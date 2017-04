Internasjonal V75-omgang med norsk banker

Kai Johansen og Philip Lyn. Fredag kommer de ut i V75-3. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Fantastiske menyer i påsken - Nettavisen sine eksperter tar ikke fri

14. april: Internasjonal V75-omgang på Färjestad. Vi byr på spennende objekter!

15. april: V75-jackpot på Klosterskogen! 480 570 ekstra i sjuerpotten.

15.april: V65-jackpot fra Aalborg. 648 152 ekstra i sekserpotten!

16.april: Internasjonal V75-omgang med stor pott fra Romme!



Supertips fra Lerum til Kalmar 7. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

Det tradisjonsrike påsketravet på Färjestad venter denne fredagen, og det er en gnistrende flott V75-omgang vi har foran oss. Det som er litt utrygt denne fredagen er været. Om yr.no får riktig blir det snø, minusgrader, og garantert litt spesielle forhold. Bongene bør derfor ikke leveres før man har fått med seg en banerapport. Vi knaller til med en norsk V75-banker, og vi skal til lukene med følgende:



V75-1 : 11 Gematria – Har stor fordel av tre strykninger, og det at den også er blitt strøket inn et spor er selvfølgelig veldig bra. Er utrolig hard i skallen sin, den har trent strålende inn mot denne oppgaven, og med tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. Settes frekt først! 1 Pasithea Face – Blir blytungt betrodd etter strykningene, og i Sverige tror man på tet og slutt. Dog skal man være klar over at innersporet bak bilen over denne distansen på Färjestad ikke er spesielt bra, og man skal ha en brennkvikk hest for å forsvare sporet. Vi er alt annet enn sikker på at den for eksempel svarer ut lynraske 6 Spoil Me her, og velger å spekulere.

V75-2 : 7 Dice Man – VIDÅPENT LØP, og her kan det smelle. Vi plasserer Stall Courant sin nykommer først. Vi advarte for en annen hest fra Stall Courant i går, og nykommeren Dominion Beach var en vinner. Dice Man er veldig kjapp i vei, og det kan bli tet. Den blir ikke rigget til første gangen ut, men det kan uansett rekke til seier. 4 Tyron Power – Har radet opp med fine løp på slutten, kusken kjenner hesten best, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Er vant å gå med sko på beina, og det trenger ikke å være feil om værmeldingen slår til… 11 RK King – Blir det veldig mye skriking på denne fredagen, men man skal være klar over at den er best skoløs. Det er meldt minusgrader, og snø på Färjestad i dag, og det kan bety at hester må gå med sko. Det vil trekke ned for denne, og vi ranker den derfor litt ut.

Dagens banker:

V75-3 : 8 Philip Lyn – Blir vår banker i en meget krevende V75-omgang. Den er vant å gå med sko, og på en dag som dette kan det fort vise seg å være et pluss. Den har utviklet seg i år, og løpet som den gjorde fjerde sist var helt spinnvilt. Etter pause nå sist tapte den knepent, og innsatsen var OK. Vi hadde 22,3 s 800m på klokken, og det må være bra. Har trent fint før denne oppgaven, og pisk for første gang skal være et pluss. Kan åpne, og fra dette sporet får den normalt en fin start. Vi banker i et ellers meget jevnt løp.

V75-4 : 2 Mellby Espri – Er uspilt her, og når vi la ut dette tipset hadde den under 3% av innsatsene på seg. Det mener vi er helt feil, og den skal helt klart passes. Har stått en stund hos Joakim Lövgren nå, og den var bra til seier sist. Har MYE inne, det er sterke rapporter på den, og det kan dreie seg om tet og slutt. OBS! 4 Fux De Luxe – Vant et billig løp sist, men den gjorde det uansett på en imponerende måte. Er under utvikling, og leverer den som sist, ja, da gjør den seg ikke bort her. Tas tidlig på bongen. 6 Lubeck – Er den beste i feltet, men den er best uten sko, og den skal dessuten ha et løp i kroppen før Kungapokalen. Tas uansett med på sin skyhøye kapasitet.

V75-5 : 3 Like A Star – Var imponerende god til seier både nest + tredje sist. Nå sist fungerte den ikke som best, men den gjorde uansett et sterkt løp. Er behandlet etter det løpet, og forhåpentligvis er den tilbake på sitt beste igjen. Dog koster det å bli kjørt i bunn hver gang, og den skal garderes. 6 Schatzi Fayline – Veijo melder at dette er hans beste sjanse for dagen, og det er snakk om en herlig hoppe etter Maharajah. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den kom til mål som ubrukt. Var gnistrende opplagt når den vant etter pause tredje sist, og da gikk den altså 12,5 på distansen… SKAL MED PÅ ALT! 12 Tour Knight – Er en hest som Peter Untersteiner holder høyt, og den er fryktelig bra når den er som best. Nå sist ble den prøvd skoløs, og det fungerte den ikke på. Fredag er det tilbake med sko på beina, og Peter varsler om klare ambisjoner. Tas med på alt!

V75-6 : 12 Candor Hall – Elsker å konkurrere når det er kaldt i været, og gjerne med litt snø. Slike forhold er det meldt i dag, og da pleier denne å være som best. Har vunnet de to siste løpene, den er på vei mot storformen igjen, og Bjørn Goop føler seg ikke slått på forhånd. Vi plasserer den frekt først! 11 Alfas Da Vinci – Er en herlig «milsluker», og det at den har fått en blåser i kroppen har nok kun gjort godt. Ventes MYE forbedret til dagens oppgave, og i omgivelser som dette er den selvfølgelig HET! 9 Djali Boko – Går svenskene til på denne fredagen, men vi kan styre vår begeistring med å spille Adrian Kolgjini i stayerløp. Her blir man nemlig brutalt straffet om man bruker hesten for tidlig, og kjører Adrian litt for tidlig, ja, da blir han plukket ned tilslutt. Djali Boko er uansett såpass bra på kapasitet at den selvfølgelig er med på bongen.

V75-7 : 8 Twister Bi – Satt i syvende utvendig på Vincennes sist, det var et bløffløp med lav fart, og det skal nesten ikke være mulig å vinne når det blir kjørt slik. Twister Bi viste igjen sin enorme kapasitet med å vinne løpet, og vi gav den to pluss i kanten. Sporet denne fredagen er ikke det beste, men klaffer det bare litt på veien må sjansene likevel være gode. 4 Poet Broline – Er satt opp for denne oppgaven, og Peter Untersteiner er fornøyd med sin springer i jobbene. Er brennkvikk fra start, sporet passer perfekt, og skulle den komme seg foran, ja, da blir den vrien å fange. 2 Donatomite – Vant på 11,1 sist, og den får mange tilhengere fra Norge i totoen. Hesten er bra den, men har den allerede nå den nødvendige tøffheten til å kjempe mot disse? Tas med, men den er faktisk ikke veldig het for oss.