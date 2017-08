Internasjonal V75-omgang med norsk banker

Donatomite og kusk Frode Hamre. Torsdag kommer de ut på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Boden: Spennende lunsjomgang i Boden

V5/V4 Forus: Nedrebø fikser lunsjen på Forus

V65 Klosterskogen: Storfavoritten innfrir?

V65 Øvrevoll: Dickie blir holdepunktet

Oddssingel 1 Europa League: Sensasjonell odds på Rosenborg

Oddssingel 2 Europa League: Østersund kan overraske igjen

Oddssingel 3 Europa League: Everton får det tøft på Balkan

Oddsdobbel Europa League: Sørloth skyter Midtjylland til gruppespill

En svært innholdsrik torsdag venter, og her er det bare å spenne fast sikkerhetsbeltet! Allerede kl.12.20 er lunsjen i gang fra Sverige, og det er Boden som står for løpene. Forus overtar så med en fyldig V5/V4-lunsj kl.13.40. Klosterskogen sin V65-omgang er i gang såpass tidlig som kl.17.15, mens Øvrevoll sin V65-omgang starter kl.19.40. Høydepunktet denne dagen skjer på Åby, og her venter en ekstra V75-omgang med start kl.19.30.



V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby byr på en særdeles utfordrende V75-omgang torsdag, og her burde det gå mot veldig store kroner til dem med syv riktige. Vi jakter storcashen med en norsk banker, og på våre bonger står 1 Donatomite alene. Har det som ligner på et straffespark i finalen, og vi tror hardt på seier fra både tet/rygg leder. Ellers vrimler det av spillbare objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 Bacan Degato – Gikk en 14-tid direkte etter en lengre pause sist, og den var bra i comebacket. Dette er en skikkelig bra stayer, og den kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. Söderkvist opp er et pluss, og blir den bare ikke fast så duger den. OBS! 14 Balfour – Var nede i kjelleren sist, men den strakk på seg, og var god. Er ikke helt stabil med volte, og glem ikke at den ble bortvist i en finale på Solvalla tidligere i år. Spor fem var nok derfor det sporet man ikke håpet på her. Kan vinne, men da må den først komme seg ut fra start… 13 Tack Wee – Er et veldig langskudd, men det er en herdet traver, og som alltid har fine avslutninger når formen er der. Johnny Takter opp er et pluss, motstanden er den riktige, og som helt uspilt kan den være spennende å ha med på bongen. Har nemlig kapasitet til å «krige» mot en slik type motstand.

V75-2 : 4 Enjoy My Doll – La inn en avslutning i 11-fart sist, og den kom alene til mål på en ikke helt enkel bane. Er veldig grunnkapabel, og feilfritt har den neppe mange foran seg i mål. Den gikk bra for Andre Eklundh tredje sist, og han har et godt tak på denne ferske hoppen. PASSES! 3 Fleek Hanover – Liker vi skarpt, og den skal selvfølgelig på bongen. Burde kanskje ha vunnet sist, men den hadde vært tynt jobbet før det løpet, og det var nok hovedgrunnen til at den ikke holdt hele veien. Johnny Takter opp er spennende, sporet er perfekt, og den kan vinne dette løpet fra tet/rygg leder (er KJAPP ut).

V75-3 : 12 Super War Horse – Er en topphest, og en av de beste 3-åringene i Sverige. Feilet tidlig sist, men så fin ut i 13-fart/1000m etter galoppen. Etter pause, nest sist, blir den bortkjørt, og den passerer mål med krefter igjen. Er ekstremt kapabel, og vi blir alt annet enn overrasket om den blåser disse tilslutt. MÅ MED PÅ ALT! 8 Corroded – Debuterte for Robert Bergh sist, og den ble kjørt med som om det var en klink vinner. 13 f 1500m i dødens = da ble Corroded sliten, og rullet over i den siste svingen. Nå har den fått denne blåseren under vesten, den blir kuskeplusset med Christoffer Eriksson, og med et litt bedre opplegg trenger den ikke å være borte. Hadde 1,3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut… Det er aldeles for lite på en såpass kapabel hest.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 3 Unheard Of – Hoppeløp, og vi prøver oss med en storskrell først på tipslinjen. Unheard Of er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og nest sist spurtet den helt enormt mot ganske bra hester. Gikk 10,0 s 500m, og den var unrukt over mål. Kommer nå ut etter en liten pause, den står i et bra spor bak bilen, og kusken er god. Kan overraske med flyt, og vi velger å varsle for dette sjokket! 9 Helena Klipp – Blir det nok skreket litt på denne torsdagen, og det er en hoppe med form som er bedre enn rad. Gikk helpigg i mål etter veldig sene luker nest sist, mens den nå sist ble sittende bom fast som pigg. Christoffer Eriksson opp er spennende, og fra et ypperlig smygspor skal den passes. Med på bongen blir selvfølgelig 14 Uraia + 15 Ulriika Highness som begge har kapasitet litt utover det vanlige.

V75-5 : 3 Millmasai – Har blitt perfekt matchet inn mot denne oppgaven, og den virker å være på vei mot en formtopp. Har riktignok ikke fått vinne de siste gangene, men den har spurtet bra, og fått fine oppbyggende løp. Sist den var i Sverige (01.10.2016) imponerte den noe kolossalt, og det er mulig at pisken gir den et ekstra veksel. Björn Goop opp er spennende, utgangsposisjonen er perfekt, og den må være spillbar. VI TROR HARDT! 2 Da Pepperboy – Blir kolossalt hardt betrodd her, og mange banker i mangel på bedre alternativer. Vær dog klar over at vi her snakker om en 3-åring som matches mot Kriteriet. Blir nesten garantert ikke bøttet med, og denne storfavoritten føler vi er sårbar.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 4 Trinity Lux – Ser ut til å være noe langt utover det vanlige, og det kan fakta dreie seg om en klink vinner direkte etter et par mnd pause. Vant elleve av femten løp i fjor, og den har gått 10-tider på relativt trege baner. Paal melder at distansen kun er et pluss, og at han tror på en flott mulighet. Her er det ikke akkurat beintøft i mot, og den må bare plasseres først på ranken. 1 Order By Heaven – Var OK fra rygg leder sist, og den gikk 11,1 s 800m. Har normalt gått MYE frem med denne blåseren i kroppen, vi tror den dårligst får rygg leder, og den blir skummel via eventuelt siste indre. Motbudet!

V75-7 : 1 Donatomite – Har en utrolig riktig oppgave foran seg i finalen, og dette er en hest vi tror MYE på denne torsdagen. Har rotet noen ganger når den har vært i Sverige, men Frode Hamre har aldri hatt problemer med den, og nå kjører han. Var beintøft meldt sist, og var ute mot storkanoner i Jubileumspokalen. Da ble det galopp, men nest sist vant den sikkert på 10,8. Her er den dønn riktig ute, den får dårligst rygg leder, og sjansene for at den vinner dette fra tet/rygg leder må være stor. MÅ BARE PRØVES MOT DENNE GJENGEN!