gaveløp her. Andrevalget.

Hjemmehesten 12 Marco D'Estino blir ikke mye spilt her, men er uten tvil en av de beste hestene i feltet. Tolvtespor på sprint er naturligvis et klart minus, men jeg vil likevel ha denne tidlig med. 6 Thai Freedom ble hardt betrodd i et V64-løp i Sverige i den siste starten, men strakk ikke helt til da. Kommer hesten noenlunde til fra sjettesporet bak bilen, er hen ikke helt ueffen og sprint passer nok aller best nå for tiden.

Rangering V75-4/V4-1: A: 5 B: 10-12-6 C: 8-9-1-11-2-3-4-7

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. Hopper. 2140 meter autostart.

Skummelt hoppeløp venter i V75-5 og seks hester får plass på de større V75-forslagene.

Jeg setter 9 Tiffany T.G. først på min rangering. Gundersen-traveren var tilbake som en vinner i et V65-løp på Jarlsberg i den siste starten. Satt da i tet og holdt enkelt unna. Det er ikke veldig tøft dette hoppeløpet og niendesporet neppe noen ulempe for denne dama.

12 Invicta har vært litt variabel i det siste, men tross tolvtespor må hun være tidlig aktuell her. Holdt bra til fjerde fra dødens sist og motstandsmessig er ikke V75-4 noe avskrekkende. 11 Veggie Hanover har vært flink i regi Jomar Blekkan og stod med to strake seire, før hun ble speedet ned av lederyggens Ragazzo i den siste starten. Veggie Hanover er neppe noe dårligere bakfra.

Thomas Mjøen har skrellfeeling for 2 Educated som står til for å få tet i dette løpet. Educated gjorde noen riktig fine løp i fjor og historien har mange ganger vist hvordan tethester kan overraske selv når de møter antatt tøffere motstand.

På de største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere to hester. 7 Super Rina er i knallform om dagen og med tanke på at favoritt-trioen står i bakspor og kanskje ikke alltid byr seg like bra til, kan Super Rina med klaff være aktuell. 5 Shining Moment var en del betrodd i norgesdebuten på Leangen sist, men skuffet en smule da. Lørdag skal hoppa lettes i balansen og startsporet er bra. En fidus og med på gardering.

Rangering V75-5/V4-2: A: 9 B: 12-11-2-7-5 C: 6-1-8-10-4-3