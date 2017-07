Historiens første V75 med galopp

Superhoppa Icecapada blir stor favoritt i V75-1 på Jägersro søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En heidundrende søndag står foran oss og for første gang i historien er det altså V75 med galopp. Det er dog "søndagsvarianten" med en krone per rekke. Det er storstilt Derbydag på Jägersro og en aldeles herlig V75-meny som spillerne skal bryne seg på. I travets verden er det også en høyinteressant V4-omgang i Østersund som byr på kvalifiseringsløp til Svensk Kaldblodsderby med en rekke norske hester på plass. Søndag kveld er det trav på Biri med internasjonal V65 og V5 på plakaten.

Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Her er de to største høydepunktene hittil i 2017.

Øvrevoll torsdag 29. juni

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Vurderinger til V75-løpene på Jägersro av Birger og Morten:

Svenskene arrangerer sin Derbydag i galoppen på søndag. Med 1.5 millioner til vinneren er det stor rift om å vinne det 100. Derby på banen. Med V75 og rekkepris på 1 krone, er det også for spillerne en stor utfordring.

Superhoppa innfrir i V75-1?

Med 7 løp må man ha minimum en banker. Den klart beste hesten i V75-1 er 3 Icecapada. Vi snakker om Skandinavias beste hoppe. Hun trener på sandbane hver dag i trening, og dessuten gikk hun to fantastiske løp på underlaget i Dubai. Trener Niels Petersen har klokketro, og i et så lite felt gjør hun neppe noen feil. Halvbroren Hurricane Red har gått drøssevis av toppløp på Jägersro, og vi tror Icecapada vinner og 3 Icecapada blir vår hovedbanker i V75-spillet på Jägersro søndag i V75-1.

V75-banker i Derby

I selve Derby, som er V75-6/V4-3/DD-1, er det i utgangspunktet åpent. Men vi har fulgt 8 Plata O Plomo i år. Sist avsluttet han storveis til annen fra ytterspor mot de beste, og lenger distanse ser ut som en fordel. Trener Fredrik Reuterskiold er sikker på at den økte distansen vil være et stort pluss. Vi tar sjansen og lanserer også 8 Plata O Plomo som banker i V75-6 og hesten blir naturligvis også vår DD-banker.

De norske ikke blant favorittene i Derby

De fem norske håpene i derby-løpet er vi spente på, men de må forbedre seg ut fra hva de har vist på Jägersro i år. 6 High as a Kite har vunnet to fine hoppeløp i sommer, men fikk problemer på Jägersro. Hun er nok feltets speedigste, men det må klaffe mye underveis.

Dobbeltbanker i V75-5/V4-2

Ellers velger vi å gå tynt i sprintløpet i V75-5/V4-2. 6 Gunvald har stort sett gått lenger løp, men viste tidlig i karrieren stor fart. Dersom 4 Kimberella (engelsk hest) viser sin klasse, blir han dog tøff å slå. Vant i april et løp med en drøy million til vinneren på samme underlag, og det viser klasse.

Vidåpent i V75-3

Det mest åpne løpet er i våre øyne V75-3. Her er det veldig lite som skiller. Om 8 Blackstone blir favoritt, er det ikke noe å si på. Men han har gått opp ti kilo på formtallet, og motstanden har aldri vært hardere. Vi føler at det er fornuftig å gardere og tar med alle tolv på de to største V75-forslagene.

Garderer Derby i V4

Siden vi også i V4-spillet står på duoen 6 Gunvald og 4 Kimberella i V4-3/V75-5, får vi råd til bred gardering i Derby-løpet i V4-spillet.

Det er forøvrig hele 36 norsktrente hester på plass. Det er ny rekord, og vi tror fort vekk tre-fire vinnere skal hjem til Norge etterpå. Og aller mest tror vi altså på Icecapada i V75-1.