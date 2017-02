Internasjonal V75-omgang med stor pott

Jorma Kontio er aktuell i dagens V75-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi kom ikke til V75-lukene lørdag, og derfor er det ekstra deilig at vi kan revansjere oss dagen etter! Gävle klemmer nemlig til med en EKSTRA V75-omgang denne søndagen, og det er en omgang som vi liker skarpt! Vi spiller med to bankere, og krydrer på med luringer i flere av de øvrige løpene! 5 Lukas Zaz (V75-2) + 7 Malkin (V75-6) står begge alene på våre bonger søndag! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Highspeed Call – Har en sjeldent fin oppgave foran seg, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Har blitt matchet mot bedre hester enn dette på slutten, og her er det ned en klasse. Selv om den ikke er like tøff lengre blir den ikke enkel å fange om den kommer seg foran på en bane som Gävle. SPILLES! 3 Origo Tilly – Har oppført seg på slutten, og dermed er det blitt to seire. Er tøffere ute igjen nå, og på en oppjaget sprint er det galopprisiko. Kan vinne feilfritt, men for oss er dette kun en garderingshest. 2 Spitcam Jubb – Har superform i kroppen sin, og den har spennende betingelser foran seg. Trenger ikke å være borte om den skulle prestere helt på topp.

V75-2 : 5 Lukas Zaz – Står alene på våre bonger denne søndagen. Det er snakk om en 4-åring som utvikler seg meget bra for tiden, og selv om det ikke ble seier sist var den gnistrende opplagt i nederlaget. Vi hadde faktisk 10,1 s 800m på den, og noe mer enn det kan man nesten ikke forlange. Er veldig kjapp i vei, og her får den trolig tet. Fra den posisjonen blir den alt annet enn enkel å slå, og vi går altså for et bankerspill! 4 Mill York – Er usikkerhetsmomentet på startsiden. Skulle den vise seg å være veldig kjapp ut, ja, da kan den svare vår banker. Mill York er en noe «uslipt» hest, men den har stort talent, og mye inne. Motbudet! 9 Noble Power – Var strålende i nederlaget nest sist, men ble uansett behandlet etter det løpet. Det ble seier i monte sist, og det er snakk om en ordentlig bra traver. Interessant smygspor, og en opplagt garderingshest for de som går i mot vår banker. 12 Amazing Titania – Vant sikkert på snøbane sist, og den kan nok senke rekorden sin en del på en betydelig bedre bane. Har MYE inne, men nå er det første langreise, dårlig spor, og den må ha klaff skal det gå veien.

V75-3 : 7 Ladyofthelake – Står helt perfekt inne i dette stayerløpet, og den er spillbar. Nå sist ble det feil, mens den var klart bra etter galopp nest sist. Varmet helt strålende før løpet sist, og vi føler denne ligger skikkelig i skorpen. Feller alt med den minste flyt? SE OPP! 15 Limoncelli – Er alltid skummel når det klaffer for den over en distanse som på søndag. Formene er dessuten bra, og det må være spennende med Jorma Kontio opp. Klar OBS-hest som tas tidlig med. 3 Fitzcarraldo – Har toppform, og nå er den også 20m billigere ute kontra 11 Aileron fra løpet nest sist. Her er den altså gunstig ute, og den er selvskreven på bongen. SKAL MED PÅ ALT!

V75-4 : 3 Vestpol Gladiator – Er kvitt mageproblemene, og det har blitt 2 av 2 hittil i 2017. Nå sist ble det veldig enkelt etter et fint opplegg, og vi hadde 23,4 s 500m med krefter igjen. Står fint inne i dette løpet, den får Erik Adielsson opp, og med den minste flyt må den være aktuell. OBS! 4 Aston – Er ikke stabil, men feilfritt, ja, da kjemper den om seieren. Nå sist viste den fart mellom galoppene, og formen er nok fortsatt veldig bra. Feilfritt = da kan den overraske! 10 Blås Undan – Har vært helt strålende i 2017, og den virker å utvikle seg i en alder av 7-år. Har sett veldig fin ut i jobb før dette løpet, og fra trenerhold er man klare optimister. Motivert, og tidlig! Ellers er dette løpet veldig krevende, og en bred gardering anbefales.

V75-5 : 10 Stronghold – Er en ordentlig KRUTTØNNE, men Lutfi Kolgjini har greid å roe den noe ned, og den har blitt mer komplett etter den kom inn på stallen til den dyktige treneren. Kommer nå ut etter pause, og holder den seg bare rolig i rygger, ja, da kan den felle alt. Når man dessuten melder rett i V75 etter pause så er man selvfølgelig ordentlig fornøyd med den i jobbene. SE OPP! 4 Lindeberg – Har en riktig oppgave foran seg her, og den kan vinne dette løpet fra både tet/rygg leder. Det blir yankervogn igjen, og for oss er den tidlig. 5 Devon AM – Blir veldig hardt betrodd, men den risikerer dødens, og da er den sårbar. Skulle den dog bli sluppet til tet, ja, da kan dette være over. Har vært strålende i to strake løp nå, og den er selvskreven på bongen. Dog føler vi den blir litt for hardt betrodd.

V75-6 : 7 Malkin – Er dagens beste banker. Husk på at den har konkurrert mot våre beste i årgangen, og den er herdet mot klart bedre hester enn dette. På Solvalla nå sist lagde den hakkemat av feltet, og den kom helt alene til mål på en god tid. Proppene ble aldri trukket, og det var godt med krefter igjen. Har kapasitet som en elitehest, den trives med pisk, og blir det bare ikke helt feil fra dette sporet så dreier det seg om en vinner. DAGENS BESTE BANKER!

V75-7 : 2 Clerys Spring DT – Spurtet veldig bra etter sene luker sist, og selv om den var noe tung i kroppen så var inntrykket meget bra. Her står den nydelig til, den er fort enda et hakk forbedret med løp i kroppen, og den må tas på alvor. OBS! 15 Fourteenosix – Har toppform i kroppen, og den var positiv etter hinder på veien sist. Ble tatt bort i den siste svingen da, men spurtet ordentlig fint via siste indre. Får den bare litt klaff underveis er den med helt i fremste rekke. OBS! 6 Genuine Boko – Er en OK 4-åring, men den blir uansett for hardt betrodd i finalen. Kan vinne, men det er ikke snakk om en favoritt vi vil gå HARDT til på. Er en gardering, men ikke mer.