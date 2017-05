Internasjonal V75-omgang med Finlandia-Ajo

Oasis Bi og Björn Goop. Søndag kusker Erik Adielsson. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Søndagens trav-og galoppmeny er meget rikholdig og for en sjelden gangs skyld er det Finland og Vermo som er i hetluften. Storløpet Finlandia-Ajo med Propulsion som det store trekkplasteret er uten tvil søndagens store sportslige høydepunktet. På Vermo er det både V75, V4 og V5. I Sverige er det stor galoppomgang på Gøteborg galoppbane der det venter både V4 og V5. Til kvelden er det så duket for internasjonal V65-omgang på Biri travbane.



To søndager på rad blir det nå STORE INTERNASJONALE V75-OMGANGER! I dag er det Vermo, mens det neste søndag er Charlottenlund sin tur. Når det gjelder dagens omgang fra Finland så er den av det rålekre slaget. Hjemmehestene er blitt satt opp for nettopp denne dagen, og vi blir alt annet enn overrasket om det kommer en skrell fra en hjemmehest. Bankeren kommer fra Sverige, og elitloppsklare Propulsion kan ikke vi gardere i finalen.

Sjekk ut følgende:



V75-1 : 2 Love Matters – Så ut som en klink vinner fra start til mål i debuten for Reden sist. Dog valgte (som vanlig) Kihlström å kjøre den forsiktig første gangen ut, og da rakk den ikke frem selv om den avsluttet i 07-fart. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og feelingen er at denne flotte 4-åringen gjør et toppløp på søndag! 8 Dante US – Er en flyvemaskin av en hest (er lynrask fra start), men i debuten for Melander ble det syre til oppetter ørene. Suste til tet, slapp, men fikk det altså ordentlig. Var heller ikke 100% i aksjonen fra siste sving, og inn. Nå varsler Melander skorykk foran, distansen på søndag passer bedre, og den er ikke ueffen om det løser seg på startsiden.

V75-2 : 11 Knox Hanover – Småskummelt løp hvor en relativt bred gardering kan være smart. Det store objektet i dette løpet er dog hesten til Mika Forss. Har latterlige 3,8% av innsatsene på seg, og det mener vi er helt feil. I årsdebuten sist ble den kun kjørt prepare med, men den avsluttet sterkt nedover oppløpet, og hadde full spenst over mål. Imponerte oss kolossalt ved noen anledninger i fjor, og her må man være på vakt! Kan bombe ned denne gjengen med tempo, og vi iler til med tipsnikken. 6 Jeppas Pointer (denne ble strøket på søndag) – Har forbedret seg enormt i ny regi, og den har altså vunnet 8 av 10 løp i år. Var også bra sist hvor den leverte en sisterunde i 13-fart. Må muligens vinne dette løpet fra dødens, og det er grunnen til at vi føler favoritten kan være i trøbbel…

V75-3 : 14 Rod Stewart – Har en passende oppgave foran seg denne søndagen, og vi blir alt annet enn overrasket om den blåser denne gjengen i sisterunden. Nå sist på Klosterskogen var den ute mot Oasis Bi, Quick Fix med flere, og den gjør et fint løp i kulissene. Passet dog ikke perfekt på den trange banen. Nå er det en bane som passer bedre, motstand som ikke skremmer, og den blir alt annet enn enkel å stå i mot. 7 Still Loving You – Er en ordentlig topphest som gjorde det skarpt mot de beste i årgangen i fjor. Nå er det duket for årsdebut, og Markku Nieminen melder den altså rett ut i dette langløpet. Rapportene på den er meget gode, og Markku kommer med ambisjoner. Skal tidlig på bongen, og vi dobler opp a-gruppen.

V75-4 : 9 Nefertiti Frodo – Står med fire strake seire, og den har avslørt et stort talent. Vant altså på en 16-tid i oktober som 2-åring, og det er kjapt i Finland. Nå er det duket for årsdebut, man har siktet på dette løpet, og rapportene går i dur. Kan få løpet fra et perfekt smygspor, og vi heiser den til topps på ranken. 8 Vamp Kronos – Havnet utvendig leder knappe runden igjen sist, blåste så til tet ned mot siste sving, og svarte ærlig opp tilslutt. Inntrykket var meget bra, og det er snakk om en 3-åring under en sterk utvikling. Jerry Riordan gleder seg til løpet, og det skjønner vi godt. Ellers vrimler det av talenter her, og en bred gardering trenger ikke å være feil…

V75-5 : 9 Copimade – Ble kun kjørt snilt med i årsdebuten, den var litt tung i kroppen, men den fullførte klart bra mot bedre hester enn dette. Kanonen Cruzado Dela Noche ble toer… Copimade gikk 11,7/2140ma når den vant finalen på Solvalla 28.05.2016, og det er snakk om en traver med HØY kapasitet. Nå har den fått en nødvendig blåser i kroppen etter pause, den står perfekt til for å smyge med, og vi tror hardt! 11 Fighting Bax – Satt bom fast sist, og den kom helpigg til mål. Er for alvor på vei mot storformen, og rapportene på den før denne oppgaven er knallsterke. Får den bare tempo, ja, da blir den ikke enkel å stå i mot. OBS!

V75-6 : 10 T.Rex – Er en ordentlig bulldoser av en hest, og også vi har latt oss imponere stort av den. Vant 12 av 15 i fjor, og i år har det blitt 3 av 3! Plukket enkelt ned 3 Midnight Hour fra dødens sist, og den var også brenngod når den vant enkelt fra dødens nest sist. Tåler å bli brukt hele veien, den har en voldsom skalle, og den er HET selv om den må gjøre all jobb selv. VI TROR HARDT! 1 Whitehouse Express – Er det eneste motbudet slik vi ser det, men hvordan er det egentlig med formen etter pause? Rapportene er kun helt greie, men man reiser trossalt til Finland, så litt ambisjoner må man ha. Blir den bare ikke fast så duger den, og vi låser dette løpet på to hester.

V75-7 : 9 Propulsion – Elitloppsklare Propulsion er dagens beste V75-banker. Den så rett og slett uslagbar ut etter pause sist, og du verden hvilket inntrykk vi satt igjen med etter det løpet. Vant dette løpet på 10,2 i fjor, og da gikk den i dødens den siste runden… Er en helt enorm hest når den har funnet formen, og det har den altså gjort nå. Har en stor sjanse i årets Finlandia-Ajo, og vi går ALL IN! 5 DD’S Hitman – Var kruttsterk i nederlaget sist, og den gjorde da et løp som sendte den inn i diskusjonen om en plass i Elitloppet. Risikerer igjen å gjøre mye jobb, og da får den det trolig for tøft mot vår banker. Er uansett motbudet.

Litt om V4-omgangen:

V4-1 : 4 Licence Holder – Var brenngod i monte nest sist, men sist var den ikke noe fin. Har nok blitt behandlet etter det siste løpet, og tilbake på sitt beste så snakker vi om en topp sjanse. Bak denne er det ikke mye å rope hurra for, for dette er et veldig svakt monteløp. Enten vinner favoritten, ellers kan det smelle!

V4-2 : 1 Modern Seabee – Treneren bak denne pleier å ha hestene «klare» når de kommer ut etter pause, og på sitt beste duger den. Har tidligere vært variabel fra start, men den kan løse om den blir laddet med. Peter Untersteiner opp er et klart spennende kuskepluss, og vi må bare prøve den som et frekt bud nå. OBS!

V4-3 : 9 Costello – Har vunnet 10 av 11 i år, og den vant 10 av 15 i fjor. Er en steintøff fux som tåler det meste. Har imponert veldig på slutten, og sjansene for at den igjen vinner er stor. Motivert favoritt, og en hest vi vil se på både Solvalla + Bjerke!

V4-4 : 8 Sunbeam – Er en veldig fin hest, og det er en hest som har funnet storformen. Nå sist havnet den på vingel fra start, og den ble bakket ned i køen. Avsluttet strålende nedover oppløpet, og den kom til mål med krefter igjen. Vi hadde 10,5 s 800m på klokken. Blåser alt med flyt? VI HAR TRO!